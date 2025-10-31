Известный батл-рэпер рассказал, почему начал писать тексты для театральных спектаклей

В конце октября в театре кукол "Сказка" показывают рэп-спектакль "Слово о полку Игореве", тексты к которому написал знаменитый батл-рэпер Re-pac

31 октября 2025, 08:00, ИА Амител

Лев Киселев (Re-pac) / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Известный батл-рэпер Re-pac (настоящее имя Лев Киселев) теперь занимается "Рэп-театром" в Москве и пишет рэп-треки для спектаклей. Недавно он стал автором текста для рэп-спектакля "Слово о полку Игореве", который показывают в конце октября в барнаульском театре "Сказка". Re-pac рассказал журналистам, как и почему он перешел из батл-рэпа в театр.

По словам Льва Киселева, для него батл-рэп и "оскорбление соперников" уже изжило себя. Находиться "в рамках одной конкретной песни" исполнителю также было тесно, поэтому рэпер решил заняться театром и вместе с режиссером Давидом Саакяном организовал "Рэп-театр" в Москве. Проект они создали в 2022 году и с тех пор уже поставили несколько спектаклей: по романам Федора Достоевского "Идиот" и "Преступление и наказание", а также по сказке "Снежная королева" Ханса Кристиана Андерсона и литературному памятнику "Слово о полку Игореве" для барнаульского театра кукол "Сказка". Сейчас в планах театра сделать постановку по роману "Воскресение" Льва Толстого.

«Трековые формы и оскорбление соперников для меня достаточно быстро изжили себя. Я писал концептуальный альбом в 2009 году. Но одно дело, когда ты, 25-летний парень, пытаешься собрать какой-то сюжет, а другое – когда ты с великими умами это делаешь, опираясь на их драматургию или, в случае со "Словом о полку Игореве", на документ, литературный памятник. С этим работать интересно. У тебя есть крепкая основа, сюжет, и твоя задача – адаптировать, но сделать это с уважением, без значительных ошибок, не искажая смысл. И ты перерабатываешь материал, интерпретируешь», – прокомментировал Киселев.

Отметим, что Лев Киселев прославился как исполнитель фристайла, в "нулевые" он участвовал в онлайн-, а в 2010-х в офлайн-батлах. Re-pac был участником и знаменитого Versus Battle, на котором его оппонентом был рэпер Galat. Также Киселев был ведущим рэп-площадки "Snickers Урбания" в нескольких городах России, занимался организацией фристайл-батлов и сольным творчеством.

29 октября с участием рэпера в барнаульском театре кукол "Сказка" прошел премьерный показ рэп-спектакля "Слово о полку Игореве", основанного на одноименном литературном памятнике конца XII века. Широкой публике постановку представили 30 октября, второй показ пройдет 31 октября, билетов на спектакль уже нет. Затем "Слово о полку Игореве" покажут 28 ноября. Подробнее о постановке и о том, как она создавалась, можно прочитать здесь.