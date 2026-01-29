Риск попасть в слитую базу. Почему в России могут запретить карты Visa и Mastercard
Обсуждение этого вопроса может завершиться уже в первом квартале текущего года
29 января 2026, 07:15, ИА Амител
Банк России может принять решение о поэтапном выводе из обращения банковских карт Visa и Mastercard, выпущенных до 2022 года. Есть вероятность, что обсуждение этого вопроса завершится уже в первом квартале текущего года, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Как поясняют в Банке России, использование таких карт становится небезопасным. Ранее директор национальной системы платежных карт сообщал, что в 2024 году в карточных чипах перестали действовать сертификаты безопасности международных платежных систем. Это означает, что карты становятся более уязвимыми для мошеннических операций.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что отказ от устаревших платежных инструментов — вынужденная мера.
«Преступники хорошо приспосабливаются, выдумывают свои какие-то инновации, для того чтобы воровать деньги у людей, в том числе находят варианты подделывания старых инструментов, не имеющих соответствующей защиты. Поэтому возникает задача вывести эти устаревшие инструменты с рынка», — уверен Анатолий Аксаков.
Эксперты подчеркивают: данные карт, выпущенных до 2022 года, фактически не обновлялись уже несколько лет. Это повышает риск утечек информации и попадания реквизитов в так называемые слитые базы.
О компромиссном варианте развития событий рассказал Дмитрий Тюнин, президент Алтайского банковского союза и председатель правления Сибсоцбанка.
«Проблема состоит в том, что карты с истекшими сроками являются уязвимыми с точки зрения информационной безопасности. Логично предположить, что банки будут просто предлагать держателям этих карт заменить их на карты "Мир"», — уверен Дмитрий Тюнин.
По словам экспертов, на данный момент никаких жестких административных решений регулятор не принимал. Однако владельцам старых карт рекомендуют заранее рассмотреть возможность их замены, чтобы снизить риски и избежать возможных ограничений в будущем.
Враки, враки,враки. Надоели.
08:25:47 29-01-2026
Напомню на данный момент только Яндекс умудрился слить крупнейший объем данных в истории российского интернета.
Со всеми картами, адресами поездок и даже исходными кодами.
В итоге получил штраф в 60 т.р.
08:37:07 29-01-2026
чушь несет несусветную
карта это кусок пластика
вся информация это счет , а счет открыт в российском банке
какая утечка информации?
да, транзакции проходят через процессинг иностранный в том числе и платится комиссия МПС
это всех устраивало 30 лет , а тут капец
09:58:43 29-01-2026
Гость (08:37:07 29-01-2026) чушь несет несусветную карта это кусок пластика вся... Транзакции в РФ уже много лет все внутри страны проходят, через НСПК и иностранные платежные системы тут не при делах, они наши карты давно отключили.
12:25:31 29-01-2026
Гость (09:58:43 29-01-2026) Транзакции в РФ уже много лет все внутри страны проходят, че... тем более, давно не вникаю в эту тему
где тут компрометация??
09:18:30 29-01-2026
Мне кажется, что замена надумана. Просто кое-кто "щёки надувает" от ощущения своей значимости и мучительно придумывает оправдание своей архи-мега-полезности на занимаемой должности. А вдруг сократят?
09:28:06 29-01-2026
А можно я буду сам за свою безопасность отвечать? Смотреть и читать то, что мне нужно.
10:13:34 29-01-2026
Просто хотят всех на карту Мир перевести, но уже силой. Абсолютно та же риторика, что и с Максом
10:28:03 29-01-2026
Тут как обычно. Просто политик открывает скоро завод по производству карт. Насытит рынок, будет придумывать следующее нововведение.
Делать бизнес во время всплеска спроса, про который знаешь заранее, вот где лучшая маржа.
12:07:56 29-01-2026
эксперты, у всех карт есть срок службы и он не просто так придуман на этом всё.
12:33:18 29-01-2026
Гость (12:07:56 29-01-2026) эксперты, у всех карт есть срок службы и он не просто так пр... У моей карты срок указан 03/24. До сих пор использую. В феврале 2024 позвонил в банк по вопросу замены, ответили, что карта и дальше будет работать. И она работает. ЧЯДНТ?
12:39:33 29-01-2026
Гость (12:33:18 29-01-2026) У моей карты срок указан 03/24. До сих пор использую. В февр... Аналогично. Не то по звонку, даже при посещении офиса банка сказали, что менять не будут, так как моя карта Mastercard действительна.
12:36:26 29-01-2026
Гость (12:07:56 29-01-2026) эксперты, у всех карт есть срок службы и он не просто так пр... Примерно лет сто назад крупнейшие производители электролампочек собрались и решили установить срок работы ламп в 1000 часов. Чтобы всегда был рынок сбыта, ведь вечные лампы никому не выгодны. Тем временем одна из лампочек, выпущенная до этого события, до сих пор непрерывно светит в какой-то американской пожарной части - уже намного более 100 лет.
Срок годности очень важен, да...
13:23:49 29-01-2026
украли у меня в 2016 году с карты визы деньги. Начал я пробивать как это сделали
Оказалось все до невозможности просто. вне терпритории России любой придя в иностранный любой магазин может оплатить покупку введя номер твоей карты. И все. С тебя сразу списываются деньги и с концами
13:42:41 29-01-2026
Гость (13:23:49 29-01-2026) украли у меня в 2016 году с карты визы деньги. Начал я проби... Врёшь музыкант! (С)