В Барнауле женщина избила пассажирку автобуса за то, что она не уступила место бабушке
Побои были зафиксированы, заявление в полицию подано
29 января 2026, 08:02, ИА Амител
В Барнауле в утреннем автобусе № 47 произошел конфликт, который закончился избиением пассажирки. О случившемся рассказала участница Telegram-канала "Инцидент Барнаул".
По словам девушки, автобус был переполнен, она долго ехала стоя. Когда освободилось место, она уступила его мужчине с костылем. После того как мужчина вышел, девушка села сама и ненадолго уснула.
Разбудила ее женщина примерно 40–45 лет, которая грубо потребовала уступить место пожилой пассажирке. Девушка пояснила, что только что села, но, заметив у бабушки костыль, сразу встала. Однако пенсионерка находилась далеко и заняла другое свободное место, после чего девушка снова села.
Это вызвало агрессию со стороны женщины — та начала оскорблять пассажирку и высказываться в адрес "молодого поколения". Когда девушка достала телефон и попыталась зафиксировать происходящее, женщина стала бить ее по рукам, выхватывать телефон, а затем нанесла несколько ударов по голове и лицу. В результате у пострадавшей остались ссадины на лице.
Пассажирка утверждает, что в ответ не применяла силу. Побои были зафиксированы, заявление в полицию подано. Девушка отмечает, что решила рассказать о случившемся публично, чтобы обратить внимание на подобные случаи агрессии в общественном транспорте.
Ранее в Барнауле водитель маршрутки прищемил голову ребенку дверьми. Во время поездки водитель мужчина себя агрессивно, использовал нецензурную лексику в общении с пассажирами.
08:06:06 29-01-2026
вообще уже долбонулись.
08:21:17 29-01-2026
Откуда известно, что избила именно за то, что место не учтупила?
08:46:55 29-01-2026
склочные тетки спецом катаются и устраивают скандалы
09:00:09 29-01-2026
Запустите эту тетку на 55 маршрут. Пусть "уставших" детишек подбодрит, а то все в телефоны едут уткнувшись или "спят", фиг кто место уступит.
09:25:07 29-01-2026
Гость (09:00:09 29-01-2026) Запустите эту тетку на 55 маршрут. Пусть "уставших" детишек ... Да это во всех автобусах! Уткнутся в телефоны и, типа, ничего не видят. Ни стариков, ни инвалидов, ни мамаш с грудными детьми. Попросила как-то 2-х дам лет 20-30 уступить место дедуле с костылем, так мне ответили, что они еще дети. Наверное, мозгами.
10:03:46 29-01-2026
Гость (09:00:09 29-01-2026) Запустите эту тетку на 55 маршрут. Пусть "уставших" детишек ... С какой стати старуханкам место уступать? Билет куплен, наличие билета подтверждает право ехать сидя, пусть старуханки или на конечной садятся, или дома на диван.
11:31:37 29-01-2026
Гость (10:03:46 29-01-2026) С какой стати старуханкам место уступать? Билет куплен, нали... оплачивается проезд, а не место. Просто надо уважать друг друга и быть внимательным не только к своей персоне, но и к окружающим. И тогда тебе воздастся по заслугам.
09:37:07 29-01-2026
Теперь будет уступать место старшим, пока не залетит.
Там уже и ей будут уступать.
10:24:25 29-01-2026
Гость (09:37:07 29-01-2026) Теперь будет уступать место старшим, пока не залетит.Там...
Этой тетке девушка уступила место, вы сами каким местом читаете? Но та начала, ее оскорблять. Есть такая порода людей, которые просто хотят устраивать скандалы
09:38:55 29-01-2026
Постоянно наблюдаю одну и ту же картину в транспорте.Молодёжь залетает в салон ,захватывает свободные места и сразу утыкаются в телефон.На пожилых и инвалидов ноль внимания,ни один не поднимется.А вот граждане среднеазиатских республик такого себе не позволяют,всегда предложат тебе место.Вот вам и разница.
10:12:37 29-01-2026
Афиноген (09:38:55 29-01-2026) Постоянно наблюдаю одну и ту же картину в транспорте.Молодёж... волею случая пришлось больше месяца кататься в общественном транспорте... то, что Вы пишете про молодежь - прямое следствия того, что "яжмамки", "яжпапки" и бабушки/дедушки с детьми 5-10 лет, когда им уступают место, садят туда свои чада, а сами стоят рядом... что Вы хотите - они потому и думают: моя бабушка стояла рядом - эти постоят тем более.. банально не научены...
12:30:20 29-01-2026
RUS22 (10:12:37 29-01-2026) волею случая пришлось больше месяца кататься в общественном ... 5-10 летние первые получат травмы в случае ДТП или внезапного торможения, их просто мотанёт по салону; или взрослые не смогут удержаться и собью детей с ног, придавят. Поэтому пусть лучше сидят. А вот 18-30 вполне могут постоять, но часто натянут капюшон на лицо и зависают в смартфоне. Ладно бы в середине или конце салона, куда пожилые не дойдут, а то на самых первых местах для детей и инвалидов.
10:21:42 29-01-2026
Афиноген (09:38:55 29-01-2026) Постоянно наблюдаю одну и ту же картину в транспорте.Молодёж...
У "пожилых и инвалидов" корона с головы свалится, если они словами попросят уступить? Никогда при мне никто не оставался сидеть, если просили уступить место
10:55:55 29-01-2026
Гость (10:21:42 29-01-2026) У "пожилых и инвалидов" корона с головы свалится, если о... А почему мы, советское поколение,не ждали и не ждём когда нас попросят уступить место?Почему у нас есть совесть ,а нынешние асталопы даже не предполагают ,что её надо иметь?
18:54:04 29-01-2026
Гость (10:21:42 29-01-2026) У "пожилых и инвалидов" корона с головы свалится, если о... а при мне было - пожилая женщина попросила одного из старшеклассников уступить, так один сказал =нет= и уткнулся в телефон (до этого он кому-то уступал, но потом снова брякнулся на это же место, решив видимо, что более зад свой не поднимет - ибо напротив сидит ровесник и ничего, че я как дурак буду вставать сто раз), второй отказался напрочь уступать, аргументов не сказал, только дерзил. кондуктор не стала вмешиваться. в итоге место уступила совсем немолодая женщина, которая выходила через остановку.
11:52:06 29-01-2026
Афиноген (09:38:55 29-01-2026) Постоянно наблюдаю одну и ту же картину в транспорте.Молодёж... Передайте пожилым и инвалидам, что бы они в час пик не катались на общественном транспорте. Целее будут.
09:53:38 29-01-2026
Когда человек пожилой или инвалид - я всегда уступлю. Но почему, интересно, разного рода женщины, полагают, что это должны делать исключительно мужчины и дети? Вот сидит кобыла лет тридцати-сорока-пятидесяти (нужное подчеркнуть), заходит бабулька, что кобыла уступит место? Да щас, сидит на попе ровно и еще командует - освободить место какому-нибудь мужику, который сутки на смене отпахал. Вы часом там ухи не поели? У всех равные права и обязанности, с какой стати только мужик должен вставать и стоять? Этикет? Засуньте себе этикет сами знаете куда.
09:57:58 29-01-2026
поколение считающее нормальным бить и оскорблять людей на себя бы внимание обратило сначала
09:58:52 29-01-2026
Господа и дамы, вы, видимо, как-то чутка забыли: уступать место в транспорте — это право, а не обязанность.
Я еду с суточной смены, которую практически всю провел на ногах, я не могу и не хочу кому-либо уступать ничего, я устал, у меня болят ноги и поясница. С какого перепуга я «должен» уступать?
Я, садясь в автобус, видел, что нет свободных мест, — видел, но я принял для себя решение двигаться за свой счёт на этом транспорте, также, те же пожилые и/или инвалиды или мамы с детьми, вы видите, что автобус битком, и там не то что бы сесть, там стоять негде, но вы же почему-то принимаете для себя решение садиться именно в этот автобус, а не ждать следующего, вы также, как и я, платите за проезд, почему я «должен» уступать своё оплаченное место вам? Я могу это сделать, но я не «должен» и не «обязан».
Последнее время, как правило, вижу такую картину, что самому «нуждающемуся» это место даром не нужно, ибо он едет 2–3 остановки, зато дамы бальзаковского возраста поднимают шум, ор, визг. Чтобы кто-то кому-то уступил, так как он обязан. Представляете, нет, не обязан. А если «нуждающемуся» нужно, может, он сам попросить? Нет?! Может, вы не будете оказывать непрошеную помощь и медвежью услугу? Или это тоже не варик?!
10:35:12 29-01-2026
Гость (09:58:52 29-01-2026) Господа и дамы, вы, видимо, как-то чутка забыли: уступать ме... автобус битком, ждать следующего - вы из какого города пишете?
14:20:08 29-01-2026
Гость (09:58:52 29-01-2026) Господа и дамы, вы, видимо, как-то чутка забыли: уступать ме... Да уж...человек человеку волк(
Все сейчас помнят исключительно про свои права, а про взаимное уважение нет
10:05:10 29-01-2026
Кстати, в Москве молодые люди постоянно уступают места пожилым, и что интересно - никогда не садятся передние сиденья , которые предназначены для пенсионеров , инвалидов и беременных.
10:28:33 29-01-2026
Гость (10:05:10 29-01-2026) Кстати, в Москве молодые люди постоянно уступают места пожил...
Враньё. Не более чем в Барнауле.
10:28:44 29-01-2026
Гость (10:05:10 29-01-2026) Кстати, в Москве молодые люди постоянно уступают места пожил... До переднего сиденья ещё дойти надо, особенно если ты инвалид или бабка, а дверь переднюю у водил открывать западло.
11:11:32 29-01-2026
Гость (10:05:10 29-01-2026) Кстати, в Москве молодые люди постоянно уступают места пожил... Культурные потому что.
10:06:51 29-01-2026
А бабкам не надо ехать в 7-8 часов. Куда вы прётесь с утра, пенсионеры?
10:42:44 29-01-2026
Гость (10:06:51 29-01-2026) А бабкам не надо ехать в 7-8 часов. Куда вы прётесь с утра, ... На работу, в поликлинику, с внуками нянчиться...
11:30:30 29-01-2026
Гость (10:42:44 29-01-2026) На работу, в поликлинику, с внуками нянчиться...... на какую работу? чтобы заработать побольше и мошенникам отдать? хапают хапают.
14:01:48 29-01-2026
Гость (11:30:30 29-01-2026) чтобы заработать побольше и мошенникам отд... это их деньги и пусть мошенники богатеют))
15:10:00 29-01-2026
Гость (11:30:30 29-01-2026) на какую работу? чтобы заработать побольше и мошенникам отд... О,Господи... Да вы-то чаще отдаёте свои деньги. Старики просто пока не отвыкли доверять людям, вот их и обманывают молодые из тех кто понаглее.. А молодых дурят , потому что бестолочи безграмотные.
10:24:47 29-01-2026
хоть кто-то навалял
10:25:34 29-01-2026
Гость (10:06:51 29-01-2026) А бабкам не надо ехать в 7-8 часов. Куда вы прётесь с утра, ... В поликлинику, очереди создавать...)))
10:32:48 29-01-2026
Гость (10:05:10 29-01-2026) Кстати, в Москве молодые люди постоянно уступают места пожил... в Питере также. А еще там снимают рюкзаки, и по громкой связи записана фраза " снимайте рюкзаки - проявляйте уважение к окружающим"
10:45:25 29-01-2026
Я конечно могу уступить место, но за деньги. Пусть старуха заплатит мне 500 рублей и я с радостью уступлю ей место. Без радости уступать место чужим людям я не собираюсь.
Если старуха хочет посидеть - пусть перед посадкой промониторит наличие свободных мест. Если мест нет - пусть следующего ждёт. К тому же в общественном транспорте опасно ехать стоя, вдруг ДТП, можно сильно ударится. Сидеть гораздо безопаснее. Поэтому я буду сидеть.
11:08:11 29-01-2026
Гость (10:45:25 29-01-2026) Я конечно могу уступить место, но за деньги. Пусть старуха з... Не-не, надо чтобы квартиру на тебя переписала. 500 р - это ниачём.
11:37:25 29-01-2026
Гость (10:45:25 29-01-2026) Я конечно могу уступить место, но за деньги. Пусть старуха з... вы тоже скоро будете старухой или стариком. К сожалению, молодость - это такой недостаток, который быстро проходит.
11:41:56 29-01-2026
Старуха (11:37:25 29-01-2026) вы тоже скоро будете старухой или стариком. К сожалению, мол... Я буду богатой обеспеченой старухой, чтобы в собес и обратно на такси ездить. А не это вот всё такое.
12:49:28 29-01-2026
Гость (11:41:56 29-01-2026) Я буду богатой обеспеченой старухой, чтобы в собес и обратно... Если собираешься быть богатой старухой, зачем тебе собес?))) Придумай другой аргумент.
15:00:52 29-01-2026
Гость (11:41:56 29-01-2026) Я буду богатой обеспеченой старухой, чтобы в собес и обратно... Богатой и знаменитой, как Долина
10:46:15 29-01-2026
Для тех, кто любит сидеть во время поездки, придумали такси. Вот и пусть не оскорбляют сидящих пассажиров, а такси вызывают.
11:09:20 29-01-2026
вот мне 60 лет, ноги были сломаны, поясница болит, да все в этом возрасте уже побаливает и стоять не комфортно, но внешне я выгляжу очень молодо и одета больше как молодежь, а не бабка и ко мне постоянное претензии, как такая молодая, а пожилым не уступаю.
11:30:26 29-01-2026
Гость (11:09:20 29-01-2026) вот мне 60 лет, ноги были сломаны, поясница болит, да все в ... Зачем тогда вы лезете в переполненный автобус? есть социальное такси - его вызывайте.
14:30:14 29-01-2026
Гость (11:09:20 29-01-2026) вот мне 60 лет, ноги были сломаны, поясница болит, да все в ... Такая же фигня со спиной.
Ну, не знаю… Вчера в Ярче на вопрос кассира, чей пакет с яблоками, стоящие за мной парни лет 25 сказали, что девушки, которая перед нами…
Что касается ОТ, езжу редко, в основном в центре, всегда уступают место, как-то так получается.
11:24:15 29-01-2026
Гость (10:03:46 29-01-2026) С какой стати старуханкам место уступать? Билет куплен, нали... Никто не ограничивает Вас в правах, есть ещё и моральная сторона...с таким заявлением ещё лет 30 назад, да и сейчас, на Кавказе или в средней Азии этот билет Вам засунут кое-куда...
11:29:38 29-01-2026
Юс (11:24:15 29-01-2026) на Кавказе или в средней Азии этот билет Вам засунут кое-куда..... А потом все удивляются, от чего этот милый интилегент в очках и зелёной кофточке вырезал половину автобуса. Неправовые деяния дают неправовой ответ.
Не уступили место - закройте рот и пишите жалобу. Если вашей жалобой подотрутся - то и просить сесть должно приравниваться к незаконному попрошайничеству. Либо разная цена билетов, стоячие и сидячие. Кто какой купил тот так и едет. Не надо стравливать граждан между собой.
14:17:42 29-01-2026
Гость (11:29:38 29-01-2026) А потом все удивляются, от чего этот милый интилегент в очках и зелёной кофточке вырезал половину автобуса.... Планируешь преступление в прямом эфире?)))
14:27:45 29-01-2026
Вот эти все выpoдки, пишущие негатив про "старуханок", вас в колбе вырастили??? Вы безродные? У вас ни матерей, ни бабуше, ни дедушек нет и не было??
15:03:47 29-01-2026
Гость (14:27:45 29-01-2026) Вот эти все выpoдки, пишущие негатив про "старуханок", вас в... Меня вырастили не в пробирке, но бабка родная учила в детстве - "садись первым и никого не пускай".
15:22:28 29-01-2026
Гость (14:27:45 29-01-2026) ни бабуше, ни дедушек нет и не было??За льготами в собес надо идти, и до мирно сидящих пассажиров не докапываться и не бить их за то что сидят. Понятие "уступи место старушке" было в СССР, коий эти самые старушки и сдали за крылышки Буша и сникерсы. Так что стояние старшего поколения в автобусе - это своего рода дань памяти Союзу.
15:38:51 29-01-2026
Гость (15:22:28 29-01-2026) За льготами в собес надо идти, и до мирно сидящих пассажиров... В огороде бузина, в Киеве дядька
15:52:14 29-01-2026
Я считаю, что у нас в Барнауле вполне воспитанный и сострадательный народ: мне место уступают, помогают войти и выйти, протягивают руку. Вот водители ОТ, видимо приезжие, любят поучать пассажиров, выдают пространные спичи воспитательного характера, всё мы делаем не так, по их мнению. Водителям на все их сентенции в основном отвечаю одним словом: «извините», что приводит их в замешательство. Могу раз 5 сказать. Они в ауте. Рекомендую.
17:01:35 29-01-2026
Гость (15:52:14 29-01-2026) Я считаю, что у нас в Барнауле вполне воспитанный и сострада... Вы осторожнее - они так аварию совершить могут
18:24:54 29-01-2026
Первые 10 мест в автобусах большой вместимости предназначены как раз для пожилых, инвалидов и тем, кто с детьми до 7-ми лет. Детей до 7-ми лет по правилам перевозки необходимо усаживать на колени, а садить на сиденье и самой (самому) стоять и занимать проход. Вот на эти первые 10 мест и могут претендовать пожилые люди, инвалиды и пр. льготники. Их и надо запускать и выпускать через передние двери автобуса. Но когда едешь на работу в 6.30 утра и видишь залезающих в переполненный автобус льготников, то возникает вопрос - куда??? Мамашки с малолетними детьми, залезающими в битком набитый автобус, мы умалишенные? Ну вызовите такси - сами или ваш муж, друг, папа, мама, дедушка и пр. Вы зачем подвергаете риску детей? Про молодежь - так это же ваши дети, внуки, правнуки, только они едут в другом автобусе, но также уткнувшись в телефон. Или они у вас другие? Тогда пусть вам обеспечат комфортный проезд. Пенсионеры сейчас обеспечиваются за счет налогов, которые платят работающие люди. Вы хотите еще и вменить в обязанность всегда и везде уступать место? Это право человека, но не обязанность. И если человек день работал, то у него есть право в автобусе проехать сидя и не надо его в чем-то упрекать. В автобусе у всех обязанность одна - оплатить проезд, у водителя и кондуктора - обеспечить безопасную перевозку, что в утренние и вечерние часы не выполняется из-за переполненного автобуса. Но уважительно относиться друг к другу, конечно, желательно.