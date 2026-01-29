НОВОСТИОбщество

В Барнауле женщина избила пассажирку автобуса за то, что она не уступила место бабушке

Побои были зафиксированы, заявление в полицию подано

29 января 2026, 08:02, ИА Амител

Маршрутка в Барнауле / Фото: amic.ru
Маршрутка в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле в утреннем автобусе № 47 произошел конфликт, который закончился избиением пассажирки. О случившемся рассказала участница Telegram-канала "Инцидент Барнаул".

По словам девушки, автобус был переполнен, она долго ехала стоя. Когда освободилось место, она уступила его мужчине с костылем. После того как мужчина вышел, девушка села сама и ненадолго уснула.

Разбудила ее женщина примерно 40–45 лет, которая грубо потребовала уступить место пожилой пассажирке. Девушка пояснила, что только что села, но, заметив у бабушки костыль, сразу встала. Однако пенсионерка находилась далеко и заняла другое свободное место, после чего девушка снова села.

Это вызвало агрессию со стороны женщины — та начала оскорблять пассажирку и высказываться в адрес "молодого поколения". Когда девушка достала телефон и попыталась зафиксировать происходящее, женщина стала бить ее по рукам, выхватывать телефон, а затем нанесла несколько ударов по голове и лицу. В результате у пострадавшей остались ссадины на лице.

Пассажирка утверждает, что в ответ не применяла силу. Побои были зафиксированы, заявление в полицию подано. Девушка отмечает, что решила рассказать о случившемся публично, чтобы обратить внимание на подобные случаи агрессии в общественном транспорте.

Ранее в Барнауле водитель маршрутки прищемил голову ребенку дверьми. Во время поездки водитель мужчина себя агрессивно, использовал нецензурную лексику в общении с пассажирами.

Барнаул общественный транспорт автобусы

Комментарии 53

Avatar Picture
Гость

08:06:06 29-01-2026

вообще уже долбонулись.

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:21:17 29-01-2026

Откуда известно, что избила именно за то, что место не учтупила?

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:46:55 29-01-2026

склочные тетки спецом катаются и устраивают скандалы

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:00:09 29-01-2026

Запустите эту тетку на 55 маршрут. Пусть "уставших" детишек подбодрит, а то все в телефоны едут уткнувшись или "спят", фиг кто место уступит.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:25:07 29-01-2026

Гость (09:00:09 29-01-2026) Запустите эту тетку на 55 маршрут. Пусть "уставших" детишек ... Да это во всех автобусах! Уткнутся в телефоны и, типа, ничего не видят. Ни стариков, ни инвалидов, ни мамаш с грудными детьми. Попросила как-то 2-х дам лет 20-30 уступить место дедуле с костылем, так мне ответили, что они еще дети. Наверное, мозгами.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:03:46 29-01-2026

Гость (09:00:09 29-01-2026) Запустите эту тетку на 55 маршрут. Пусть "уставших" детишек ... С какой стати старуханкам место уступать? Билет куплен, наличие билета подтверждает право ехать сидя, пусть старуханки или на конечной садятся, или дома на диван.

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пассажир

11:31:37 29-01-2026

Гость (10:03:46 29-01-2026) С какой стати старуханкам место уступать? Билет куплен, нали... оплачивается проезд, а не место. Просто надо уважать друг друга и быть внимательным не только к своей персоне, но и к окружающим. И тогда тебе воздастся по заслугам.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:37:07 29-01-2026

Теперь будет уступать место старшим, пока не залетит.
Там уже и ей будут уступать.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:24:25 29-01-2026

Гость (09:37:07 29-01-2026) Теперь будет уступать место старшим, пока не залетит.Там...
Этой тетке девушка уступила место, вы сами каким местом читаете? Но та начала, ее оскорблять. Есть такая порода людей, которые просто хотят устраивать скандалы

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

09:38:55 29-01-2026

Постоянно наблюдаю одну и ту же картину в транспорте.Молодёжь залетает в салон ,захватывает свободные места и сразу утыкаются в телефон.На пожилых и инвалидов ноль внимания,ни один не поднимется.А вот граждане среднеазиатских республик такого себе не позволяют,всегда предложат тебе место.Вот вам и разница.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
RUS22

10:12:37 29-01-2026

Афиноген (09:38:55 29-01-2026) Постоянно наблюдаю одну и ту же картину в транспорте.Молодёж... волею случая пришлось больше месяца кататься в общественном транспорте... то, что Вы пишете про молодежь - прямое следствия того, что "яжмамки", "яжпапки" и бабушки/дедушки с детьми 5-10 лет, когда им уступают место, садят туда свои чада, а сами стоят рядом... что Вы хотите - они потому и думают: моя бабушка стояла рядом - эти постоят тем более.. банально не научены...

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:30:20 29-01-2026

RUS22 (10:12:37 29-01-2026) волею случая пришлось больше месяца кататься в общественном ... 5-10 летние первые получат травмы в случае ДТП или внезапного торможения, их просто мотанёт по салону; или взрослые не смогут удержаться и собью детей с ног, придавят. Поэтому пусть лучше сидят. А вот 18-30 вполне могут постоять, но часто натянут капюшон на лицо и зависают в смартфоне. Ладно бы в середине или конце салона, куда пожилые не дойдут, а то на самых первых местах для детей и инвалидов.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:21:42 29-01-2026

Афиноген (09:38:55 29-01-2026) Постоянно наблюдаю одну и ту же картину в транспорте.Молодёж...
У "пожилых и инвалидов" корона с головы свалится, если они словами попросят уступить? Никогда при мне никто не оставался сидеть, если просили уступить место

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

10:55:55 29-01-2026

Гость (10:21:42 29-01-2026) У "пожилых и инвалидов" корона с головы свалится, если о... А почему мы, советское поколение,не ждали и не ждём когда нас попросят уступить место?Почему у нас есть совесть ,а нынешние асталопы даже не предполагают ,что её надо иметь?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:54:04 29-01-2026

Гость (10:21:42 29-01-2026) У "пожилых и инвалидов" корона с головы свалится, если о... а при мне было - пожилая женщина попросила одного из старшеклассников уступить, так один сказал =нет= и уткнулся в телефон (до этого он кому-то уступал, но потом снова брякнулся на это же место, решив видимо, что более зад свой не поднимет - ибо напротив сидит ровесник и ничего, че я как дурак буду вставать сто раз), второй отказался напрочь уступать, аргументов не сказал, только дерзил. кондуктор не стала вмешиваться. в итоге место уступила совсем немолодая женщина, которая выходила через остановку.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

11:52:06 29-01-2026

Афиноген (09:38:55 29-01-2026) Постоянно наблюдаю одну и ту же картину в транспорте.Молодёж... Передайте пожилым и инвалидам, что бы они в час пик не катались на общественном транспорте. Целее будут.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

09:53:38 29-01-2026

Когда человек пожилой или инвалид - я всегда уступлю. Но почему, интересно, разного рода женщины, полагают, что это должны делать исключительно мужчины и дети? Вот сидит кобыла лет тридцати-сорока-пятидесяти (нужное подчеркнуть), заходит бабулька, что кобыла уступит место? Да щас, сидит на попе ровно и еще командует - освободить место какому-нибудь мужику, который сутки на смене отпахал. Вы часом там ухи не поели? У всех равные права и обязанности, с какой стати только мужик должен вставать и стоять? Этикет? Засуньте себе этикет сами знаете куда.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:57:58 29-01-2026

поколение считающее нормальным бить и оскорблять людей на себя бы внимание обратило сначала

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:58:52 29-01-2026

Господа и дамы, вы, видимо, как-то чутка забыли: уступать место в транспорте — это право, а не обязанность.
Я еду с суточной смены, которую практически всю провел на ногах, я не могу и не хочу кому-либо уступать ничего, я устал, у меня болят ноги и поясница. С какого перепуга я «должен» уступать?
Я, садясь в автобус, видел, что нет свободных мест, — видел, но я принял для себя решение двигаться за свой счёт на этом транспорте, также, те же пожилые и/или инвалиды или мамы с детьми, вы видите, что автобус битком, и там не то что бы сесть, там стоять негде, но вы же почему-то принимаете для себя решение садиться именно в этот автобус, а не ждать следующего, вы также, как и я, платите за проезд, почему я «должен» уступать своё оплаченное место вам? Я могу это сделать, но я не «должен» и не «обязан».
Последнее время, как правило, вижу такую картину, что самому «нуждающемуся» это место даром не нужно, ибо он едет 2–3 остановки, зато дамы бальзаковского возраста поднимают шум, ор, визг. Чтобы кто-то кому-то уступил, так как он обязан. Представляете, нет, не обязан. А если «нуждающемуся» нужно, может, он сам попросить? Нет?! Может, вы не будете оказывать непрошеную помощь и медвежью услугу? Или это тоже не варик?!

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:35:12 29-01-2026

Гость (09:58:52 29-01-2026) Господа и дамы, вы, видимо, как-то чутка забыли: уступать ме... автобус битком, ждать следующего - вы из какого города пишете?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:20:08 29-01-2026

Гость (09:58:52 29-01-2026) Господа и дамы, вы, видимо, как-то чутка забыли: уступать ме... Да уж...человек человеку волк(
Все сейчас помнят исключительно про свои права, а про взаимное уважение нет

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:05:10 29-01-2026

Кстати, в Москве молодые люди постоянно уступают места пожилым, и что интересно - никогда не садятся передние сиденья , которые предназначены для пенсионеров , инвалидов и беременных.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:28:33 29-01-2026

Гость (10:05:10 29-01-2026) Кстати, в Москве молодые люди постоянно уступают места пожил...
Враньё. Не более чем в Барнауле.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:28:44 29-01-2026

Гость (10:05:10 29-01-2026) Кстати, в Москве молодые люди постоянно уступают места пожил... До переднего сиденья ещё дойти надо, особенно если ты инвалид или бабка, а дверь переднюю у водил открывать западло.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:32 29-01-2026

Гость (10:05:10 29-01-2026) Кстати, в Москве молодые люди постоянно уступают места пожил... Культурные потому что.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:06:51 29-01-2026

А бабкам не надо ехать в 7-8 часов. Куда вы прётесь с утра, пенсионеры?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:44 29-01-2026

Гость (10:06:51 29-01-2026) А бабкам не надо ехать в 7-8 часов. Куда вы прётесь с утра, ... На работу, в поликлинику, с внуками нянчиться...

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:30:30 29-01-2026

Гость (10:42:44 29-01-2026) На работу, в поликлинику, с внуками нянчиться...... на какую работу? чтобы заработать побольше и мошенникам отдать? хапают хапают.

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:01:48 29-01-2026

Гость (11:30:30 29-01-2026) чтобы заработать побольше и мошенникам отд... это их деньги и пусть мошенники богатеют))

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:10:00 29-01-2026

Гость (11:30:30 29-01-2026) на какую работу? чтобы заработать побольше и мошенникам отд... О,Господи... Да вы-то чаще отдаёте свои деньги. Старики просто пока не отвыкли доверять людям, вот их и обманывают молодые из тех кто понаглее.. А молодых дурят , потому что бестолочи безграмотные.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:24:47 29-01-2026

хоть кто-то навалял

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:34 29-01-2026

Гость (10:06:51 29-01-2026) А бабкам не надо ехать в 7-8 часов. Куда вы прётесь с утра, ... В поликлинику, очереди создавать...)))

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:32:48 29-01-2026

Гость (10:05:10 29-01-2026) Кстати, в Москве молодые люди постоянно уступают места пожил... в Питере также. А еще там снимают рюкзаки, и по громкой связи записана фраза " снимайте рюкзаки - проявляйте уважение к окружающим"

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:45:25 29-01-2026

Я конечно могу уступить место, но за деньги. Пусть старуха заплатит мне 500 рублей и я с радостью уступлю ей место. Без радости уступать место чужим людям я не собираюсь.
Если старуха хочет посидеть - пусть перед посадкой промониторит наличие свободных мест. Если мест нет - пусть следующего ждёт. К тому же в общественном транспорте опасно ехать стоя, вдруг ДТП, можно сильно ударится. Сидеть гораздо безопаснее. Поэтому я буду сидеть.

  -31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:08:11 29-01-2026

Гость (10:45:25 29-01-2026) Я конечно могу уступить место, но за деньги. Пусть старуха з... Не-не, надо чтобы квартиру на тебя переписала. 500 р - это ниачём.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Старуха

11:37:25 29-01-2026

Гость (10:45:25 29-01-2026) Я конечно могу уступить место, но за деньги. Пусть старуха з... вы тоже скоро будете старухой или стариком. К сожалению, молодость - это такой недостаток, который быстро проходит.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:56 29-01-2026

Старуха (11:37:25 29-01-2026) вы тоже скоро будете старухой или стариком. К сожалению, мол... Я буду богатой обеспеченой старухой, чтобы в собес и обратно на такси ездить. А не это вот всё такое.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:49:28 29-01-2026

Гость (11:41:56 29-01-2026) Я буду богатой обеспеченой старухой, чтобы в собес и обратно... Если собираешься быть богатой старухой, зачем тебе собес?))) Придумай другой аргумент.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:00:52 29-01-2026

Гость (11:41:56 29-01-2026) Я буду богатой обеспеченой старухой, чтобы в собес и обратно... Богатой и знаменитой, как Долина

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:46:15 29-01-2026

Для тех, кто любит сидеть во время поездки, придумали такси. Вот и пусть не оскорбляют сидящих пассажиров, а такси вызывают.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:20 29-01-2026

вот мне 60 лет, ноги были сломаны, поясница болит, да все в этом возрасте уже побаливает и стоять не комфортно, но внешне я выгляжу очень молодо и одета больше как молодежь, а не бабка и ко мне постоянное претензии, как такая молодая, а пожилым не уступаю.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:30:26 29-01-2026

Гость (11:09:20 29-01-2026) вот мне 60 лет, ноги были сломаны, поясница болит, да все в ... Зачем тогда вы лезете в переполненный автобус? есть социальное такси - его вызывайте.

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:30:14 29-01-2026

Гость (11:09:20 29-01-2026) вот мне 60 лет, ноги были сломаны, поясница болит, да все в ... Такая же фигня со спиной.
Ну, не знаю… Вчера в Ярче на вопрос кассира, чей пакет с яблоками, стоящие за мной парни лет 25 сказали, что девушки, которая перед нами…
Что касается ОТ, езжу редко, в основном в центре, всегда уступают место, как-то так получается.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юс

11:24:15 29-01-2026

Гость (10:03:46 29-01-2026) С какой стати старуханкам место уступать? Билет куплен, нали... Никто не ограничивает Вас в правах, есть ещё и моральная сторона...с таким заявлением ещё лет 30 назад, да и сейчас, на Кавказе или в средней Азии этот билет Вам засунут кое-куда...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:38 29-01-2026

Юс (11:24:15 29-01-2026) на Кавказе или в средней Азии этот билет Вам засунут кое-куда..... А потом все удивляются, от чего этот милый интилегент в очках и зелёной кофточке вырезал половину автобуса. Неправовые деяния дают неправовой ответ.
Не уступили место - закройте рот и пишите жалобу. Если вашей жалобой подотрутся - то и просить сесть должно приравниваться к незаконному попрошайничеству. Либо разная цена билетов, стоячие и сидячие. Кто какой купил тот так и едет. Не надо стравливать граждан между собой.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:17:42 29-01-2026

Гость (11:29:38 29-01-2026) А потом все удивляются, от чего этот милый интилегент в очках и зелёной кофточке вырезал половину автобуса.... Планируешь преступление в прямом эфире?)))

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:27:45 29-01-2026

Вот эти все выpoдки, пишущие негатив про "старуханок", вас в колбе вырастили??? Вы безродные? У вас ни матерей, ни бабуше, ни дедушек нет и не было??

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:03:47 29-01-2026

Гость (14:27:45 29-01-2026) Вот эти все выpoдки, пишущие негатив про "старуханок", вас в... Меня вырастили не в пробирке, но бабка родная учила в детстве - "садись первым и никого не пускай".

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:22:28 29-01-2026

Гость (14:27:45 29-01-2026) ни бабуше, ни дедушек нет и не было??За льготами в собес надо идти, и до мирно сидящих пассажиров не докапываться и не бить их за то что сидят. Понятие "уступи место старушке" было в СССР, коий эти самые старушки и сдали за крылышки Буша и сникерсы. Так что стояние старшего поколения в автобусе - это своего рода дань памяти Союзу.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:38:51 29-01-2026

Гость (15:22:28 29-01-2026) За льготами в собес надо идти, и до мирно сидящих пассажиров... В огороде бузина, в Киеве дядька

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:52:14 29-01-2026

Я считаю, что у нас в Барнауле вполне воспитанный и сострадательный народ: мне место уступают, помогают войти и выйти, протягивают руку. Вот водители ОТ, видимо приезжие, любят поучать пассажиров, выдают пространные спичи воспитательного характера, всё мы делаем не так, по их мнению. Водителям на все их сентенции в основном отвечаю одним словом: «извините», что приводит их в замешательство. Могу раз 5 сказать. Они в ауте. Рекомендую.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:01:35 29-01-2026

Гость (15:52:14 29-01-2026) Я считаю, что у нас в Барнауле вполне воспитанный и сострада... Вы осторожнее - они так аварию совершить могут

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:24:54 29-01-2026

Первые 10 мест в автобусах большой вместимости предназначены как раз для пожилых, инвалидов и тем, кто с детьми до 7-ми лет. Детей до 7-ми лет по правилам перевозки необходимо усаживать на колени, а садить на сиденье и самой (самому) стоять и занимать проход. Вот на эти первые 10 мест и могут претендовать пожилые люди, инвалиды и пр. льготники. Их и надо запускать и выпускать через передние двери автобуса. Но когда едешь на работу в 6.30 утра и видишь залезающих в переполненный автобус льготников, то возникает вопрос - куда??? Мамашки с малолетними детьми, залезающими в битком набитый автобус, мы умалишенные? Ну вызовите такси - сами или ваш муж, друг, папа, мама, дедушка и пр. Вы зачем подвергаете риску детей? Про молодежь - так это же ваши дети, внуки, правнуки, только они едут в другом автобусе, но также уткнувшись в телефон. Или они у вас другие? Тогда пусть вам обеспечат комфортный проезд. Пенсионеры сейчас обеспечиваются за счет налогов, которые платят работающие люди. Вы хотите еще и вменить в обязанность всегда и везде уступать место? Это право человека, но не обязанность. И если человек день работал, то у него есть право в автобусе проехать сидя и не надо его в чем-то упрекать. В автобусе у всех обязанность одна - оплатить проезд, у водителя и кондуктора - обеспечить безопасную перевозку, что в утренние и вечерние часы не выполняется из-за переполненного автобуса. Но уважительно относиться друг к другу, конечно, желательно.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров