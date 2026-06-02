Старые трубы и раскопки. Как в Барнауле на Ядринцева меняют водопровод 1972 года
"Росводоканал Барнаул" заменит почти 400 метров старой стальной трубы
02 июня 2026, 07:00, ИА Амител
В Барнауле с 1 июня перекрыли движение по переулку Ядринцева на участке от проспекта Строителей до улицы Молодежной. Ограничения связаны с ремонтом водопровода, который проводит барнаульский водоканал. Работы продлятся до 15 июля. За это время специалисты заменят аварийный участок сети и восстановят благоустройство после раскопок. Об этом журналистам рассказал директор по капитальному строительству "Росводоканал Барнаул" Александр Дудкин.
Что сделают на участке?
Подрядная организация заменит водовод диаметром 315 мм на участке от проспекта Строителей до улицы Молодежной. Длина нового трубопровода составит 392 метра.
«В рамках производственной программы "Росводоканал Барнаул" производится замена аварийного участка водопровода диаметром 315 мм протяженностью 392 метра. Действующий водопровод выполнен из стали. Производим замену его на современные полиэтиленовые трубы также диаметром 315 мм и меняем 11 колодцев», — пояснил Александр Дудкин.
По его словам, старый водопровод построили еще в 1972 году. За это время сети серьезно износились, поэтому на участке регулярно возникали повреждения.
Кого подключат к новой сети?
После ремонта к обновленному водопроводу переподключат три многоквартирных дома, одно административное здание и 34 частных домовладения.
«Данные работы позволят избежать в дальнейшем аварийных ситуаций на сети на столь оживленной магистрали, как переулок Ядринцева, и подать потребителям более качественный продукт в виде чистой воды», — отметил представитель барнаульского водоканала.
На время основного ремонта жители без воды не останутся. По словам Александра Дудкина, отключение потребуется только на короткий период — на время врезки новой магистрали и последующего переключения абонентов.
«У потребителей отключения воды на период ремонта не будет, потом будет кратковременное отключение для переврезки самой магистрали. И потом переключение, соответственно, на абонентов по очереди», — сказал он.
После завершения земляных работ подрядчик должен восстановить благоустройство, в том числе асфальтовое покрытие. На участке переулка Ядринцева, по словам Дудкина, движение общественного транспорта не проходит, поэтому работы не повлияют на маршруты автобусов.
Где еще пройдут работы?
На нескольких участках запланировали работы на сетях водоснабжения и водоотведения.
В ближайшее время "Росводоканал Барнаул" намерен выйти и на другие участки городских сетей. Ориентировочно с 8 июня работы начнутся на пересечении проспекта Социалистического и улицы Интернациональной. Также ремонт запланирован на улице Гоголя в районе пересечения с улицей Максима Горького.
Всего этим летом на 88 участках в Барнауле пройдут работы на сетях теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газификации, а также ремонт дорог. Из них 43 участка расположены в центральной части Барнаула. Среди основных улиц, где ожидаются ограничения, — Деповская, Интернациональная, Максима Горького, Льва Толстого, Никитина, Анатолия, Социалистический, Пролетарская, Пушкина, Ядринцева и Гоголя.
08:16:44 02-06-2026
Писали что одну полосу перекроют в итоге все закрыли.Так светофор тогда отрегулируйте
08:43:10 02-06-2026
Интересно, а водопровод из сегодняшней стали "от олигархов" простоит 54 года?
09:18:15 02-06-2026
Гость (08:43:10 02-06-2026) Интересно, а водопровод из сегодняшней стали "от олигархов" ... Новость прочитайте, а не только заголовок. "Сегодняшняя сталь" называется полиэтиленовые трубы.
11:42:09 02-06-2026
Гость (08:43:10 02-06-2026) Интересно, а водопровод из сегодняшней стали "от олигархов" ... 54 дня бы простоял!
08:52:30 02-06-2026
на фотки смотришь и не видно что это город , реально у нас в Калманке такие же избы стоят.
10:23:29 02-06-2026
Гость (08:52:30 02-06-2026) на фотки смотришь и не видно что это город , реально у нас в... Так это один из самых старых кварталов города на текущий момент, который уже в плане под застройку на ближайшие годы. А вокруг него уже понастроили высоток, только сняли так хитро, что почти не видно.
13:00:27 02-06-2026
Гость (08:52:30 02-06-2026) на фотки смотришь и не видно что это город , реально у нас в... То центр, элита!
13:03:11 02-06-2026
Гость (08:52:30 02-06-2026) на фотки смотришь и не видно что это город , реально у нас в... В райцентрах многие дома и то краше
13:14:42 02-06-2026
Гость (08:52:30 02-06-2026) на фотки смотришь и не видно что это город , реально у нас в... Вот и живите в своей Калманке, что вы все претесь в Барнаул.
09:33:06 02-06-2026
Ремонт и замена это хорошо, но зачем сначала асфальт ремонтировали, а теперь копать будут? Неужели нельзя согласовывать графики работ?
10:06:27 02-06-2026
Гость (09:33:06 02-06-2026) Ремонт и замена это хорошо, но зачем сначала асфальт ремонти... Асфальт ремонтировали ближе к Партизанской, водопровод от Молодежной до Строителей, согласовыватель.
10:23:03 02-06-2026
Горожанин (10:06:27 02-06-2026) Асфальт ремонтировали ближе к Партизанской, водопровод от Мо... там тоже ямы заделали недавно, теперь раскопают..........
09:52:59 02-06-2026
Пусть меняют старую сталь на новую сталь!
Мне кажется, что старые трубы они сдадут в металлолом, купят дешевый полипропилен, и ещё денег останется. Сталь прослужила 54 года - а сколько прослужит эта пластмасска? То то же. Нужно делать так же как было, в СССР знали как надо делать.
13:15:50 02-06-2026
Гость (09:52:59 02-06-2026) Пусть меняют старую сталь на новую сталь!Мне кажется, чт... Зачем в металлолом? Установят в другом месте как новые)))
10:37:33 02-06-2026
а гидранты они проигнорят?как было на павлике,когда теплый рынок сгорел?
10:42:31 02-06-2026
Доброе, нужное дело!
Кстати, а что с гидрантами?
11:41:11 02-06-2026
При Советах умели делать... А если что, велкам в лагеря