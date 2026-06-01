Пришкольные лагеря заработали в Барнауле 1 июня. Фото

Всего 21 тысяча детей побывают в пришкольных лагерях города

01 июня 2026, 17:30, ИА Амител

Открытие пришкольных лагерей в Барнауле, 2026 год / Фото: мэрия Барнаула

В День защиты детей в Барнауле начали работать пришкольные лагеря с дневным пребыванием. Всего этим летом в них побывают 21 тысяча учеников, сообщает мэрия города.

В первый день лагерной смены педагоги провели для ребят интерактивные игры на сплочение, творческие и познавательные активности, предложили придумать названия и девизы своих отрядов.

Открытие пришкольных лагерей в Барнауле, 2026 год / Фото: мэрия Барнаула

У ребят было свободное время, которое они могли провести по своему усмотрению. Они развлеклись с помощью настольных игр, раскрасок, рисования.

«Еще у школьников была возможность сразиться в шахматных и шашечных турнирах, в морской бой, изготовить оригинальные поделки из воздушного пластилина и многое другое», — отметили в мэрии.

Особое внимание педагоги уделяют профилактическим беседам с детьми. Взрослые рассказали им, как вести себя у водоемов, подготовили тематические буклеты для родителей и адаптированные памятки для учеников, которые разместили в доступных местах.

Они напоминают об опасности игр с огнем и правилах поведения при возникновении пожара, цифровой гигиене, способах распознать мошенников и обезопасить себя от них, рисках вступления в деструктивные группы и многом другом.