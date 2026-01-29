Лепс выставил на продажу резиденцию со студиями звукозаписи за полмиллиарда рублей

Архитектура и интерьеры выполнены в экзотическом тайском стиле

29 января 2026, 07:44, ИА Амител

Григорий Лепс / Фото: социальные сети певца

Григорий Лепс выставил на продажу масштабную подмосковную резиденцию со студиями звукозаписи — объект с участком оценивается примерно в 550 млн рублей. Об этом сообщает woman.ru.

Речь идет о двух особняках в коттеджном поселке Коровино в восьми километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. Вместе они образуют закрытый частный комплекс, совмещающий жилую резиденцию, продюсерский центр и зону отдыха. Архитектура и интерьеры выполнены в экзотическом тайском стиле, вдохновленном путешествиями артиста по Азии.

Строительство усадьбы началось в середине 2010-х годов, когда Лепс был в браке с Анной Шаплыковой. Певец лично курировал проект, а позже даже судился с подрядчиками из-за качества работ. После развода один из домов оказался пустым, а сам артист жил во втором, что породило слухи о несоразмерности недвижимости его образу жизни и возможной продаже.

Основной жилой дом площадью около 1,8 тыс. квадратных метров продается под ключ — с дорогой мебелью, антиквариатом, премиальной техникой и системой "Умный дом". Внутри расположены спа-зона с бассейном и сауной, зимний сад, библиотека, террасы, гостиные, семь спален, кухня-столовая и хозяйственные помещения.

Второе здание площадью порядка 2,7 тыс. квадратных метров использовалось как продюсерский центр. В нем оборудованы профессиональные студии звукозаписи, кабинеты, тренажерный зал, бильярдная, жилые комнаты и помещения для персонала. Здесь Лепс записывал свои последние альбомы и проводил творческие встречи.

Участок площадью 20 соток окружен лесом, с ландшафтным дизайном и прудом, что обеспечивает приватность и близость к природе при небольшой удаленности от Москвы. При этом у артиста остаются другие объекты недвижимости — квартира в центре столицы и участок земли в Тверской области у Волги, где он, по словам близких, планирует более спокойную и уединенную жизнь.