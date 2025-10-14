Кабмин одобрил идею Минобороны привлекать резервистов на службу за рубежом в мирное время

Изменения касаются только граждан, заключивших на добровольной основе контракт о пребывании в резерве

14 октября 2025, 08:45, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила поправки, разрешающие привлекать резервистов к участию в операциях армии за пределами страны в мирное время. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о гражданах, подписавших контракт с Минобороны о пребывании в резерве. Сейчас закон позволяет их использование только во время мобилизации или войны. Новые поправки предусматривают возможность привлечения резервистов и при проведении контртеррористических операций, а также при задействовании российских войск за рубежом. Для этого будут организованы специальные военные сборы.

Изменения предлагается внести в законы "Об обороне", "О воинской обязанности и военной службе" и "О статусе военнослужащих". Зампред Ассоциации юристов России Игорь Черепанов пояснил, что нововведение направлено на уточнение механизма привлечения граждан, состоящих в мобилизационном резерве, к выполнению отдельных задач оборонного характера.

Поправками вводится понятие "специальные сборы" – это сборы для выполнения задач в сфере обороны при вооруженных конфликтах, проведении контртеррористических операций и использовании Вооруженных сил за пределами России. Для таких резервистов предусмотрят дополнительные выплаты.

Черепанов подчеркнул, что изменения коснутся только тех, кто состоит в резерве по контракту, а граждан, находящихся в запасе, они не затронут.