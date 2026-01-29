Один из лучших военных музеев в России откроют в Барнауле после ремонта к 23 февраля

На работы направили около 600 миллионов рублей

29 января 2026, 06:50, ИА Амител

Музей военной истории / Фото: amic.ru

Обновленный Музей военной истории в Барнауле по адресу проспект Комсомольский, 73б, откроют официально для посещения 19 февраля — накануне Дня защитника Отечества. Здание, сильно поврежденное пожаром в 2018 году, полностью восстановлено. На ремонтные работы направили около 600 миллионов рублей. После открытия музей станет одним из лучших подобных заведений, посвященных военной истории, в России. Об этом журналистам 28 января сообщил заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев.

Каким будет музей?

В музее в первую очередь откроются экспозиции на втором этаже. Две будут посвящены Великой Отечественной войне: одна — тылу, другая — фронту. Еще одна — специальной военной операции. В 2026 году появятся зал Первой мировой и гражданской войн, зал воинов-интернационалистов, а также отдельная экспозиция, посвященная войнам в Афганистане и Чечне.

По словам Юрия Абдуллаева, в ходе работ были реализованы нестандартные и редкие для региональной практики решения. Так, почти на полметра был понижен культурный слой, что позволило обнажить исторические стены здания, сохранившиеся в отличном состоянии. Благодаря этому посетители смогут увидеть музей и само здание максимально близкими к их первоначальному облику.

«После открытия музей станет одним из самых современных региональных музеев военной истории в России — как с точки зрения технического оснащения, так и по подходу к экспозиции. Здание полностью адаптировано под музейные функции. В нем не будут размещаться сторонние организации — это связано с высокой ценностью экспонатов и строгими требованиями к условиям их хранения. При этом особое внимание уделено взаимодействию с ветеранскими объединениями: для них будут доступны конференц-зал и другие помещения музея по заявкам, чтобы пространство стало живой площадкой для встреч и мероприятий», — объяснил Юрий Абдуллаев.

Что известно о здании?

Здание на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Шевченко возвели в 1907 году для городской больницы. Проект разработал гражданский инженер Носович. На строительство объекта барнаульские гласные (депутаты. – Прим. ред.) разрешили взять ссуду в Нижегородско-Самарском земельном банке. В 1991 году его отдали под траурный зал, а затем разместили там экспозиции памяти земляков, погибших в Афганистане. На базе этой экспозиции открылся военно-исторический отдел. В 1994 году здание включили в число памятников архитектуры краевого значения. В 2018 году музей пострадал от страшного пожара, после чего несколько лет находился на консервации.