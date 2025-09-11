Подростки в Костромской области поставили на колени школьницу и избили ее
Мать девочки написала заявление в полицию
11 сентября 2025, 13:40, ИА Амител
В Нерехте Костромской области группа подростков избила 12-летнюю школьницу. В нападении участвовали 11 сверстников, которые также заставили девочку встать на колени и извиняться. Об этом сообщает издание top24news.ru.
По данным СМИ, происходящее подростки снимали на видео, а затем распространили запись в Сети.
Мать пострадавшей обратилась в полицию с заявлением. Как уточнили в управлении МВД по Костромской области, инспекторы по делам несовершеннолетних уже опросили участников конфликта. Девочка направлена на судебно-медицинскую экспертизу для оценки состояния здоровья.
Прокуратура региона организовала проверку по факту случившегося.
13:50:11 11-09-2025
Может пора уже ужесточить наказания "деткам" за издевательства? Вернуть колонии для несовершеннолетних. Родителям штраф 100 т.рублей или больше.
20:12:34 11-09-2025
Гость (13:50:11 11-09-2025) Может пора уже ужесточить наказания "деткам" за издевательст... Это же не собачка,так зачем наказывать
19:14:15 11-09-2025
21:00:10 11-09-2025
Есть с кого брать пример - вот и звереет пацаньё...