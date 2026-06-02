Такой день. Отравление детей в санатории и тело женщины под окнами многоэтажки

О главных событиях региона за 1 июня

02 июня 2026, 00:03, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Старинный дом за 1 рубль продают в Барнауле после пожара. Дом находится на ул. Никитина, 103. Он видел город в императорский, советский и российский периоды: его построили еще в 1903 году. По информации, опубликованной на электронной площадке "РТС-тендер", двухэтажное здание признали объектом культурного наследия. Дом простоял больше 100 лет, но его сильно повредил пожар в 2010 году. Огонь разрушил стены, полы и лестницу. С тех пор у здания нет крыши.

"Росводоканал Барнаул" с 1 июня начал реконструкцию участка водопроводных сетей в переулке Ядринцева. Из-за ремонта временно ограничили движение транспорта. Подрядная организация заменит водовод диаметром 300 мм на участке от проспекта Строителей до улицы Молодежной.

Спустя два года в Алтайском биосферном заповеднике заметили медведя с редким окрасом — "алтайская панда". У этого очаровательного зверя светлая голова, темные уши и глаза. Для малыша, который еще не окреп, приметный вид — серьезный минус.

В селе Малая Шелковка Егорьевского района Алтайского края местные жители бьют тревогу из-за массового нашествия комаров. Люди называют происходящее "комариным апокалипсисом". По словам сельчан, насекомые буквально заполонили всю территорию. Из-за этого страдают не только люди, но и домашний скот.

Один из гриль-баров известной сети "Шашлыкоff" в Барнауле закрылся спустя 11 лет работы. Речь идет о точке, которая находилась в ТРЦ "Праздничный". Причины закрытия заведения неизвестны. Другие точки сети в городе все еще работают.

Жителям Алтайского края потребуется почти семь с половиной лет, чтобы накопить на квартиру на вторичном рынке. По этому показателю регион занял 68-е место в рейтинге доступности жилья среди субъектов России. По оценке аналитиков, средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в крае составляет около 5,5 млн рублей, а средняя заработная плата — 63,1 тысячи рублей в месяц.

В Барнауле возбуждено уголовное дело после массового заболевания детей в краевом детском психоневрологическом санатории. Нескольких несовершеннолетних пришлось госпитализировать в инфекционное отделение, а источник заражения специалисты пока установить не смогли. По данным СК России по Алтайскому краю, в воскресенье из детского санатория в медицинское учреждение были доставлены несовершеннолетние пациенты. Кроме того, часть заболевших получает помощь амбулаторно.

Тело женщины обнаружили днем 1 июня во дворе многоэтажного дома в Барнауле. По словам горожан, без признаков жизни женщину нашли возле дома № 55 на улице Балтийской в Индустриальном районе города. Очевидцы предполагают, что причиной трагедии могло стать падение с высоты.