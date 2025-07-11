Сколько человек уже прошло диспансеризацию в Алтайском крае в 2025 году и что там выявляют

Почти 90% обнаруженных онкозаболеваний выявили на ранней стадии, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов

11 июля 2025, 09:15, ИА Амител

Прохождение диспансеризации / Фото: amic.ru

Более 400 тысяч жителей Алтайского края уже обследовались в рамках диспансеризации и профилактических осмотров в 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. Он отметил, что в результате этой большой работы медики диагностировали более 56 тысяч заболеваний.

О том, какие болезни чаще всего выявляют в ходе диспансеризации и почему очень важно регулярно ее проходить, – в материале amic.ru.

Обследуются все

Всего за шесть месяцев этого года 393 895 человек прошли первый этап диспансеризации, а еще 79 184 человека – профосмотры, уточнили в региональном Минздраве. Почти половина из них – сельские жители, подчеркнул Попов.

"184 тысячи – это сельские жители, что свидетельствует о том, что забота о здоровье охватывает все уголки нашего региона", – написал министр.По-прежнему мужчины реже приходят на обследование – в 2025 году их пока 38,8%. Глава Минздрава неоднократно подчеркивал, что мужскому населению нужно уделять особое внимание – поскольку они нечасто бывают у врачей, то и болезни у них выявляют на более поздних стадиях. Как итог, мужчины в регионе живут меньше женщин.

По итогам первого этапа врачи направили на второй (более углубленный) 142 686 человек. Большинство из них (84,3%) прислушались к специалистам и пришли на обследование, отмечают в региональном Минздраве.

Диспансеризацию репродуктивного здоровья, которая началась в Алтайском крае с прошлого года, пока прошли порядка 80 тысяч человек.

Что выявили?

Наибольший удельный вес в выявленных 56,7 тысячи случаев составили болезни эндокринной системы (21,6 тысячи случаев), системы кровообращения (9,9 тысячи), мочеполовой системы (6,7 тысячи), органов пищеварения (2,6 тысячи) и дыхания (2 тысячи), пояснил Дмитрий Попов.

Сахарный диабет впервые выявили у 1807 жителей Алтайского края – показатель на тысячу осмотренных составил 3,8%.

Сам набор обследований на первом этапе диспансеризации небольшой, рассказывала ранее amic.ru главврач барнаульской поликлиники № 1 Елена Азарова. По ее словам, этого достаточно, чтобы медик мог заподозрить заболевание и назначить дополнительные анализы.

"Если что-то не в порядке, изменения в анализах точно будут. Результаты ЭКГ, уровень холестерина и сахара покажут это врачу. И в этом случае пациента уже направят на второй этап. Там его могут осматривать и невролог, и окулист, и лор, и хирург – все, кто требуется для постановки диагноза", – поясняла специалист.В случае выявления заболевания пациента сразу направляют на лечение к профильному специалисту.

Половину жителей, которые в результате обследования получили диагноз, направили на диспансерное наблюдение – теперь врачи будут регулярно контролировать состояние их здоровья и вести их лечение.

В региональном Минздраве также напомнили, что диспансеризация выявляет не только заболевания, но и факторы риска. Это особенности организма или образа жизни, которые в будущем могут привести к развитию серьезного заболевания:

гиперхолестеринемия – 92 509 человек;

гипергликемия – 94 730 человек;

курение – 35 079 человек;

нерациональное питание – 241 615 человек;

избыточная масса тела – 199 488 человек;

ожирение – 152 034 человека;

низкая физическая активность – 182 896 человек;

риск пагубного употребления алкоголя – 3936 человек.

Более чем у 100 тысяч жителей региона врачи выявили высокий и очень высокий сердечно-сосудистый риск.

Таким людям медики дают рекомендации, как нужно изменить свой образ жизни. И доходчиво объясняют: если жить как раньше, серьезная болезнь не заставит себя ждать.

Фото: amic.ru

Раку – особое внимание

775 выявленных за полгода заболеваний – это злокачественные новообразования, подчеркнул Дмитрий Попов.

Самые распространенные онкозаболевания – рак кожи (113 случаев), трахеи, бронхов или легкого (86 случаев), предстательной железы (98 случаев) и молочной железы (125 случаев).

Министр отметил, что выявлению раковых опухолей в Алтайском крае уделяют особое внимание – жизнь пациентов во многом зависит от момента обнаружения.

"89% из них обнаружены на ранних стадиях. Это значительно повышает шансы на успешное лечение", – отметил глава Минздрава.

Фото: amic.ru

"Не дожидайтесь болезни"

Тех, кто еще не прошел диспансеризацию или профосмотр, министр здравоохранения призывает сделать это как можно скорее.

"Прохождение диспансеризации – это ваш шаг к здоровой и активной жизни. Не дожидайтесь болезни, чтобы подумать о здоровье", – написал Попов.Записаться на диспансеризацию можно по телефону, через "Госуслуги" или в поликлинике по месту жительства.

Кстати, с 2025 года Алтайский край запустил проект "Диспансеризация за один день". Его цель – выстроить систему таким образом, чтобы к концу года во всех медучреждениях можно было обследоваться за максимально короткий срок. Большинство поликлиник уже перешли на такой формат работы. Например, в первой поликлинике Барнаула для полного прохождения диспансеризации хватит пары часов.

"Пройти диспансеризацию в рамках одного дня у нас абсолютно реально. Если пациент готов потратить два-три часа своего времени и проверить свое здоровье, мы даем ему "зеленый коридор", – рассказывала Елена Азарова.Так что много времени обследования не займут. Зато после них можно будет спокойно жить, не переживая о том, что в организме что-то не в порядке.