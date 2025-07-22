Зеленский раскритиковал Евросоюз из-за денег, которые так и не передали Киеву
Речь идет о 150 млрд евро
22 июля 2025, 14:00, ИА Амител
Флаг ЕС / Фото: Christian Lue / unsplash.com
Владимир Зеленский обвинил Евросоюз, который так и не передал Киеву обещанную помощь. Слова украинского лидера приводит РИА Новости.
"ЕС открыл возможность получить 150 миллиардов. Страны Союза могут взять эти деньги под обязательства и затем передать Украине. Уже десять стран готовы взять эти деньги, но мы не видим результата, что они их взяли и передали нам", – сказал он.
Накануне Зеленский раскрыл планы на новый раунд переговоров с Россией в Стамбуле: в ходе него поднимут вопросы об обмене пленными, возвращении детей и возможной встрече лидеров двух стран.
По данным ТАСС, встреча делегаций может состояться уже 24–25 июля.
14:13:02 22-07-2025
они возьмут в долг и безвозмездно то есть даром отдадут Зе.
если бы Зе работал телефонным мошенником - пенсионеры бы сами его на бапки раскрутили 8-)))
09:32:27 23-07-2025
Сюр какой-то, какие бабки? У тебя кладбищ не хватает в стране, все битком забито. Зеленский просто идиот.