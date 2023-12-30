К встрече Нового года готов. Как выглядит праздничный Барнаул
Сверкающая столица края в ожидании чудес
30 декабря 2023, 08:00, ИА Амител
Новогодний Барнаул – 2023 / Фото: amic.ru, администрации районов Барнаула
До Нового года остается совсем чуть-чуть. Барнаул готов при полном параде его встречать. Во всех районах открылись елки и снежные городки, а улицы сияют праздничными огнями. Куда горожанам сходить за новогодним настроением на выходных – читайте тут.
Как украсили город, смотрите в нашей фотоленте.
13:59:04 30-12-2023
Фонтан убрали на площади октября ,а три фонаря повесили ,полная убогость по всему городу ,конечно ,если сравнить Новосибирск ,но а про Столицу мы молчим ,то конечно ,мы далеко в .опе .А в сельских районах края мрак и темнота и мы считаем ,что у нас все на достойном уровне .