Зеленский раскритиковал Евросоюз из-за денег, которые так и не передали Киеву

Речь идет о 150 млрд евро

22 июля 2025, 14:00, ИА Амител

Флаг ЕС / Фото: Christian Lue / unsplash.com

Владимир Зеленский обвинил Евросоюз, который так и не передал Киеву обещанную помощь. Слова украинского лидера приводит РИА Новости.

"ЕС открыл возможность получить 150 миллиардов. Страны Союза могут взять эти деньги под обязательства и затем передать Украине. Уже десять стран готовы взять эти деньги, но мы не видим результата, что они их взяли и передали нам", – сказал он.

Накануне Зеленский раскрыл планы на новый раунд переговоров с Россией в Стамбуле: в ходе него поднимут вопросы об обмене пленными, возвращении детей и возможной встрече лидеров двух стран.

По данным ТАСС, встреча делегаций может состояться уже 24–25 июля.