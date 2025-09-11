В Рубцовске школьницы жестоко избили одноклассницу за отказ извиняться

Отец пострадавшей сообщил, что обидчицы попытались скрыть доказательства своих действий

11 сентября 2025, 18:00, ИА Амител

Момент происшествия / Фото: кадр из видео "Русская Община ЗОВ"

В Рубцовске ученицы местной школы № 3, провозгласившие себя "королевами класса", устроили избиение своей сверстницы. Конфликт возник из-за того, что пострадавшая отказалась подчиняться их требованиям, пишет Telegram-канал "Русская Община ЗОВ"

Одна из агрессивно настроенных девушек нанесла удар коленом в лицо своей однокласснице, после чего другая участница нападения схватила жертву за волосы и протащила ее по помещению.

«Отец пострадавшей школьницы сообщил, что обидчицы попытались скрыть доказательства своих действий, удалив соответствующие записи со своих телефонов. Родители избитой девушки обратились в правоохранительные органы, предварительно зафиксировав побои в медицинском учреждении», – пишут в Telegram-канале.

Заявление о факте нанесения телесных повреждений несовершеннолетней было официально зарегистрировано в местном отделе МВД.

В настоящее время сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проводится комплексная проверка произошедшего. Все участники инцидента установлены, а пострадавшая получила направление на судебно-медицинскую экспертизу.

По результатам рассмотрения случая на школьном совете профилактики четыре несовершеннолетние (две непосредственные участницы избиения и две девочки, осуществлявшие видеосъемку) были поставлены на внутришкольный учет.

Правоохранительными органами рассматривается вопрос о помещении виновных в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.