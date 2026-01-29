Стала известна мощь магнитной бури на Земле 29 января

Магнитное поле Земли может стать неустойчивым

29 января 2026, 07:28, ИА Амител

Земля и Солнце / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупредили о возможной магнитной буре 29 января.

По их прогнозу, геомагнитная обстановка в этот день будет оставаться напряженной. Показатели магнитосферы превышают отметку в четыре балла, что соответствует оранжевому уровню. Индекс Kp при этом вплотную приближается к значению пять, то есть к порогу слабой магнитной бури уровня G1.

Вероятность развития событий специалисты оценивают следующим образом: в 35% случаев ожидается возбужденная магнитосфера, в 36% — возможна магнитная буря, еще в 29% — обстановка останется спокойной.

При этом индекс солнечной активности остается низким и составляет 3,7 балла, находясь в так называемой желтой зоне, что говорит об отсутствии мощных вспышек на Солнце.