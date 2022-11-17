Несмотря на засуху. Как прошёл сельскохозяйственный сезон и сколько зерна удалось собрать?

Сельскохозяйственный сезон 2022 года в Алтайском крае начался очень непросто. Весной и в начале лета в регионе практически не было осадков, из-за чего фермеры стали опасаться за свой урожай. Поэтому и прогнозы были не самые радужные. Впрочем, итоговые результаты оказались намного лучше, чем ожидалось. По некоторым позициям аграрии даже смогли превзойти прошлогодние показатели.

Об итогах сезона и том, сколько пшеницы, подсолнечника и других культур собрали в Алтайском крае, — в карточках amic.ru.

Информация предоставлена Министерством сельского хозяйства Алтайского края.

Производство зерна

В Минсельхозе отмечают, что превысить прогнозные показатели аграрии смогли, поскольку качественно и своевременно провели все технологические приёмы. А потому зернопроизводители по итогам сезона показали хороший результат.

По предварительным данным, объём производства зерна в Алтайском крае в 2022 году составил 5,5 млн тонн. Из них почти половина (2,7 млн тонн) — это яровая пшеница. Ещё 700 тысяч тонн — гречиха.

Традиционно самой урожайной по зерновым и бобовым (с учётом озимых) стала Бийская зона. Самым плодовитым оказался Зональный район — там в среднем собрали 36,5 центнера зерна с гектара. На втором месте Смоленский район — 30,4 центнера с гектара. Замкнул тройку лидеров Быстроистокский район — 30,2 центнера с гектара.

В Минсельхозе также отметили, что в условиях засухи аграрии добились повышения качества зерна. Хотя алтайскую пшеницу и так признают в числе лучших по всей стране. В 2022 году более 90% из всего собранного урожая было признано продовольственным.

Масличные культуры

Ещё более 1,6 млн тонн урожая пришлось на масличные культуры. Подсолнечника аграрии собрали 880 тысяч тонн, рапса — 290 тысяч тонн, сои — 193 тысячи тонн, а льна — 252 тысячи тонн.

Несмотря на сложное начало сезона, аграрии очень хорошо провели уборочную кампанию. Да и погода во вторую половину сезона стала чуть более благосклонна к фермерам. А потому по многим показателям удалось повторить значения предыдущих лет.

Например, свекловодческие предприятия региона собрали 1,2 млн тонн урожая — не хуже, чем в прошлые сезоны.

Производство сои

А ещё на Алтае с каждым годом возделывают всё больше соевых культур. За последние пять лет аграрии региона нарастили производство соевых бобов в два раза. Уже сегодня в крае производят их около 80% от объёма по всей Сибири.

Безусловный лидер среди районов по возделыванию сои — Смоленский. Местные фермеры в 2022 году собрали 37,8 тысячи тонн урожая. Это в два раза больше, чем произвели в Зональном районе (18,9 тысячи тонн). На третьем месте Целинный район с урожаем сои в 17,4 тысячи тонн.

Кормозаготовка

Пожалуй, самым сложным этапом сельскохозяйственного сезона стала заготовка кормов. Здесь весенне-летняя засуха сказалась больше всего, из-за чего предприятиям пришлось объединять свои усилия, чтобы собрать достаточно корма для животных.

В итоге алтайские аграрии совокупно получили 400 тысяч тонн сена, более миллиона тонн сенажа и 870 тысяч тонн силоса.

Обеспеченность грубыми и сочными кормами в 2022 году (с учётом остатков, переходящих с прошлого года) оценивается на уровне 24,7 центнера корма на одну условную голову. Это на 2% больше, чем было в прошлом году.

Впрочем, есть и районы, где из-за погодных условий всё же сложился недостаток кормов. Но этот вопрос решается, сообщили в Минсельхозе. Такие предприятия заключают договоры на поставку кормов с хозяйствами, у которых есть излишки.

Закупка техники

Добиться хороших результатов аграриям удалось в том числе и благодаря хорошему техническому оснащению.

За первые три квартала 2022 года сельхозтоваропроизводители закупили 874 единицы техники: трактора, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, посевное оборудование, зерносушилки и другое. Результат гораздо выше, чем в прошлом году: в 2021-м за тот же период удалось купить лишь 781 единицу техники.

Естественно, и потратили на сельскохозяйственные машины тоже больше. Закупленная в 2022 году техника совокупно обошлась в 17,7 млрд рублей. Год назад к этому моменту было потрачено на 4,2 млрд меньше.

Активное техперевооружение проходит в том числе и благодаря масштабному агрофоруму «День сибирского поля». В 2022 году мероприятие стало самым массовым по количеству представленного оборудования. А производители демонстрировали образцы, способные заменить западную технику в условиях санкций. Многие позиции готовы закрыть отечественные и даже алтайские предприятия.

Всего на «Дне сибирского поля» представили около 600 видов сельхозтехники, 120 из которых — из Алтайского края. Форум побил рекорд и по числу посетителей — за два дня их было более 41 тысячи.

Поддержка сельского хозяйства

Кроме того, власти Алтайского края продолжают наращивать объёмы поддержки аграриев. Фермеры получают различные льготы и субсидии как из федерального, так и из краевого бюджета.

Часть денег направляют по программе устойчивого развития сельских территорий. Также власти финансово помогают сельхозтоваропроизводителям в модернизации плодохранилищ, овощехранилищ, животноводческих комплексов. Осуществляется и грантовая поддержка кооперативов для развития материально-технической базы.

Плюс, краевые и федеральные власти компенсируют аграриям часть ставки по привлечённым кредитам.

Совокупно в 2022 году аграрии получили из краевого и федерального бюджетов 4,8 млрд рублей. Уровень поддержки заметно выше, чем в прошлом году, — в 2021-м было всего 4,2 млрд рублей.