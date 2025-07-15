Институт развития медицинского образования создан в Алтайском крае

Обучение будут вести как на бюджетной, так и на платной основе

В Алтайском крае создали институт развития медицинского образования. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.

"Набор на большинство специальностей будет вестись по среднему баллу аттестата, но на такие специальности, как "Лечебное дело", "Сестринское дело" и "Акушерское дело" абитуриентам необходимо будет пройти еще и вступительные испытания – профмедтест, который определяет профпригодность поступающих к той или иной специальности", – заявила директор института Ольга Бондаренко.

Образовательное учреждение создали при слиянии пяти медколледжей и техникума. В новом учебном году в Алтайский институт развития медицинского образования на первый курс поступят более 1700 студентов. Обучение будут вести как на бюджетной, так и на платной основе.