В Яровом сняли режим повышенной готовности, введенный из-за аварий на ТЭЦ

28 января 2026, 20:22, ИА Амител

ТЭЦ Ярового / Фото: altairegion22.ru

В Яровом официально отменен режим повышенной готовности, действовавший с декабря 2021 года из-за хронических аварий на местной ТЭЦ. Соответствующее постановление подписал губернатор Виктор Томенко 27 января 2026 года.

Решение принято в связи со стабилизацией обстановки и устранением угрозы техногенных чрезвычайных ситуаций.

Ключевую роль в этом сыграл ввод в эксплуатацию нового резервного котлоагрегата в конце декабря 2025 года.

На приобретение и установку оборудования было выделено 900 млн рублей.