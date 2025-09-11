Подростки в Костромской области поставили на колени школьницу и избили ее

Мать девочки написала заявление в полицию

Российские подростки толпой избили 12-летнюю школьницу / Фото: прокуратура Костромской области

В Нерехте Костромской области группа подростков избила 12-летнюю школьницу. В нападении участвовали 11 сверстников, которые также заставили девочку встать на колени и извиняться. Об этом сообщает издание top24news.ru.

По данным СМИ, происходящее подростки снимали на видео, а затем распространили запись в Сети.

Мать пострадавшей обратилась в полицию с заявлением. Как уточнили в управлении МВД по Костромской области, инспекторы по делам несовершеннолетних уже опросили участников конфликта. Девочка направлена на судебно-медицинскую экспертизу для оценки состояния здоровья.

Прокуратура региона организовала проверку по факту случившегося.

