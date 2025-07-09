Мэр Барнаула Франк проконтролировал ход работ по благоустройству территории за ТЦ "Европа"

Рядом с общественным пространством живут 115 тысяч горожан

09 июля 2025, 19:15, ИА Амител

Совещание на месте благоустройства территории за ТЦ "Европа" / Фото: пресс-центр администрации города

Мэр Барнаула Вячеслав Франк проверил ход работ по благоустройству общественного пространства за ТЦ "Европа". Как сообщает пресс-центр администрации краевой столицы, выездное совещание состоялось 9 июля.

Территория за ТЦ "Европа" в 2024 году стала победителем в онлайн-голосовании по выбору объектов благоустройства в Барнауле. В этом году там начались работы в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Amic.ru рассказывал, с чего началось и во сколько обойдется создание парка.

В мероприятии приняли участие зампред правительства Алтайского края – руководитель администрации губернатора Виталий Снесарь, председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич, главы думских фракций, замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, глава администрации Индустриального района Денис Летягин, председатель комитета по благоустройству города Петр Воронков, а также представители подрядчика. Участники проконтролировали соблюдение графика работ и их ход, а также обсудили дальнейшее развитие территории и ее наполнение.

Само благоустройство решили разделить на несколько этапов. В этом году работы ведутся на территории ближе к улице Шумакова. Председатель комитета по благоустройству Петр Воронков рассказал, что за этот сезон там сформируют пешеходные дорожки из плитки, начнут монтаж освещения и системы видеонаблюдения, установят спортивные элементы, игровые комплексы, малые архитектурные формы, оборудуют туалет. В завершение этапа пройдет озеленение территории – в планах высадить 190 деревьев, свыше 2,5 тысячи кустарников, засеять газон.

Сейчас работы активно ведутся. Подрядчик формирует "скелет" пешеходно-тропиночной сети и укладывает плитку. Завершить работы планируют уже к середине ноября.

Во время совещания мэр Барнаула Вячеслав Франк напомнил, что на проект выделили порядка 90 млн рублей. Сам объект он назвал трудоемким из-за сложностей рельефа.

"Еще необходимо решить вопросы водоотведения, что будет на месте нынешнего оврага, обустройства парковочных мест и многие другие. Сейчас все они активно обсуждаются с проектировщиками", – добавил он.

Глава города подчеркнул, что рядом с парком живут 115 тысяч жителей Барнаула. Все они заинтересованы в формировании комфортной территории.

Руководитель администрации губернатора Виталий Снесарь отметил, что у администрации Барнаула имеется серьезный опыт реализации подобных проектов. Ранее в краевой столице уже благоустроили Нагорный парк, парки "Юбилейный" и "Центральный". Он выразил уверенность, что уже через несколько лет на пустыре появится современное и комфортное общественное пространство.

"Идея благоустройства этой зоны обсуждалась давно. Преображение началось благодаря поддержке правительства региона, администрации, депутатов и жителей. Мы продолжим наше взаимодействие с администрацией города, здесь обязательно появится интересный, знаковый и привлекательный для горожан объект", – заявил зампред правительства.

Председатель БГД Галина Буевич отметила активное развитие Индустриального района города, подчеркнув, что власти уделяют особое внимание его инфраструктуре. Вопрос создания зеленых зон в этом является одним из приоритетных.