В Новосибирске намерены изымать бесхозные авто, мешающие уборке снега, и утилизировать их
Такой подход позволит освободить дворы и улицы, а также повысить эффективность зимней уборки
29 января 2026, 08:34, ИА Амител
В Новосибирске власти обсуждают жесткие меры в отношении так называемых "подснежников" — автомобилей, которые месяцами стоят без движения и мешают уборке снега и проезду спецтехники, сообщает телеграм-канал "АСТ-54".
Как рассказал вице-мэр города Иосиф Кодалаев, такие машины планируют официально признавать брошенными. После этого их будут эвакуировать на специальные стоянки, где транспорт сможет находиться до трех месяцев.
Если за это время владелец не объявится, мэрия намерена через суд признать автомобиль бесхозным, оформить его в муниципальную собственность и направить на утилизацию. По мнению городских властей, такой подход позволит освободить дворы и улицы, а также повысить эффективность зимней уборки.
Ранее в Новосибирске во время уборки снега коммунальные службы необычным образом решили проблему неправильно припаркованного автомобиля. Машина, оставленная на тротуаре, была сдвинута вместе со снежной массой.
Эти автомобили что, без номеров стоят? Трудно установить собственника и выписать предписание убрать неправильно припаркованное авто?
09:25:57 29-01-2026
Гость (08:51:09 29-01-2026) Эти автомобили что, без номеров стоят? Трудно установить соб... Вот только они стоят в основном правильно припаркованные. Какое законное основание заставить его убрать?
09:59:59 29-01-2026
Гость (09:25:57 29-01-2026) Вот только они стоят в основном правильно припаркованные. Ка... Просто запретить парковаться во дворах во время уборки снега. Водитель обязан сам узнавать время уборки снега. Если снегоуборочная техника приехала а ей мешает машина - машину на штрафстоянку. Твой корыто - твои проблемы.
10:12:15 29-01-2026
Гость (09:25:57 29-01-2026) Вот только они стоят в основном правильно припаркованные. Ка... Мешает уборке снега.
21:07:18 29-01-2026
Гость (09:25:57 29-01-2026) Вот только они стоят в основном правильно припаркованные. Ка... У нас даже под запрещающими знаками стоят годами и дела никому нет. На какую-нибудь Сиреневую сгоняй глянь
09:30:46 29-01-2026
Гость (08:51:09 29-01-2026) Эти автомобили что, без номеров стоят? Трудно установить соб... Зачем искать хозяина брошеной машины
Пусть со штраф стоянки забирает в течении трёх месяцев
08:57:03 29-01-2026
Давно пора.
А предписаниями они вытрутся и выбросят.
09:02:49 29-01-2026
Наличием гаража нынче не заморачиваются.
10:30:47 29-01-2026
Гость (09:02:49 29-01-2026) Наличием гаража нынче не заморачиваются.... К тому же есть ещё автостоянки
12:11:18 29-01-2026
Гость (10:30:47 29-01-2026) К тому же есть ещё автостоянки ...
Может подскажите где автостоянки? Да, были раньше, но власти от всех автостоянок избавились, отжав их и влепив там человейники без дворов и гаражей.
21:07:59 29-01-2026
Гость (12:11:18 29-01-2026) Может подскажите где автостоянки? Да, были раньше, но вл... Какой район подсказать?
09:07:07 29-01-2026
А если владелец на СВО?
09:12:38 29-01-2026
Гость (09:07:07 29-01-2026) А если владелец на СВО?... Поэтому сначала предписание - предупреждение по срокам (3-7 дней), потом штраф, не оплатили - утилизация..
09:19:02 29-01-2026
dok_СФ (09:12:38 29-01-2026) Поэтому сначала предписание - предупреждение по срокам (3-7 ... , потом штраф, не оплатили - утилизация..
конечно, с такими советчиками как Вы, с начала начнут с машинами , потом по этой же схеме с людьми, куда мир катится
10:08:03 29-01-2026
dok_СФ (09:12:38 29-01-2026) Поэтому сначала предписание - предупреждение по срокам (3-7 ... и куда ты его направишь?сам в окоп доставишь?
11:01:46 29-01-2026
Гость (10:08:03 29-01-2026) и куда ты его направишь?сам в окоп доставишь? ... На СВО едут не на 2 дня, сам не определил на долгую стоянку, значит кому-то определил/поручил свои заботы. Или бывает по другому?
09:23:38 29-01-2026
Гость (09:07:07 29-01-2026) А если владелец на СВО?... Это дает право нарушать законы?
10:08:49 29-01-2026
Гость (09:23:38 29-01-2026) Это дает право нарушать законы?...
По нынешним временам - да
09:34:40 29-01-2026
Гость (09:07:07 29-01-2026) А если владелец на СВО?... Значит и машину на СВО, если она не нужна хозяину и мешает убборке.
21:08:37 29-01-2026
Гость (09:07:07 29-01-2026) А если владелец на СВО?... Сначала у вас ковид был отмазкой,теперь это. Родня пусть убирает
09:31:33 29-01-2026
Можно же передать кому то в пользование, детскому дому, многодетным семьям, каким-либо социальным учреждениям, зачем утилизировать то...
09:45:57 29-01-2026
Комментаторы бред какой то несут (кроме одного). Автомобиль это собственность и только по суду его могут изъять.
"Зачем искать хозяина брошеной машины
Пусть со штраф стоянки забирает в течении трёх месяцев" ---ВООООТ правильная мысль
12:08:14 29-01-2026
и куда он этот автомобиль со штрафстоянки поставит?? туда же где и стоял? предположим кто-то не пользуется автомобилем в зимнее время года, гаража нет, или машина входит в наследство, но вступление в наследство только через полгода, что делать в этой ситуации?
плюс, кто будет решать мешает автомобиль уборке снега и проезду спецтехники или не мешает? попахивает новой кормушкой для некоторых личностей.
10:18:50 29-01-2026
В Барнауле такое тоже бы не помешало делать. В том числеи во дворах, где брошенный металлолом стоит годами
11:00:09 29-01-2026
Чучмек (10:18:50 29-01-2026) В Барнауле такое тоже бы не помешало делать. В том числеи во... В Барнауле давно пора это делать, и не только со дворов.
Начинать нужно с проспектов и прилегающих к ним улиц (вывоз всех не зарегистрированных, брошенных в первую очередь, а затем мешающим уборке, со штрафами автовладельцу). В третью очередь - не правильно припаркованным.
13:15:09 29-01-2026
о чем вы люди? кто это будет исполнять? у нас полно законов и они не исполняются.
13:53:34 29-01-2026
все правильно. Все что стоит большой срок и за авто не следят -бесхозное брошенное имущество. Которое теряет юридический статус неприкосновенности. Везите на стоянку а не заберут -на свалку или реализацию гос нужд
14:37:50 29-01-2026
лучше отправлять их на сво
16:16:41 29-01-2026
У каждого автомобиля должен быть гараж. Во дворе паркуются только "гостевые" машины: приехал родителей/детей навестить, ребенка в детский сад/школу, на кружок или секцию привез. Да даже на работу приехал - это уже автомобиль " под присмотром" который в обозримом будущем уедет. А все эти " подснежники" которые брошены на зиму, "хозяин на СВО" - знал что не на 1 день и не на неделю уезжает - должен был решит судьбу авто, и вопрос с "наследственными " автомобилями решится сам -собой если у машины будет гараж. А то понаберут дорогих машин, а потом бросают их во дворах. У нас во дворе ниссан патрол паркуется - огромная машина никуда не входит. Как припаркует -так двор заерт.
09:40:23 30-01-2026
Зачем на утилизацию? Тогда уж на СВО