Истребитель МиГ-31 разбился в Липецкой области
По предварительным данным, при заходе на посадку у него отказала система шасси
10 октября 2025, 08:11, ИА Амител
Самолет МиГ-31 разбился в Липецкой области, когда заходил на посадку. Истребитель упал в безлюдном районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Известно, что истребитель выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта.
«В Липецкой области при заходе на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж самолета катапультировался, угрозы жизни летчиков нет», – отметили в ведомстве.
Как уточняет Mash, пилот и штурман катапультировались за несколько секунд до крушения. Они до последнего уводили самолет от жилых домов. При приземлении экипаж получил травмы. Летчиков увезли в больницу.
По предварительным данным, при заходе на посадку у самолета отказала система выпуска шасси. Он рухнул в лесном массиве Чаплыгинского района и загорелся. Пожар уже потушили.
10:54:37 10-10-2025
Главное без жертв, самолеты ещё постоят
11:13:16 10-10-2025
Уводили самолет - молодцы.
11:26:07 10-10-2025
Выздоровления скорейшего летчикам!
14:27:23 10-10-2025
Гость (11:26:07 10-10-2025) Выздоровления скорейшего летчикам!... после катапульты мало кто снова летает по мед.показаниям , увы
14:22:51 10-10-2025
До последнего докатали наследие СССР, скоро и трамваев и троллейбусов не станет.
Увы, новое мы так и не научились строить.
Все наши ресурсы ушли на обеспечение одного процента толстосумов.
15:06:49 10-10-2025
Гость (14:22:51 10-10-2025) До последнего докатали наследие СССР, скоро и трамваев и тро... Бред бредовый.
12:55:43 11-10-2025
отказала система шасси. Ни одно, а вся система выпуска шасси. Некому обслуживать? Специалисты кончились?
14:48:26 11-10-2025
Гость (12:55:43 11-10-2025) отказала система шасси. Ни одно, а вся система выпуска шасси... Специалисты может есть, но ТО и запчасти при капитализме очень кусаются. Работая в СССР на импортной технике ТО и запчасти, было очень строго, пришел капитализм и этому наступил капут....15