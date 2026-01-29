Такой день. Почему уходит "М.Видео" и правда ли, что заблокируют Telegram

О главных событиях за 28 января

29 января 2026, 00:06, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Еще один рейс компании Azur Air чуть не закончился трагедией. Boeing 757, летевший из вьетнамского Нячанга в Иркутск, совершил экстренную посадку в аэропорту Ханоя. Причиной стал отказ двигателя. Подчеркнем, что тот же самый борт неделей раньше подал сигнал бедствия примерно через три с половиной часа после взлета.

По данным открытой картотеки russianplanes.net, свой первый полет судно совершило почти 27 лет назад — 9 марта 1999 года. При этом совокупный срок эксплуатации самолета — 15 лет и 7 месяцев.

Сеть "М.Видео‑Эльдорадо" сокращает количество магазинов в Алтайском крае, собственники помещений уже ищут новых арендаторов. Компания в официальном релизе пообещала предоставлять те же услуги в онлайн-формате на примере успешной работы маркетплейсов.

В обновленном рейтинге качества работы городского общественного транспорта и транспортной инфраструктуры за 2025 год Барнаул оказался в числе городов, которым, по мнению экспертов, необходимо усилить системную работу в этой сфере. Отмечается, что жители города нередко обращают внимание на перегруженность автобусов и недостаточную вместимость подвижного состава.

Подчеркнем, что в администрации Барнаула городских перевозчиков отчитали за плохую работу в аномальные морозы. Тогда автобусы ходили с большими интервалами, срывались рейсы, а транспорт уходил с маршрутов раньше времени.

Судьба Telegram остается для России все еще непонятной. Накануне о блокировке популярного мессенджера заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Однако тревожные сообщения вновь опровергли.

«Тема возможных блокировок Telegram не перестает звучать в средствах массовой информации и комментариях моих коллег по Государственной Думе. Моя позиция проста: спекулировать о блокировках бессмысленно, а использовать животрепещущую тему для повышения цитируемости сомнительно», — сказал председатель думского комитета по информационной политике Сергей Боярский.

Подробнее о будущем Telegram читайте в нашем материале.

Поводом для дискуссии стали слова Михаила Делягина, который ранее допустил возможность полной блокировки Telegram по схеме, аналогичной ограничениям в отношении YouTube.

Ремонт продолжается. Проект завершения строительства Художественного музея Алтайского края отправят на повторную экспертизу. Власти региона сделают все возможное, чтобы достроить важный культурный объект в ближайшие годы. Однако сейчас даже неизвестно, сколько средств необходимо, чтобы закончить работы.