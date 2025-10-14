Искусственный интеллект и кибербезопасность. В Алтайском крае обсудили цифровое будущее

В регионе прошел крупнейший информационно-технологический форум

Алтай стал центром обсуждения цифрового будущего. На минувшей неделе в крае прошел XVIII Межрегиональный форум "ИТ-трансформация 2025: профессионалы цифрового будущего". Участие в нем приняли представители бизнес-сообщества, ведущие специалисты в области информационной безопасности, преподаватели, студенты, а также представители цифровых компаний регионального и федерального уровня.

В рамках форума прошли лекции известных спикеров, презентации успешных ИТ-проектов и интерактивные сессии. Основными темами обсуждений стали развитие искусственного интеллекта, вопросы кибербезопасности, защита персональных данных и роль телеком-операторов в эпоху цифровых преобразований.

Особое внимание участники уделили практическим кейсам – примерам внедрения технологий в реальную экономику. Они показали, что цифровая трансформация уже помогает повышать эффективность бизнеса и управляемость процессов, а также открывает новые возможности для региональных компаний.

Одним из центральных событий форума стала дискуссия "Киберустойчивость в условиях нарастающих угроз". Хедлайнером выступил легендарный специалист по информационной безопасности Андрей Масалович, известный как Кибердед. Его выступление вызвало живой отклик у аудитории – эксперт поделился эксклюзивными историями из профессиональной практики и яркими примерами из мира киберразведки.

Не менее зрелищной частью программы стал межрегиональный турнир по киберигре под руководством начальника отдела информационной безопасности департамента ИТ Москвы Валерия Комарова. Пять команд из разных регионов Сибири боролись за победу, демонстрируя высочайший уровень подготовки и командной работы.

Форум стал не только площадкой для обмена знаниями, но и настоящим праздником цифрового творчества. В программу вошли обсуждения роли технологий в искусстве и культуре, показавшие, как современные ИТ-решения могут вдохновлять художников и расширять границы креатива. Особое место заняло награждение лауреатов премии "За вклад в цифровое будущее" – молодых специалистов и проектных команд, чьи идеи уже находят применение в бизнесе и науке.

Участники отметили высокий уровень организации, богатую программу и возможность личного общения с ведущими экспертами отрасли. Организаторами форума выступили Министерство цифрового развития и связи Алтайского края, Алтайская торгово-промышленная палата и Алтайский государственный университет.

