В Барнауле на пересечении проспекта Социалистического и улицы Анатолия произошло ДТП
На месте работали пожарные расчеты и медики
29 января 2026, 08:48, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Барнауле на пересечении проспекта Социалистического и улицы Анатолия произошло серьезное ДТП с участием легковых автомобилей.
По словам очевидцев, столкновение было жестким. На месте работали пожарные расчеты и медики, автомобиль скорой помощи уже покинул место аварии.
Официальной информации о пострадавших и обстоятельствах ДТП пока не поступало.
Ранее сообщалось, что в Косихинском районе Алтайского края произошло жесткое ДТП с пострадавшими. Авария случилась 19 ноября на 262-м километре Чуйского тракта, где столкнулись Subaru Forester и Nissan Juke.
Комментарии 0