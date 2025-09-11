В Рубцовске школьницы жестоко избили одноклассницу за отказ извиняться
Отец пострадавшей сообщил, что обидчицы попытались скрыть доказательства своих действий
11 сентября 2025, 18:00, ИА Амител
В Рубцовске ученицы местной школы № 3, провозгласившие себя "королевами класса", устроили избиение своей сверстницы. Конфликт возник из-за того, что пострадавшая отказалась подчиняться их требованиям, пишет Telegram-канал "Русская Община ЗОВ"
Одна из агрессивно настроенных девушек нанесла удар коленом в лицо своей однокласснице, после чего другая участница нападения схватила жертву за волосы и протащила ее по помещению.
«Отец пострадавшей школьницы сообщил, что обидчицы попытались скрыть доказательства своих действий, удалив соответствующие записи со своих телефонов. Родители избитой девушки обратились в правоохранительные органы, предварительно зафиксировав побои в медицинском учреждении», – пишут в Telegram-канале.
Заявление о факте нанесения телесных повреждений несовершеннолетней было официально зарегистрировано в местном отделе МВД.
В настоящее время сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проводится комплексная проверка произошедшего. Все участники инцидента установлены, а пострадавшая получила направление на судебно-медицинскую экспертизу.
По результатам рассмотрения случая на школьном совете профилактики четыре несовершеннолетние (две непосредственные участницы избиения и две девочки, осуществлявшие видеосъемку) были поставлены на внутришкольный учет.
Правоохранительными органами рассматривается вопрос о помещении виновных в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
18:57:10 11-09-2025
Подростки за лето озверели в конец.
21:20:20 11-09-2025
почему дети так озверели в последнее время?
23:14:06 11-09-2025
Гость (21:20:20 11-09-2025) почему дети так озверели в последнее время?... С жиру бесятся!
08:23:18 12-09-2025
Гость (21:20:20 11-09-2025) почему дети так озверели в последнее время?... пожинаем плоды яж мамочек..
22:07:19 11-09-2025
Они такими были всегда и 100 лет назад и ранее и позже. Малолетка самая опасная зона, а не зона где сидят отпетые уголовники по 30-40 лет.
23:23:14 11-09-2025
А где обещанная воспитальная работа в школе? Какой щкольный совет профилактики???!!! Преступление уже совершено! Профилактировать надо было раньше. Девочки провозгласили себя королевами! Никто не замечал их «корон»? А в центре временного содержания им понравится, там пятиразовое питание, фрукты, соки, тренажерка, телек на всю стену, и всё это за НАШ счёт! А вообще, они знают, что им ничего не будет, закон на их стороне. Без ужесточения не будет порядка. Такие понимают только силу. Принудительные работы по уходу за лежачими и тд., чтобы приносили пользу, а не просто сидели за наш счёт
07:20:44 12-09-2025
Вводите штраф в пару лямов для предков садистов. По другому они не поймут.
23:52:10 19-09-2025
Педагоги просто трусливые. Они все знают, но сами боятся родителей таких учеников.