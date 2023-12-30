К встрече Нового года готов. Как выглядит праздничный Барнаул

Сверкающая столица края в ожидании чудес

30 декабря 2023, 08:00, ИА Амител

Новогодний Барнаул – 2023 / Фото: amic.ru, администрации районов Барнаула

До Нового года остается совсем чуть-чуть. Барнаул готов при полном параде его встречать. Во всех районах открылись елки и снежные городки, а улицы сияют праздничными огнями. Куда горожанам сходить за новогодним настроением на выходных – читайте тут.

Как украсили город, смотрите в нашей фотоленте.