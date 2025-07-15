Институт развития медицинского образования создан в Алтайском крае
Обучение будут вести как на бюджетной, так и на платной основе
15 июля 2025, 22:35, ИА Амител
В Алтайском крае создали институт развития медицинского образования. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.
"Набор на большинство специальностей будет вестись по среднему баллу аттестата, но на такие специальности, как "Лечебное дело", "Сестринское дело" и "Акушерское дело" абитуриентам необходимо будет пройти еще и вступительные испытания – профмедтест, который определяет профпригодность поступающих к той или иной специальности", – заявила директор института Ольга Бондаренко.
Образовательное учреждение создали при слиянии пяти медколледжей и техникума. В новом учебном году в Алтайский институт развития медицинского образования на первый курс поступят более 1700 студентов. Обучение будут вести как на бюджетной, так и на платной основе.
22:42:29 15-07-2025
Никто из учащихся, этого так сказать института не пойдет работать в стационары. Все побегут в косметологи , татушники и т.д. и т.п.
00:31:07 16-07-2025
Гость (22:42:29 15-07-2025) Никто из учащихся, этого так сказать института не пойдет ра... Все верно. Где деньги там и люди. 30 тыс или 70 тыс?? Выбор очевиден ,да??
05:10:05 16-07-2025
Поразительно,как раньше обходились одним медом. И врачи нормальные были.
05:25:31 16-07-2025
и правильно сделают
07:58:48 16-07-2025
название дали неудачное (институт развития мед.образования). Получается, что цель учреждения - не оказывать образовательную услугу, а развивать образование, то есть создавать методики обучения.
Почему бы не назвать Институт медицинского образования?
09:40:26 16-07-2025
дурость
10:05:06 16-07-2025
Видели ваши истинные интересы, когда всей научной медицинской общественностью одного человека травили. Очередная перестановка кроватей в борделе.