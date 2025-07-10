Через зыбучие пески. Как барнаулец Андрей Дерксен трижды побеждал в марафоне по Сахаре

Легендарный марафонец рассказал, как побеждал в самом сложном и жестком марафоне

10 июля 2025, 09:50, ИА Амител

Пробежать 250 км по пустыне Сахара за шесть дней. Кажется, это фантастика. А барнаульский учитель Андрей Дерксен трижды побеждал в таком марафоне. Ультрамарафон des Sables в Марокко считается одной из самых сложных и жестких беговых многодневок в мире.

Андрей Дерксен участвовал в нем пять раз и трижды выигрывал – в 1994, 1995 и 1996 годах.

Сегодня в "Переговорке" говорим с живой легендой о том, каково это – бежать неделю по изнуряющей жаре. "Каменистая дорога, зыбучие пески, потом каменистые горы и от организаторов только бутылка горячей воды", – рассказывает марафонец. Выяснили, зачем люди решаются на такие испытания и какая ошибка любителей заставляет их уйти с трассы. Также Андрей Дерксен рассказал, что самое трудное в беге, как избежать вредного влияния на суставы.

Кто в "Переговорке"



Андрей Дерксен – российский бегун-сверхмарафонец.

Родился 20 декабря 1964 года в селе Сереброполь Табунского района Алтайского края. Бегом начал заниматься в 18 лет.

Единственный россиянин, трижды (в 1994, 1995 и 1996 годы) выигрывавший одну из самых сложных гонок в мире на выживание Marathon des Sables. Мастер спорта по легкой атлетике.

Сейчас – преподаватель технологии в барнаульской школе № 126.



Marathon des Sables (с фр. – "Песчаный марафон") – шестидневный сверхмарафон на дистанции около 250 км. Соревнования проводятся ежегодно в Марокко в пустыне Сахара. Участвует порядка 1000 человек. Трасса меняется каждый год и состоит из шести этапов разной протяженности.

01:59 Как проходят марафоны по бегу в пустыне Сахара и зачем в них участвуют люди.

02:56 "Не только пробежать, но и восстановиться". Какая температура воздуха в пустыне и чем отличаются рюкзаки лидеров от баулов любителей.

04:14 "Дают бутылку горячей воды". Как организован быт марафонца, где ночуют, что едят.

05:26 Как Андрей Дерксен начал заниматься бегом и вышел на международные соревнования. А еще он рассказал, почему 400 метров – самая тяжелая дистанция.

08:59 "Даже второе место – проигрыш". О чем думает Андрей перед стартом и как настраивается на марафон.

10:59 Что самое трудное в беге?

11:19 "Сходят не по своей воле". Сколько участников добегает до финиша. И за какую ошибку расплачиваются любители.

13:07 Отчего однажды сошел с дистанции в Сахаре сам Андрей Дерксен.

13:55 "Всю Испанию ногами пробежал". Что дают такие марафоны бегунам и чем живут профессиональные спортсмены.

15:48 "У меня не болят ни колени, ни суставы". О вредном влиянии бега на суставы и как этого избежать.

17:13 "В апреле – марафон в Томске, в мае – полумарафон в Омске..." Андрей Дерксен рассказал, как поддерживает форму. А заодно рассказал, в каких соревнованиях на Алтае примет участие в ближайшее время.

20:18 "Если не пробегу в день 18 км, становлюсь нервозным". Несколько советов от легендарного марафонца для начинающих бегунов.