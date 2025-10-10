НОВОСТИПроисшествия

Истребитель МиГ-31 разбился в Липецкой области

По предварительным данным, при заходе на посадку у него отказала система шасси

10 октября 2025, 08:11, ИА Амител

МиГ-31 / Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
МиГ-31 / Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Самолет МиГ-31 разбился в Липецкой области, когда заходил на посадку. Истребитель упал в безлюдном районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Известно, что истребитель выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта.

«В Липецкой области при заходе на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж самолета катапультировался, угрозы жизни летчиков нет», – отметили в ведомстве.

Как уточняет Mash, пилот и штурман катапультировались за несколько секунд до крушения. Они до последнего уводили самолет от жилых домов. При приземлении экипаж получил травмы. Летчиков увезли в больницу.

По предварительным данным, при заходе на посадку у самолета отказала система выпуска шасси. Он рухнул в лесном массиве Чаплыгинского района и загорелся. Пожар уже потушили.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

10:54:37 10-10-2025

Главное без жертв, самолеты ещё постоят

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:13:16 10-10-2025

Уводили самолет - молодцы.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:26:07 10-10-2025

Выздоровления скорейшего летчикам!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:27:23 10-10-2025

Гость (11:26:07 10-10-2025) Выздоровления скорейшего летчикам!... после катапульты мало кто снова летает по мед.показаниям , увы

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:22:51 10-10-2025

До последнего докатали наследие СССР, скоро и трамваев и троллейбусов не станет.
Увы, новое мы так и не научились строить.
Все наши ресурсы ушли на обеспечение одного процента толстосумов.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:06:49 10-10-2025

Гость (14:22:51 10-10-2025) До последнего докатали наследие СССР, скоро и трамваев и тро... Бред бредовый.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:55:43 11-10-2025

отказала система шасси. Ни одно, а вся система выпуска шасси. Некому обслуживать? Специалисты кончились?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:48:26 11-10-2025

Гость (12:55:43 11-10-2025) отказала система шасси. Ни одно, а вся система выпуска шасси... Специалисты может есть, но ТО и запчасти при капитализме очень кусаются. Работая в СССР на импортной технике ТО и запчасти, было очень строго, пришел капитализм и этому наступил капут....15

  -3 Нравится
Ответить
