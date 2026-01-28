В России могут ввести бесплатную прививку от менингококка

Эксперты настаивают на срочности, так как инфекция особенно опасна для детей и может привести к летальному исходу

Вакцина против менингококковой инфекции может стать бесплатной и общедоступной для россиян. По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова, ее планируют включить в национальный календарь профилактических прививок к 2027 году.

«Менингококковая инфекция — одна из самых опасных бактериальных инфекций. Она развивается молниеносно, особенно у детей раннего возраста. Ребенок может "сгореть" за несколько часов — так называемая досуточная летальность. Даже при спасении жизни мы часто получаем тяжелую инвалидизацию», — подчеркнул Власов в беседе с РИА Новости.

Первоначально речь шла о 2025–2026 годах, но сроки перенесли, чтобы обеспечить полный цикл производства вакцин на территории России и снизить зависимость от импорта. Эксперт отметил, что для эффективной профилактики необходимо использовать современные четырех- или пятивалентные вакцины, защищающие от основных типов возбудителя.

Включение прививки в календарь даст производителям прогнозируемый госзаказ, позволит планировать объемы и сделать вакцинацию массовой.