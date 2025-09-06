Как идет строительство будущего парка 300-летия Барнаула за ТЦ "Европа". Фото

В 2025 году на благоустройство территории выделили порядка 90 млн рублей

06 сентября 2025, 07:00, ИА Амител

Будущий парк 300-летия Барнаула за ТЦ "Европа" / Фото: amic.ru

Будущий парк 300-летия Барнаула обустраивают на пустыре за ТЦ "Европа". Фотографиями с места строительства поделился корреспондент amic.ru. Судя по кадрам, специалисты продолжают формировать пешеходную аллею, а вдоль оврага поставили забор.

Напомним, благоустройство территории решили разделить на несколько этапов. В этом году работы ведутся ближе к улице Шумакова. Согласно плану, там сформируют пешеходные дорожки из плитки, смонтируют освещение и системы видеонаблюдения, установят спортивные элементы, игровые комплексы и малые архитектурные формы, оборудуют туалет. Кроме того, в будущем парке высадят 190 деревьев и свыше 2,5 тысячи кустарников, а также засеют газон.

Как ранее отмечал глава Барнаула Вячеслав Франк, из-за сложностей рельефа объект достаточно трудоемкий.

«Еще необходимо решить вопросы водоотведения, что будет на месте нынешнего оврага, обустройства парковочных мест и многие другие. Сейчас все они активно обсуждаются с проектировщиками», – добавил он.

Активные работы на объекте начались весной 2025-го. Это первый этап многолетнего проекта по созданию парка. На него в текущем году выделили 89,7 миллиона рублей в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".



