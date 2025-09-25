НОВОСТИПроисшествия

Интерпол объявил в розыск блогера Максима Каца*

Согласно материалам дела, он скрылся от следствия в Турции

25 сентября 2025, 08:55, ИА Амител

Максим Кац (признан иноагентом на территории РФ) / Фото: кадр из видео / YouTube
Российского блогера Максима Каца*, заочно арестованного за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, объявили в розыск на территории государств – членов Интерпола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, имеющиеся в распоряжении агентства.

Согласно материалам дела, от следствия Кац скрылся в Турции.

«Разыскиваемый объявлен в федеральный (межгосударственный) и международный розыск с целью ареста и экстрадиции. Розыск объявлен на территории всех государств – членов Интерпола», – сказано в документах.

Блогер покинул Россию 21 февраля 2022 года, вылетев авиарейсом Москва – Стамбул. Ему вменяют совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ ("Нарушение порядка деятельности иноагента, совершенное после привлечения к административной ответственности за нарушение деятельности иноагента"). 23 сентября  Хорошевский суд Москвы заочно арестовал Каца.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии. В ходе прений прокурор попросил назначить ему десять лет колонии общего режима.

*Признан иноагентом на территории РФ

Комментарии 12

Гость

09:32:38 25-09-2025

Катцу необходимо сдатца.

Гость

10:11:07 25-09-2025

Гость (09:32:38 25-09-2025) Катцу необходимо сдатца....
Русские не здаются

Гость

11:40:38 25-09-2025

Гость (10:11:07 25-09-2025) Русские не здаются ... "Мы, гусские, не должны обманывать ддуг ддуга" (С)

Гость

23:13:57 26-09-2025

Гость (09:32:38 25-09-2025) Катцу необходимо сдатца.... Зачем ?
БУГАГАГА !!!

Гость

09:53:37 25-09-2025

Мне таки кажется что Кац* таки немножко еврей ?

Гость

10:47:39 25-09-2025

Гость (09:53:37 25-09-2025) Мне таки кажется что Кац* таки немножко еврей ?... Ой, ну какой он немножечко? Он по уши. Нужно дополнить его звание до "иностранный израильский агент". Глупо же о нём писать "иностранный российский агент".

Гость

10:51:07 25-09-2025

Гость (09:53:37 25-09-2025) Мне таки кажется что Кац* таки немножко еврей ?... И что это означает?

Гость

11:20:20 25-09-2025

А вот если бы ютуб смотрели то знали юы где он))) как ему теперь на чужбине жить то

Гость

12:15:00 25-09-2025

Что за натура у человека? Безотчетная и беззаветная преданность западной пропаганде и словам зеленского? Или с мозгами что-то или просто такая гнусь.

Гость

16:48:31 25-09-2025

Гость (12:15:00 25-09-2025) Что за натура у человека? Безотчетная и беззаветная преданно...
Российской пропаганды не существует?

Гость

16:57:06 25-09-2025

Гость (16:48:31 25-09-2025) Российской пропаганды не существует?... У Марко спроси и у Тиграна.
У Кис-ёва узнай что как там по дому на озере Камо.

Гость

18:35:20 25-09-2025

Гость (16:48:31 25-09-2025) Российской пропаганды не существует?... А вы уверены что в Буче "поработали" российские солдаты,а не отъявленные украинские нацисты?

