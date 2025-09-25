Интерпол объявил в розыск блогера Максима Каца*

Согласно материалам дела, он скрылся от следствия в Турции

25 сентября 2025, 08:55, ИА Амител

Максим Кац (признан иноагентом на территории РФ) / Фото: кадр из видео / YouTube

Российского блогера Максима Каца*, заочно арестованного за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, объявили в розыск на территории государств – членов Интерпола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, имеющиеся в распоряжении агентства.

Согласно материалам дела, от следствия Кац скрылся в Турции.

«Разыскиваемый объявлен в федеральный (межгосударственный) и международный розыск с целью ареста и экстрадиции. Розыск объявлен на территории всех государств – членов Интерпола», – сказано в документах.

Блогер покинул Россию 21 февраля 2022 года, вылетев авиарейсом Москва – Стамбул. Ему вменяют совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ ("Нарушение порядка деятельности иноагента, совершенное после привлечения к административной ответственности за нарушение деятельности иноагента"). 23 сентября Хорошевский суд Москвы заочно арестовал Каца.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии. В ходе прений прокурор попросил назначить ему десять лет колонии общего режима.

*Признан иноагентом на территории РФ