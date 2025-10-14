Кабмин одобрил идею Минобороны привлекать резервистов на службу за рубежом в мирное время
Изменения касаются только граждан, заключивших на добровольной основе контракт о пребывании в резерве
14 октября 2025, 08:45, ИА Амител
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила поправки, разрешающие привлекать резервистов к участию в операциях армии за пределами страны в мирное время. Об этом сообщает ТАСС.
Речь идет о гражданах, подписавших контракт с Минобороны о пребывании в резерве. Сейчас закон позволяет их использование только во время мобилизации или войны. Новые поправки предусматривают возможность привлечения резервистов и при проведении контртеррористических операций, а также при задействовании российских войск за рубежом. Для этого будут организованы специальные военные сборы.
Изменения предлагается внести в законы "Об обороне", "О воинской обязанности и военной службе" и "О статусе военнослужащих". Зампред Ассоциации юристов России Игорь Черепанов пояснил, что нововведение направлено на уточнение механизма привлечения граждан, состоящих в мобилизационном резерве, к выполнению отдельных задач оборонного характера.
Поправками вводится понятие "специальные сборы" – это сборы для выполнения задач в сфере обороны при вооруженных конфликтах, проведении контртеррористических операций и использовании Вооруженных сил за пределами России. Для таких резервистов предусмотрят дополнительные выплаты.
Черепанов подчеркнул, что изменения коснутся только тех, кто состоит в резерве по контракту, а граждан, находящихся в запасе, они не затронут.
08:55:42 14-10-2025
Частичная мобилизация, в другой обертке. Кабмин, кто будет работать в экономике? Народ одурманен, но куда смотрит, так называемая "элита"?
09:38:51 14-10-2025
Гость (08:55:42 14-10-2025) Частичная мобилизация, в другой обертке. Кабмин, кто будет р... Резервист так то получает денежку за то что он в резерве находятся, причем постоянно. И его никто туда насильно не запихивал, сам добровольно заключил контракт. Что теперь ныть то ?
09:30:24 14-10-2025
Тайвань сам себя не освободит?
13:05:35 14-10-2025
Гость (09:30:24 14-10-2025) Тайвань сам себя не освободит?... Тайвань может сам, а прибалтика не справится.