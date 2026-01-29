В Барнауле на пересечении проспекта Социалистического и улицы Анатолия произошло ДТП

На месте работали пожарные расчеты и медики

29 января 2026, 08:48, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле на пересечении проспекта Социалистического и улицы Анатолия произошло серьезное ДТП с участием легковых автомобилей.

По словам очевидцев, столкновение было жестким. На месте работали пожарные расчеты и медики, автомобиль скорой помощи уже покинул место аварии.

Официальной информации о пострадавших и обстоятельствах ДТП пока не поступало.

