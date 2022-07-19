Какие дороги построят и отремонтируют в Барнауле в 2022 году. Инфографика

В Барнауле в 2022 году дорожно-благоустроительный комплекс около 2,8 миллиарда рублей. Приводить в порядок городские магистрали будут с помощью нескольких проектов. Так, например, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Барнауле отремонтируют 18 участков, общей протяженностью 24,44 км. На эти цели из различных источников бюджета выделили 1,072 миллиарда рублей. Более подробнее о том, какие дороги построят и отремонтируют в этом году в краевой столице — смотрите в нашей инфографике.

Какие дороги отремонтируют в Барнауле в рамках «БКД»?

ул. Власихинская (от Павловского тракта до ул. Попова);

ул. Солнечная Поляна (от ул. Энтузиастов до ул. Юрина);

ул. Никитина (от пер. Малый Прудской до пр. Ленина);

Змеиногорский тракт (от ул. Горнолыжная до КП ГАИ);

ул. Просторная (от Павловского тракта до ул. Тихой);

ул. Германа Титова (от пр. Ленина до ул. Малахова);

ул. Воровского (от ул.1-й Амурский до здания № 138);

ул. 2-я Северо-Западная (от ул. Гущина до дома № 167);

пр. Дзержинского (от Южного тракта до ул. Центральной);

ул. Лазурная (от ул. Власихинской до ул. Взлётной);

пер. Малый Прудской (от ул. Гоголя до ул. Чкалова);

ул. 5-я Западная (от ул. Германа Титова до ул. Эмилии Алексеевой);

ул. 10-я Западная (от ул. Германа Титова до ул. Эмилии Алексеевой);

ул. 11-я Западная (от ул. Германа Титова до ул. Эмилии Алексеевой);

ул. 12-я Западная (от ул. Германа Титова до ул. Эмилии Алексеевой);

ул. 13-я Западная (от ул. 13-й Западной, 1 до ул. Эмилии Алексеевой);

ул. 14-я Западная (от ул. 14-я Западной, 2 до ул. Эмилии Алексеевой);

ул. Кавалерийская (от ул. Кавалерийской, 1 до ул. Юрина).

После завершения дорожно-строительного сезона нормативность автомобильных дорог, включенных в национальный проект, должна увеличиться с 74,4% до 77,23%.

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Какие дороги построят в Барнауле?

В планах властей построить три новые дороги на сумму 279 миллионов рублей: ул. Христенко — от Павловского тракта до ул. Сергея Семёнова, ул. 280-летия Барнаула — от ул. Солнечная Поляна до ул. 65 лет Победы, малый Павловский тракт — от ул. Солнечная Поляна до проезда Северного Власихинского.

В рамках реализации федерального проекта «Жильё» начнётся строительство участков дорог по пр. Энергетиков — от ул. Власихинской до ул. Взлётной и по ул. 65 лет Победы — от ул. Энтузиастов до ул. Сергея Семёнова.

Адресной инвестиционной программой города предусмотрено продолжение строительства дорог в поселке Лесном. В 2022 году будет построено семь автомобильных дорог, а за два года — 13 дорог с тротуарами и уличным освещением.

В рамках проекта поддержки местных инициатив на 2022 год запланирован ремонт дорог по ул. Луговой в п. Берёзовка, по ул. Ивлева на ст. Ползунова, устройство тротуара по ул. Научный Городок — от Гоньбинского тракта до дома № 18, в п. Научный Городок.

Кроме того, запланирована модернизация светофорных объектов. Это позволит повысить пропускную способность улично-дорожной сети и улучшить качество транспортного сообщения. Так, например, 192 пешеходных перехода на главных дорогах Барнаула получат дополнительное освещение. Его добавят над проезжей частью пешеходной зоны при помощи светодиодных фонарей. Направленный световой поток перпендикулярно оси дороги позволит водителю видеть пешехода издалека: на переходе и на подходах к нему.

В общей сложности на строительство новых магистралей в краевой столице в этом году направят 1,866 миллиарда рублей.

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Что еще сделают в Барнауле?

В этом году началась масштабная работа по реконструкции путепровода на проспекте Ленина в районе Нового рынка. Предполагаемая стоимость работ составляет около 2,059 миллиарда рублей. Из них около 1,039 млрд. рублей направят в 2022 году, еще около миллиарда — в следующем. Завершиться ремонт моста на Новом рынке должен в ноябре 2023 года.