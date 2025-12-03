Илон Маск назвал Джей Ди Вэнса следующим президентом США

Миллиардер также считает себя одной из главных целей для покушений

03 декабря 2025, 10:00, ИА Амител

Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher

Илон Маск назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса наиболее вероятным следующим президентом страны. Как сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники, основатель Tesla и SpaceX высказал это мнение во время выступления перед сотрудниками ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE) 22 ноября.

По данным издания, Маск объявил, что Соединенные Штаты стоят на пороге "великого 12-летнего периода", подразумевая текущий президентский срок Дональда Трампа и два последующих срока Вэнса. Выступление было записано на видео, но не транслировалось публично.

В статье отмечается, что Маск выстроил тесные отношения с действующим вице-президентом. Следующие президентские выборы в США запланированы на 2028 год, и Вэнс пока официально не объявлял о своих планах баллотироваться. Трамп же не сможет снова участвовать в выборах из-за ограничения 22-й поправки к Конституции, запрещающей избираться более чем на два срока.

В ходе того же выступления Маск заявил, что входит в список "главных целей для покушений" наравне с Трампом и Вэнсом, подчеркнув высокий уровень потенциальных угроз.

