Суд в Барнауле оштрафовал инспектора ДПС на 1 млн рублей и лишил звания из-за взятки
Вместо оформления протокола сотрудник полиции предложил водителю "решить вопрос на месте"
29 января 2026, 08:17, ИА Амител
30 тысяч рублей, переведенные на карту, обернулись для барнаульского инспектора ДПС потерей карьеры, звания и миллионным штрафом. О приговоре сообщил объединенный пресс-центр судов Алтайского края.
Как установил суд, инспектор заступил на дежурство в составе автопатруля и остановил автомобиль для проверки. Выяснилось, что машина не зарегистрирована в установленном порядке. Вместо оформления протокола сотрудник полиции предложил водителю "решить вопрос на месте" — за 30 тысяч рублей.
Водитель согласился и перевел деньги на указанный банковский счет. После этого инспектор вернул документы и отпустил автомобилиста без привлечения к административной ответственности.
В ходе судебного разбирательства бывший полицейский полностью признал вину. Суд назначил ему штраф в размере 1 млн рублей, лишил права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года, а также звания лейтенанта полиции. Выплату штрафа разрешили производить в рассрочку — по 100 тысяч рублей в месяц в течение десяти месяцев.
08:23:06 29-01-2026
Почему не посадили? Такие должны сидеть до скончания времён.
09:17:29 29-01-2026
Где можно ему (после решения суда) зарабатывать 100 т.руб в месяц + пропитание?
09:48:02 29-01-2026
Водитель согласился --- статья УК РФ "Дача взятки"
17:19:55 29-01-2026
Бальзам на душу. Пусть идет в дворники и погоны на фуфайке нарисовать, ну чтобы стресса не было.
18:53:33 29-01-2026
Показательная порка, скорее всего, неугодного!