Суд в Барнауле оштрафовал инспектора ДПС на 1 млн рублей и лишил звания из-за взятки

Вместо оформления протокола сотрудник полиции предложил водителю "решить вопрос на месте"

29 января 2026, 08:17, ИА Амител

Сотрудники ДПС в Барнауле / Фото: amic.ru

30 тысяч рублей, переведенные на карту, обернулись для барнаульского инспектора ДПС потерей карьеры, звания и миллионным штрафом. О приговоре сообщил объединенный пресс-центр судов Алтайского края.

Как установил суд, инспектор заступил на дежурство в составе автопатруля и остановил автомобиль для проверки. Выяснилось, что машина не зарегистрирована в установленном порядке. Вместо оформления протокола сотрудник полиции предложил водителю "решить вопрос на месте" — за 30 тысяч рублей.

Водитель согласился и перевел деньги на указанный банковский счет. После этого инспектор вернул документы и отпустил автомобилиста без привлечения к административной ответственности.

В ходе судебного разбирательства бывший полицейский полностью признал вину. Суд назначил ему штраф в размере 1 млн рублей, лишил права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года, а также звания лейтенанта полиции. Выплату штрафа разрешили производить в рассрочку — по 100 тысяч рублей в месяц в течение десяти месяцев.

