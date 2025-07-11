Сколько человек уже прошло диспансеризацию в Алтайском крае в 2025 году и что там выявляют
Почти 90% обнаруженных онкозаболеваний выявили на ранней стадии, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов
Более 400 тысяч жителей Алтайского края уже обследовались в рамках диспансеризации и профилактических осмотров в 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. Он отметил, что в результате этой большой работы медики диагностировали более 56 тысяч заболеваний.
Обследуются все
Всего за шесть месяцев этого года 393 895 человек прошли первый этап диспансеризации, а еще 79 184 человека – профосмотры, уточнили в региональном Минздраве. Почти половина из них – сельские жители, подчеркнул Попов.
"184 тысячи – это сельские жители, что свидетельствует о том, что забота о здоровье охватывает все уголки нашего региона", – написал министр.По-прежнему мужчины реже приходят на обследование – в 2025 году их пока 38,8%. Глава Минздрава неоднократно подчеркивал, что мужскому населению нужно уделять особое внимание – поскольку они нечасто бывают у врачей, то и болезни у них выявляют на более поздних стадиях. Как итог, мужчины в регионе живут меньше женщин.
По итогам первого этапа врачи направили на второй (более углубленный) 142 686 человек. Большинство из них (84,3%) прислушались к специалистам и пришли на обследование, отмечают в региональном Минздраве.
Диспансеризацию репродуктивного здоровья, которая началась в Алтайском крае с прошлого года, пока прошли порядка 80 тысяч человек.
Что выявили?
Наибольший удельный вес в выявленных 56,7 тысячи случаев составили болезни эндокринной системы (21,6 тысячи случаев), системы кровообращения (9,9 тысячи), мочеполовой системы (6,7 тысячи), органов пищеварения (2,6 тысячи) и дыхания (2 тысячи), пояснил Дмитрий Попов.
Сахарный диабет впервые выявили у 1807 жителей Алтайского края – показатель на тысячу осмотренных составил 3,8%.
Сам набор обследований на первом этапе диспансеризации небольшой, рассказывала ранее amic.ru главврач барнаульской поликлиники № 1 Елена Азарова. По ее словам, этого достаточно, чтобы медик мог заподозрить заболевание и назначить дополнительные анализы.
"Если что-то не в порядке, изменения в анализах точно будут. Результаты ЭКГ, уровень холестерина и сахара покажут это врачу. И в этом случае пациента уже направят на второй этап. Там его могут осматривать и невролог, и окулист, и лор, и хирург – все, кто требуется для постановки диагноза", – поясняла специалист.В случае выявления заболевания пациента сразу направляют на лечение к профильному специалисту.
Половину жителей, которые в результате обследования получили диагноз, направили на диспансерное наблюдение – теперь врачи будут регулярно контролировать состояние их здоровья и вести их лечение.
В региональном Минздраве также напомнили, что диспансеризация выявляет не только заболевания, но и факторы риска. Это особенности организма или образа жизни, которые в будущем могут привести к развитию серьезного заболевания:
гиперхолестеринемия – 92 509 человек;
гипергликемия – 94 730 человек;
курение – 35 079 человек;
нерациональное питание – 241 615 человек;
избыточная масса тела – 199 488 человек;
ожирение – 152 034 человека;
низкая физическая активность – 182 896 человек;
риск пагубного употребления алкоголя – 3936 человек.
Более чем у 100 тысяч жителей региона врачи выявили высокий и очень высокий сердечно-сосудистый риск.
Таким людям медики дают рекомендации, как нужно изменить свой образ жизни. И доходчиво объясняют: если жить как раньше, серьезная болезнь не заставит себя ждать.
Раку – особое внимание
775 выявленных за полгода заболеваний – это злокачественные новообразования, подчеркнул Дмитрий Попов.
Самые распространенные онкозаболевания – рак кожи (113 случаев), трахеи, бронхов или легкого (86 случаев), предстательной железы (98 случаев) и молочной железы (125 случаев).
Министр отметил, что выявлению раковых опухолей в Алтайском крае уделяют особое внимание – жизнь пациентов во многом зависит от момента обнаружения.
"89% из них обнаружены на ранних стадиях. Это значительно повышает шансы на успешное лечение", – отметил глава Минздрава.
"Не дожидайтесь болезни"
Тех, кто еще не прошел диспансеризацию или профосмотр, министр здравоохранения призывает сделать это как можно скорее.
"Прохождение диспансеризации – это ваш шаг к здоровой и активной жизни. Не дожидайтесь болезни, чтобы подумать о здоровье", – написал Попов.Записаться на диспансеризацию можно по телефону, через "Госуслуги" или в поликлинике по месту жительства.
Кстати, с 2025 года Алтайский край запустил проект "Диспансеризация за один день". Его цель – выстроить систему таким образом, чтобы к концу года во всех медучреждениях можно было обследоваться за максимально короткий срок. Большинство поликлиник уже перешли на такой формат работы. Например, в первой поликлинике Барнаула для полного прохождения диспансеризации хватит пары часов.
"Пройти диспансеризацию в рамках одного дня у нас абсолютно реально. Если пациент готов потратить два-три часа своего времени и проверить свое здоровье, мы даем ему "зеленый коридор", – рассказывала Елена Азарова.Так что много времени обследования не займут. Зато после них можно будет спокойно жить, не переживая о том, что в организме что-то не в порядке.
09:19:18 11-07-2025
Число прошедших диспансеризацию
И число реально прошедших диспансеризацию
09:27:12 11-07-2025
Гость (09:19:18 11-07-2025) Здесь должно быть два числа.Число прошедших диспансериза... не палите контору!
11:24:37 11-07-2025
Musik (09:27:12 11-07-2025) не палите контору!... Да она сама давно уже спалилась)
09:26:01 11-07-2025
все же знают ответ на вопрос
-Жалобы есть ?
10:33:55 11-07-2025
Шинник (09:26:01 11-07-2025) все же знают ответ на вопрос -Жалобы есть ?... Есть. Зарплата маленькая
12:00:08 11-07-2025
4 месяца в ДЦАК найти не могут болячку а тут за одну диспансеризацию и все находят. Сказки.
16:37:05 11-07-2025
Особенно онколог Мальченко в 9 взрослой поликлиники находит, он последнею стадию рака не может увидеть.
15:14:16 14-07-2025
Необходимо посетить маммолога , терапевт к данному специалисту не направляет , направляет гинеколог , попросила записать к гинекологу , гинеколога , как выяснилось вообще нет в поликлинике ( некому работать ) , на вопрос как быть , ответ предсказуем - идите платно . А вы здесь про диспансеризацию сказки рассказываете .......к доктору записаться проблематично . Согласна проблем в здравоохранении очень много , но если диспансеризация подразумевает только вес , рост , давление , тогда верю , что за 2 часа можно пройти , при этом просидев к терапевту это время с нулевым талоном .