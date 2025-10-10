По предварительным данным, при заходе на посадку у него отказала система шасси

10 октября 2025, 08:11, ИА Амител

МиГ-31 / Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Самолет МиГ-31 разбился в Липецкой области, когда заходил на посадку. Истребитель упал в безлюдном районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Известно, что истребитель выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта.

«В Липецкой области при заходе на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж самолета катапультировался, угрозы жизни летчиков нет», – отметили в ведомстве.

Как уточняет Mash, пилот и штурман катапультировались за несколько секунд до крушения. Они до последнего уводили самолет от жилых домов. При приземлении экипаж получил травмы. Летчиков увезли в больницу.

По предварительным данным, при заходе на посадку у самолета отказала система выпуска шасси. Он рухнул в лесном массиве Чаплыгинского района и загорелся. Пожар уже потушили.