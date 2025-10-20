Избирком Алтайского края представил новую схему нарезки одномандатных округов

В Барнауле появился десятый округ, а часть Новоалтайска присоединили к соседним муниципалитетам

20 октября 2025, 12:25, ИА Амител

Выборы в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В Избирательной комиссии Алтайского края представили новую схему нарезки одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов АКЗС, назначенных на 2026 год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

Согласно требованиям избирательного законодательства, комиссия определяет новую схему "одномандатников" не позднее чем за 80 дней до истечения срока, на который утверждали прежнюю.

Действующую схему одномандатных избирательных округов утвердили 29 января 2016 года.

В схеме обозначены границы округов, список территорий и число избирателей. Округа формируют равными по количеству избирателей, учитывая территориальное деление.

На территории отдельных городов образовали несколько "одномандатников":

десять – в Барнауле;

три – в Бийске;

два – в Рубцовске.

Кроме того, часть Новоалтайска включили в состав одномандатного избирательного округа, в который входят территории Первомайского района и ЗАТО Сибирский.

Схему перенарезки округов направили в краевое Заксобрание. Ожидается, что депутаты рассмотрят ее на ближайшей сессии – 30 октября.