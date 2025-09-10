Как идет строительство премиального комплекса "Сахаров Парк" в Барнауле?

Башня № 2 вышла на финишную высоту, в комплексе возводят бассейн и подземный паркинг

Башни "Сахаров Парка" / Фото: предоставлено застройщиком

В центре Барнаула продолжается возведение премиального жилого комплекса "Сахаров Парк", который обещает стать архитектурным акцентом города.

Вторая башня практически достигла проектной высоты – строители завершают монолитные работы на 16-м и техническом этажах. На четырех уровнях одновременно возводят внутренние и наружные кирпичные стены.

Возведение второй башни "Сахаров Парка" / Фото: предоставлено застройщиком

В третьей башне завершили бетонные работы на уровне седьмого этажа. Параллельно продолжают устройство подземной автостоянки: возводят монолитные конструкции, гидроизоляцию и производят обратную засыпку пазух.

Также стартовали работы по прокладке наружных инженерных сетей. В третьей секции комплекса, где разместится фитнес-клуб World Class*, строители установили опалубку для будущей чаши бассейна.

Возведение третьей башни "Сахаров Парка" / Фото: предоставлено застройщиком

Строительство в активной фазе, каждый новый этап приближает будущих собственников к комфортной жизни в резиденциях премиум-класса в самом центре Барнаула.

Для инвесторов – важная новость: произошло традиционное квартальное повышение цены на 5%. Недвижимость становится дороже еще до завершения строительства. Следующий этап роста цен запланирован в декабре.

Проект "Сахаров Парк" задает новые ориентиры для жилой застройки в Барнауле. Ознакомиться с ним можно в центре продаж.

Центр продаж резиденций "Сахаров Парк"

Адрес: Социалистический пр., 109

Тел.: +7 (3852) 570-777

Сайт

*World Class ("Ворлд Класс")

Проектная декларация размещена на наш.дом.рф. Застройщик – ООО СЗ "Домстрой-Барнаул22".

