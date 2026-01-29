Риск попасть в слитую базу. Почему в России могут запретить карты Visa и Mastercard

Обсуждение этого вопроса может завершиться уже в первом квартале текущего года

29 января 2026, 07:15, ИА Амител

Кошелек с картами банков / Фото: amic.ru

Банк России может принять решение о поэтапном выводе из обращения банковских карт Visa и Mastercard, выпущенных до 2022 года. Есть вероятность, что обсуждение этого вопроса завершится уже в первом квартале текущего года, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Как поясняют в Банке России, использование таких карт становится небезопасным. Ранее директор национальной системы платежных карт сообщал, что в 2024 году в карточных чипах перестали действовать сертификаты безопасности международных платежных систем. Это означает, что карты становятся более уязвимыми для мошеннических операций.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что отказ от устаревших платежных инструментов — вынужденная мера.

«Преступники хорошо приспосабливаются, выдумывают свои какие-то инновации, для того чтобы воровать деньги у людей, в том числе находят варианты подделывания старых инструментов, не имеющих соответствующей защиты. Поэтому возникает задача вывести эти устаревшие инструменты с рынка», — уверен Анатолий Аксаков.

Эксперты подчеркивают: данные карт, выпущенных до 2022 года, фактически не обновлялись уже несколько лет. Это повышает риск утечек информации и попадания реквизитов в так называемые слитые базы.

О компромиссном варианте развития событий рассказал Дмитрий Тюнин, президент Алтайского банковского союза и председатель правления Сибсоцбанка.

«Проблема состоит в том, что карты с истекшими сроками являются уязвимыми с точки зрения информационной безопасности. Логично предположить, что банки будут просто предлагать держателям этих карт заменить их на карты "Мир"», — уверен Дмитрий Тюнин.

По словам экспертов, на данный момент никаких жестких административных решений регулятор не принимал. Однако владельцам старых карт рекомендуют заранее рассмотреть возможность их замены, чтобы снизить риски и избежать возможных ограничений в будущем.