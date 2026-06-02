Старые трубы и раскопки. Как в Барнауле на Ядринцева меняют водопровод 1972 года

"Росводоканал Барнаул" заменит почти 400 метров старой стальной трубы

02 июня 2026, 07:00, ИА Амител

Ремонт водопровода на Ядринцева / Фото: amic.ru

В Барнауле с 1 июня перекрыли движение по переулку Ядринцева на участке от проспекта Строителей до улицы Молодежной. Ограничения связаны с ремонтом водопровода, который проводит барнаульский водоканал. Работы продлятся до 15 июля. За это время специалисты заменят аварийный участок сети и восстановят благоустройство после раскопок. Об этом журналистам рассказал директор по капитальному строительству "Росводоканал Барнаул" Александр Дудкин.

Что сделают на участке?

Подрядная организация заменит водовод диаметром 315 мм на участке от проспекта Строителей до улицы Молодежной. Длина нового трубопровода составит 392 метра.

«В рамках производственной программы "Росводоканал Барнаул" производится замена аварийного участка водопровода диаметром 315 мм протяженностью 392 метра. Действующий водопровод выполнен из стали. Производим замену его на современные полиэтиленовые трубы также диаметром 315 мм и меняем 11 колодцев», — пояснил Александр Дудкин.

По его словам, старый водопровод построили еще в 1972 году. За это время сети серьезно износились, поэтому на участке регулярно возникали повреждения.

Кого подключат к новой сети?

После ремонта к обновленному водопроводу переподключат три многоквартирных дома, одно административное здание и 34 частных домовладения.

«Данные работы позволят избежать в дальнейшем аварийных ситуаций на сети на столь оживленной магистрали, как переулок Ядринцева, и подать потребителям более качественный продукт в виде чистой воды», — отметил представитель барнаульского водоканала.

На время основного ремонта жители без воды не останутся. По словам Александра Дудкина, отключение потребуется только на короткий период — на время врезки новой магистрали и последующего переключения абонентов.

«У потребителей отключения воды на период ремонта не будет, потом будет кратковременное отключение для переврезки самой магистрали. И потом переключение, соответственно, на абонентов по очереди», — сказал он.

После завершения земляных работ подрядчик должен восстановить благоустройство, в том числе асфальтовое покрытие. На участке переулка Ядринцева, по словам Дудкина, движение общественного транспорта не проходит, поэтому работы не повлияют на маршруты автобусов.

Где еще пройдут работы?

На нескольких участках запланировали работы на сетях водоснабжения и водоотведения.

В ближайшее время "Росводоканал Барнаул" намерен выйти и на другие участки городских сетей. Ориентировочно с 8 июня работы начнутся на пересечении проспекта Социалистического и улицы Интернациональной. Также ремонт запланирован на улице Гоголя в районе пересечения с улицей Максима Горького.

Всего этим летом на 88 участках в Барнауле пройдут работы на сетях теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газификации, а также ремонт дорог. Из них 43 участка расположены в центральной части Барнаула. Среди основных улиц, где ожидаются ограничения, — Деповская, Интернациональная, Максима Горького, Льва Толстого, Никитина, Анатолия, Социалистический, Пролетарская, Пушкина, Ядринцева и Гоголя.