В Новосибирске намерены изымать бесхозные авто, мешающие уборке снега, и утилизировать их

29 января 2026, 08:34, ИА Амител

Эвакуатор / Автомобиль / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Новосибирске власти обсуждают жесткие меры в отношении так называемых "подснежников" — автомобилей, которые месяцами стоят без движения и мешают уборке снега и проезду спецтехники, сообщает телеграм-канал "АСТ-54".

Как рассказал вице-мэр города Иосиф Кодалаев, такие машины планируют официально признавать брошенными. После этого их будут эвакуировать на специальные стоянки, где транспорт сможет находиться до трех месяцев.

Если за это время владелец не объявится, мэрия намерена через суд признать автомобиль бесхозным, оформить его в муниципальную собственность и направить на утилизацию. По мнению городских властей, такой подход позволит освободить дворы и улицы, а также повысить эффективность зимней уборки.

Ранее в Новосибирске во время уборки снега коммунальные службы необычным образом решили проблему неправильно припаркованного автомобиля. Машина, оставленная на тротуаре, была сдвинута вместе со снежной массой.