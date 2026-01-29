НОВОСТИОбщество

В Новосибирске намерены изымать бесхозные авто, мешающие уборке снега, и утилизировать их

Такой подход позволит освободить дворы и улицы, а также повысить эффективность зимней уборки

29 января 2026, 08:34, ИА Амител

В Новосибирске власти обсуждают жесткие меры в отношении так называемых "подснежников" — автомобилей, которые месяцами стоят без движения и мешают уборке снега и проезду спецтехники, сообщает телеграм-канал "АСТ-54".

Как рассказал вице-мэр города Иосиф Кодалаев, такие машины планируют официально признавать брошенными. После этого их будут эвакуировать на специальные стоянки, где транспорт сможет находиться до трех месяцев.

Если за это время владелец не объявится, мэрия намерена через суд признать автомобиль бесхозным, оформить его в муниципальную собственность и направить на утилизацию. По мнению городских властей, такой подход позволит освободить дворы и улицы, а также повысить эффективность зимней уборки.

Ранее в Новосибирске во время уборки снега коммунальные службы необычным образом решили проблему неправильно припаркованного автомобиля. Машина, оставленная на тротуаре, была сдвинута вместе со снежной массой.

Комментарии 30

Avatar Picture
Гость

08:51:09 29-01-2026

Эти автомобили что, без номеров стоят? Трудно установить собственника и выписать предписание убрать неправильно припаркованное авто?

Avatar Picture
Гость

09:25:57 29-01-2026

Гость (08:51:09 29-01-2026) Эти автомобили что, без номеров стоят? Трудно установить соб... Вот только они стоят в основном правильно припаркованные. Какое законное основание заставить его убрать?

Avatar Picture
Гость

09:59:59 29-01-2026

Гость (09:25:57 29-01-2026) Вот только они стоят в основном правильно припаркованные. Ка... Просто запретить парковаться во дворах во время уборки снега. Водитель обязан сам узнавать время уборки снега. Если снегоуборочная техника приехала а ей мешает машина - машину на штрафстоянку. Твой корыто - твои проблемы.

Avatar Picture
Гость

10:12:15 29-01-2026

Гость (09:25:57 29-01-2026) Вот только они стоят в основном правильно припаркованные. Ка... Мешает уборке снега.

Avatar Picture
Гость

21:07:18 29-01-2026

Гость (09:25:57 29-01-2026) Вот только они стоят в основном правильно припаркованные. Ка... У нас даже под запрещающими знаками стоят годами и дела никому нет. На какую-нибудь Сиреневую сгоняй глянь

Avatar Picture
Гость

09:30:46 29-01-2026

Гость (08:51:09 29-01-2026) Эти автомобили что, без номеров стоят? Трудно установить соб... Зачем искать хозяина брошеной машины
Пусть со штраф стоянки забирает в течении трёх месяцев

Avatar Picture
гость

08:57:03 29-01-2026

Давно пора.
А предписаниями они вытрутся и выбросят.

Avatar Picture
Гость

09:02:49 29-01-2026

Наличием гаража нынче не заморачиваются.

Avatar Picture
Гость

10:30:47 29-01-2026

Гость (09:02:49 29-01-2026) Наличием гаража нынче не заморачиваются.... К тому же есть ещё автостоянки

Avatar Picture
Гость

12:11:18 29-01-2026

Гость (10:30:47 29-01-2026) К тому же есть ещё автостоянки ...
Может подскажите где автостоянки? Да, были раньше, но власти от всех автостоянок избавились, отжав их и влепив там человейники без дворов и гаражей.

Avatar Picture
Гость

21:07:59 29-01-2026

Гость (12:11:18 29-01-2026) Может подскажите где автостоянки? Да, были раньше, но вл... Какой район подсказать?

Avatar Picture
Гость

09:07:07 29-01-2026

А если владелец на СВО?

Avatar Picture
dok_СФ

09:12:38 29-01-2026

Гость (09:07:07 29-01-2026) А если владелец на СВО?... Поэтому сначала предписание - предупреждение по срокам (3-7 дней), потом штраф, не оплатили - утилизация..

Avatar Picture
Гость

09:19:02 29-01-2026

dok_СФ (09:12:38 29-01-2026) Поэтому сначала предписание - предупреждение по срокам (3-7 ... , потом штраф, не оплатили - утилизация..
конечно, с такими советчиками как Вы, с начала начнут с машинами , потом по этой же схеме с людьми, куда мир катится

Avatar Picture
Гость

10:08:03 29-01-2026

dok_СФ (09:12:38 29-01-2026) Поэтому сначала предписание - предупреждение по срокам (3-7 ... и куда ты его направишь?сам в окоп доставишь?

Avatar Picture
dok_СФ

11:01:46 29-01-2026

Гость (10:08:03 29-01-2026) и куда ты его направишь?сам в окоп доставишь? ... На СВО едут не на 2 дня, сам не определил на долгую стоянку, значит кому-то определил/поручил свои заботы. Или бывает по другому?

Avatar Picture
Гость

09:23:38 29-01-2026

Гость (09:07:07 29-01-2026) А если владелец на СВО?... Это дает право нарушать законы?

Avatar Picture
Гость

10:08:49 29-01-2026

Гость (09:23:38 29-01-2026) Это дает право нарушать законы?...
По нынешним временам - да

Avatar Picture
Гость

09:34:40 29-01-2026

Гость (09:07:07 29-01-2026) А если владелец на СВО?... Значит и машину на СВО, если она не нужна хозяину и мешает убборке.

Avatar Picture
Гость

21:08:37 29-01-2026

Гость (09:07:07 29-01-2026) А если владелец на СВО?... Сначала у вас ковид был отмазкой,теперь это. Родня пусть убирает

Avatar Picture
Ирина

09:31:33 29-01-2026

Можно же передать кому то в пользование, детскому дому, многодетным семьям, каким-либо социальным учреждениям, зачем утилизировать то...

Avatar Picture
гость

09:45:57 29-01-2026

Комментаторы бред какой то несут (кроме одного). Автомобиль это собственность и только по суду его могут изъять.
"Зачем искать хозяина брошеной машины
Пусть со штраф стоянки забирает в течении трёх месяцев" ---ВООООТ правильная мысль

Avatar Picture
Гость

12:08:14 29-01-2026

и куда он этот автомобиль со штрафстоянки поставит?? туда же где и стоял? предположим кто-то не пользуется автомобилем в зимнее время года, гаража нет, или машина входит в наследство, но вступление в наследство только через полгода, что делать в этой ситуации?
плюс, кто будет решать мешает автомобиль уборке снега и проезду спецтехники или не мешает? попахивает новой кормушкой для некоторых личностей.

Avatar Picture
Чучмек

10:18:50 29-01-2026

В Барнауле такое тоже бы не помешало делать. В том числеи во дворах, где брошенный металлолом стоит годами

Avatar Picture
Гость

11:00:09 29-01-2026

Чучмек (10:18:50 29-01-2026) В Барнауле такое тоже бы не помешало делать. В том числеи во... В Барнауле давно пора это делать, и не только со дворов.
Начинать нужно с проспектов и прилегающих к ним улиц (вывоз всех не зарегистрированных, брошенных в первую очередь, а затем мешающим уборке, со штрафами автовладельцу). В третью очередь - не правильно припаркованным.

Avatar Picture
Гость

13:15:09 29-01-2026

о чем вы люди? кто это будет исполнять? у нас полно законов и они не исполняются.

Avatar Picture
Гость

13:53:34 29-01-2026

все правильно. Все что стоит большой срок и за авто не следят -бесхозное брошенное имущество. Которое теряет юридический статус неприкосновенности. Везите на стоянку а не заберут -на свалку или реализацию гос нужд

Avatar Picture
Гость

14:37:50 29-01-2026

лучше отправлять их на сво

Avatar Picture
гость

16:16:41 29-01-2026

У каждого автомобиля должен быть гараж. Во дворе паркуются только "гостевые" машины: приехал родителей/детей навестить, ребенка в детский сад/школу, на кружок или секцию привез. Да даже на работу приехал - это уже автомобиль " под присмотром" который в обозримом будущем уедет. А все эти " подснежники" которые брошены на зиму, "хозяин на СВО" - знал что не на 1 день и не на неделю уезжает - должен был решит судьбу авто, и вопрос с "наследственными " автомобилями решится сам -собой если у машины будет гараж. А то понаберут дорогих машин, а потом бросают их во дворах. У нас во дворе ниссан патрол паркуется - огромная машина никуда не входит. Как припаркует -так двор заерт.

Avatar Picture
Гость

09:40:23 30-01-2026

Зачем на утилизацию? Тогда уж на СВО

