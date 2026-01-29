НОВОСТИОбщество

Суд в Барнауле оштрафовал инспектора ДПС на 1 млн рублей и лишил звания из-за взятки

Вместо оформления протокола сотрудник полиции предложил водителю "решить вопрос на месте"

29 января 2026, 08:17, ИА Амител

Сотрудники ДПС в Барнауле / Фото: amic.ru
Сотрудники ДПС в Барнауле / Фото: amic.ru

30 тысяч рублей, переведенные на карту, обернулись для барнаульского инспектора ДПС потерей карьеры, звания и миллионным штрафом. О приговоре сообщил объединенный пресс-центр судов Алтайского края.

Как установил суд, инспектор заступил на дежурство в составе автопатруля и остановил автомобиль для проверки. Выяснилось, что машина не зарегистрирована в установленном порядке. Вместо оформления протокола сотрудник полиции предложил водителю "решить вопрос на месте" — за 30 тысяч рублей.

Водитель согласился и перевел деньги на указанный банковский счет. После этого инспектор вернул документы и отпустил автомобилиста без привлечения к административной ответственности.

В ходе судебного разбирательства бывший полицейский полностью признал вину. Суд назначил ему штраф в размере 1 млн рублей, лишил права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года, а также звания лейтенанта полиции. Выплату штрафа разрешили производить в рассрочку — по 100 тысяч рублей в месяц в течение десяти месяцев.

Комментарии 5

Avatar Picture
Антон

08:23:06 29-01-2026

Почему не посадили? Такие должны сидеть до скончания времён.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

09:17:29 29-01-2026

Где можно ему (после решения суда) зарабатывать 100 т.руб в месяц + пропитание?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:48:02 29-01-2026

Водитель согласился --- статья УК РФ "Дача взятки"

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:19:55 29-01-2026

Бальзам на душу. Пусть идет в дворники и погоны на фуфайке нарисовать, ну чтобы стресса не было.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:53:33 29-01-2026

Показательная порка, скорее всего, неугодного!

  3 Нравится
Ответить
