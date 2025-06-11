Как чат-боты в Телеграме помогают бизнесу развиваться?

Это не просто модный тренд, а реальный инструмент, приносящий пользу в разных отраслях

11 июня 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFJrbFJp

Смартфон. Мессенджер / Фото: freepik

В последние годы Телеграм превратился из мессенджера в полноценную бизнес-платформу, а чат-боты стали ее "рабочими лошадками". Благодаря своей гибкости, простоте запуска и доступности программного интерфейса, телеграм-боты позволяют бизнесу автоматизировать десятки задач – от первичного касания с клиентом до полноценной системы продаж и поддержки. Об этом рассказала руководитель Digital-агентства Zavod* Надежда Клаус.

"Telegram-бот – это автоматизированный помощник, который работает в чате: задает вопросы, собирает данные, отправляет информацию, получает обратную связь, переключает на менеджера. Все это – 24/7, без выходных и человеческого фактора. А еще он отлично интегрируется с CRM*-системами. Так что вам остается только запрограммировать его под конкретные задачи", – рассказывает эксперт.

В каких сферах чат-боты приносят пользу? Буквально в любых: от интернет-магазинов до холдингов, от экспертных блогов до СМИ. Рассмотрим, как бот может справляться с самыми разноплановыми задачами.

Задача: быстро консультировать, презентовать товары, закрывать сделки

Как может решить бот: уточнить интересы пользователя, отправить каталог с фото и ценами, принять заказ, передать его в CRM или менеджеру, автоматически уведомлять о доставке и акциях.

"Для оптики мы разработали бота, который помогал пользователям выбирать очки по форме лица, записывал на консультацию и рассказывал о действующих акциях. Это стало настоящей изюминкой для компании, которая цепляла внимание и повышала конверсию", – отмечает руководитель Digital-агентства.

Задача: подогревать интерес к продукту, собирать заявки, вовлекать аудиторию

Как может решить бот: приветствовать новых участников канала, предоставлять доступ к пробным урокам, вовлекать в квизы, отправлять напоминания о вебинарах/акциях, сегментировать подписчиков по интересам и направлять их к нужным офферам.

Задача: упростить запись, собрать отзывы, вернуть "ушедших" клиентов

Как может решить бот: бронировать время оказания услуги, напоминать о визите, запрашивать фидбэк после услуги, отправлять персональные предложения (на основе частоты посещений, предпочтений).

Задача: собирать базу, проводить опросы, анализировать входящие данные

Как может решить бот: запускать цепочку опроса, собирать данные в сводную таблицу, сегментировать базу по полученным ответам.

"Совсем недавно мы помогли запустить бот для медиахолдинга по опросу музыкальных предпочтений пользователей @fmprod_bot. Он поможет получить представления об интересах и потребностях жителей Алтайского края, сопоставив их с данными исследований по всей России", – делится специалист.

Задача: автоматизировать первичный отбор кандидатов

Как может решить бот: принимать заявки на вакансию, задавать ключевые вопросы, фильтровать кандидатов по опыту/навыкам, передавать в HR*-отдел уже "прогретых" кандидатов.

И это лишь часть задач, возможных для реализации. Однако уже исходя из них можно сделать вывод, что чат-бот имеет ряд неоспоримых преимуществ: экономит время сотрудников, повышает конверсию, поддерживает интерес и доверие, предоставляет аналитику и управляемый путь клиента, работает без выходных, всегда стабильно.

"Телеграм-боты – это уже не эксперимент, а рабочий инструмент, который можно (и нужно) внедрять в любой нише. Главное – выстроить понятную и полезную коммуникацию с аудиторией", – подытоживает Надежда.

Digital-агентство Zavod

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*Digital-агентство Zavod ("Диджитал-агентство Завод"); HR ("ЭйчАр")

Фото: freepik

ИП Шаповалова А. Д.

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