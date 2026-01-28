В Госдуме объяснили причину блокировки сайта аниме-энциклопедии Shikimori
Депутат Антон Немкин заявил, что ресурс с 2019 года системно менял домены, создавал "зеркала" и продвигал запрещенный в России контент
28 января 2026, 21:04, ИА Амител
Блокировка популярной онлайн-энциклопедии по аниме Shikimori связана с тем, что ресурс годами целенаправленно уходил от ограничений и распространял запрещенный в России контент, заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
«Этот ресурс и его клоны находятся под вниманием надзорных органов с 2019 года. Сайт неоднократно менял домены, создавал зеркала, уходил от блокировок и каждый раз возвращался ровно с тем же содержанием. Не случайно. Системно и целенаправленно», — написал депутат в своем Telegram-канале.
Немкин подчеркнул, что речь идет не о "безобидной аниме-культуре", а о "деструктивном влиянии на детей и подростков". По его словам, под видом энциклопедии или "культурного сообщества" продвигались материалы, представляющие собой "прямую атаку на психику, ценности и будущее" молодежи.
«В этом вопросе не может быть ни полутонов, ни компромиссов. Любые ресурсы, которые не обращают внимания на эти принципы, будут блокироваться — вне зависимости от того, под каким доменом они спрячутся в следующий раз», — резюмировал парламентарий.
10:06:41 29-01-2026
Борьба с ветряными мельницами. Когда в стране есть куча реальных проблем, депутаты хвастаются "победой" над аниме-энциклопедией. Позорище