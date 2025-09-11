НОВОСТИПроисшествия

Подростки в Костромской области поставили на колени школьницу и избили ее

Мать девочки написала заявление в полицию

11 сентября 2025, 13:40, ИА Амител

Российские подростки толпой избили 12-летнюю школьницу / Фото: прокуратура Костромской области
В Нерехте Костромской области группа подростков избила 12-летнюю школьницу. В нападении участвовали 11 сверстников, которые также заставили девочку встать на колени и извиняться. Об этом сообщает издание top24news.ru.

По данным СМИ, происходящее подростки снимали на видео, а затем распространили запись в Сети.

Мать пострадавшей обратилась в полицию с заявлением. Как уточнили в управлении МВД по Костромской области, инспекторы по делам несовершеннолетних уже опросили участников конфликта. Девочка направлена на судебно-медицинскую экспертизу для оценки состояния здоровья.

Прокуратура региона организовала проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области проводится проверка после появления в Сети видеозаписи с издевательствами над воспитанницей детского дома.

дети полиция

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

13:50:11 11-09-2025

Может пора уже ужесточить наказания "деткам" за издевательства? Вернуть колонии для несовершеннолетних. Родителям штраф 100 т.рублей или больше.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:12:34 11-09-2025

Гость (13:50:11 11-09-2025) Может пора уже ужесточить наказания "деткам" за издевательст... Это же не собачка,так зачем наказывать

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

19:14:15 11-09-2025

Отметка за поведение в школе необходима или нет?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:00:10 11-09-2025

Есть с кого брать пример - вот и звереет пацаньё...

  -4 Нравится
Ответить
