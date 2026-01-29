В Барнауле женщина избила пассажирку автобуса за то, что она не уступила место бабушке

Побои были зафиксированы, заявление в полицию подано

29 января 2026, 08:02, ИА Амител

Маршрутка в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле в утреннем автобусе № 47 произошел конфликт, который закончился избиением пассажирки. О случившемся рассказала участница Telegram-канала "Инцидент Барнаул".

По словам девушки, автобус был переполнен, она долго ехала стоя. Когда освободилось место, она уступила его мужчине с костылем. После того как мужчина вышел, девушка села сама и ненадолго уснула.

Разбудила ее женщина примерно 40–45 лет, которая грубо потребовала уступить место пожилой пассажирке. Девушка пояснила, что только что села, но, заметив у бабушки костыль, сразу встала. Однако пенсионерка находилась далеко и заняла другое свободное место, после чего девушка снова села.

Это вызвало агрессию со стороны женщины — та начала оскорблять пассажирку и высказываться в адрес "молодого поколения". Когда девушка достала телефон и попыталась зафиксировать происходящее, женщина стала бить ее по рукам, выхватывать телефон, а затем нанесла несколько ударов по голове и лицу. В результате у пострадавшей остались ссадины на лице.

Пассажирка утверждает, что в ответ не применяла силу. Побои были зафиксированы, заявление в полицию подано. Девушка отмечает, что решила рассказать о случившемся публично, чтобы обратить внимание на подобные случаи агрессии в общественном транспорте.

Ранее в Барнауле водитель маршрутки прищемил голову ребенку дверьми. Во время поездки водитель мужчина себя агрессивно, использовал нецензурную лексику в общении с пассажирами.