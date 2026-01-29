НОВОСТИОбщество

Быстрее инфляции. Алтайские производители прогнозируют рост цен на стройматериалы

Один из факторов — повышение НДС до 22%

29 января 2026, 07:00, ИА Амител

Рост цен на рынке недвижимости по итогам 2025 года превысил уровень официальной инфляции, которая составила 5,6%. Такие данные приводит сервис Сбербанка "Домклик". В 2026 году подорожание квадратного метра, по оценкам экспертов, продолжится, в том числе из-за увеличения стоимости строительных материалов. Алтайские производители стройматериалов подтверждают: в новом году рост цен возможен, но пока он ожидается умеренным — в пределах 5–7%. Подробнее — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Цены сохранятся на прежнем уровне

Проблему обсудили на заседании Союза строителей Алтайского края. Президент Национального объединения строителей Антон Глушков ранее заявил о высокой вероятности подорожания строительных материалов на фоне налоговых изменений и сохраняющейся высокой ключевой ставки. По словам участников рынка, в начале 2026 года цены на стройматериалы держатся на прежнем уровне, однако в течение года возможен рост в пределах 5–7%.

Директор БКЖБИ-2 Андрей Отмашкин отметил, что сегодня такого понятия, как прайс-лист, у предприятия уже нет, работа с заказчиками строится индивидуально. Из-за жесткой конкуренции поднимать цену на свою продукцию на заводе не стали, несмотря на то, что в прошлом году поставщики это сделали.

«В январе 2025-го у нас увеличилась стоимость речного песка на 33%. И это отразилось, прежде всего, на рентабельности. Если мы сравниваем 2024-2025 годы, то рентабельность упала в два раза. Если эта тенденция продолжится, то я не думаю, что многие переживут 2026 год», — отмечает Андрей Отмашкин. 

Эффект роста НДС

Компания "Стройберг", производитель кирпича и газобетона, также пока воздерживается от пересмотра цен. Однако рост НДС на 2% все же придется учитывать в себестоимости продукции, говорит руководитель предприятия Михаил Дыров. Существенным фактором остается логистика: подорожание перевозок, топлива и комплектующих.

«Мы зависим от поставок песка, извести, отсева. Запчасти продолжают дорожать, несмотря на снижение курса доллара. Плюс есть проблемы с углем — часть поставщиков просто прекратили работу», — пояснил Михаил Дыров.

Небольшое повышение цен ожидается и в сегменте сухих строительных смесей и лакокрасочных материалов. Директор компании "Прагма" Эдуард Чернявский сообщил, что в 2026 году рост возможен из-за налоговых изменений и логистики, хотя цены на сырье пока не пересматривались.

«Основные компоненты — песок и цемент — уже подорожали в прошлом году. Химические добавки зависят от курса доллара, но их доля в себестоимости невелика. Пока цены стабильны, но давление сохраняется», — отметил Эдуард Чернявский.

Последствия санкций

Производители окон также не спешат с повышением цен. Сооснователь компании "АКТО" Александр Зайцев напомнил, что санкционные ограничения на европейскую фурнитуру в прошлом году уже привели к удорожанию, однако рынок быстро переориентировался на поставки из Китая и Белоруссии.

«Мы закладываем рост в пределах 5–7%. Рынок строительства сейчас сокращается, конкуренция высокая. Но одновременно растет налоговая нагрузка, дорожает логистика, усложняются сами объекты — типового строительства становится все меньше», — говорит Зайцев.

Более четкая картина, по мнению председателя правления Союза строителей Алтайского края Александра Мишустина, сложится через несколько месяцев — когда станет понятно, как изменятся объемы строительства. Пока же производители стройматериалов стараются сдерживать рост цен за счет собственной прибыли, понимая, что дальнейшее удорожание может еще сильнее охладить рынок.

