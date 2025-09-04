Глава Лиги безопасного интернета требует проверить выступление артиста на предмет "развратных действий"

04 сентября 2025, 16:25, ИА Амител

Кадр из выступления Егора Крида / Фото: кадр из видео на канале "Мейнстрим Мьюзик" в VKВидео

В Сети активно обсуждают конфликт, который разразился между главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и рэпером Егором Кридом. Причиной стал концерт артиста в "Лужниках", который прошел 30 августа. Выступление, собравшее более 80 тысяч зрителей, содержало не только песни, но и "пикантный" момент, во время которого Крид поцеловал одну из танцовщиц.

Мизулину такие действия исполнителя возмутили: она убеждена, что Егор Крид пропагандирует "развратные действия". Теперь общественница требует, чтобы концерт проверили правоохранители. Впрочем, и у артиста нашлось, что ответить Екатерине.

О том, как возник конфликт между Екатериной Мизулиной и Егором Кридом и какие стороны заняли другие знаменитости, – в материале amic.ru.

1 Что стало причиной конфликта между Екатериной Мизулиной и Егором Кридом? Конфликт разгорелся из-за большого сольного концерта, который Егор Крид дал на стадионе "Лужники" для 86 тысяч зрителей. В программе выступления был танцевальный номер, содержание которого многим показалось слишком уж откровенным. Девушка в совсем коротких шортах сначала танцевала на пилоне, а затем переместилась прямо на Егора. В конце выступления артист страстно поцеловался с танцовщицей – этот момент крупно транслировали на экранах "Лужников" во время концерта. Момент с поцелуем моментально разошелся по соцсетям. Когда его увидела глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, то глубоко возмутилась. Она обвиняет Егора Крида в развратных действиях и попирании ценностей, которые активно пропагандируются в современной России.

2 Как Мизулина отреагировала на "развратные" танцы с поцелуем на концерте Егора Крида? В своем Telegram-канале Мизулина сообщила, что за несколько дней к ней поступило "тысячи писем" от возмущенных родителей. По ее словам, многие из авторов этих сообщений 30 августа были на концерте Крида, куда привели своих детей. Общественница подчеркнула: при продаже билетов маркировка была 12+. «Родители подростков шокированы тем, что их детям пришлось пережить от увиденного на сцене. Общество требует мер со стороны государства. Три с половиной года идет СВО. Каждый день гибнут люди. Наши ребята на фронте точно за это воюют? Так реализуется указ президента "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей"? Как такое возможно на одной из главных концертных площадок страны?» – написала Екатерина Мизулина.

Она заверила, что направит обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой тщательно проверить выступление Егора Крида на предмет "умышленного совершения развратных действий в отношении несовершеннолетних".

3 Как Егор Крид ответил на высказывания Екатерины Мизулиной? Сначала Егор Крид отреагировал на слова Мизулиной коротко, но вызывающе. «Аха-ха. Как же они все завидуют», – написал он в своих соцсетях. Позднее он ответил более развернуто. Артист подчеркнул, что поцелуй с девушкой – это не развратные действия, а очень даже органичная часть традиционных ценностей. «Поцелуи есть, были и будут неотъемлемой частью нормальных, здоровых отношений между парнем и девушкой, в мультиках, в кино, в сказках – это нормально», – отметил Крид. А вот после этого рэпер уже "пошел в наступление". Он обвинил Екатерину Мизулину в лицемерии и обратил внимание на ее личную жизнь. «Зато, я считаю, что разрушать семью в ГОД СЕМЬИ и потом бегать по школам пиарить эту историю, отвратительно наигранно *** (целоваться. – Прим. ред.) на глазах у восьмилетних ребят – это не просто совращение несовершеннолетних и обесценивание семейных ценностей - у этих детей навсегда разрушена психика из-за какой-то женщины», - обрушился на Мизулину певец. (Орфография и пунктуация сохранены.) Общественницу он иронично назвал "безгрешным ангелом", который "возомнил себя правосудием". При этом Егор Крид подчеркнул: замечания поклонников по поводу своего выступления он учтет, а пикантный момент будет изменен. «Мы его переделаем и доработаем, чтобы далее не давать никому возможность "докопаться" и изливать поток дерьма ради самопиара», – закончил Крид.

4 Чем закончился конфликт Екатерины Мизулиной и Егора Крида? Конфликт все еще продолжается. Позднее Мизулина и Крид еще раз обменялись репликами. Так, общественница написала, что возмущенные родители находятся "в шоке" от увиденного и каждый из них готов пойти написать заявление в СК. «И поверьте, они это сделают», – заверила Екатерина Мизулина. Она еще раз обратила внимание на маркировку. По мнению главы Лиги безопасного интернета, на подобные выступления обязательно нужно ставить маркировку 18+, чтобы дети не оказались среди зрителей. Также Мизулина обвинила тех, кто поддержал Крида. Она назвала их "покровителями онлайн-казино". «Кстати, занимательно, что сегодня покровители онлайн-казино прямо обнажили себя, выступив в защиту скамера и этого мероприятия. Эти люди прямо показали обществу, что они против ценностей, за которые ратует наш президент. Стало очевидно, кто лично в нашей стране затягивает молодежь в лудоманию, кредиты и микрозаймы. Этому рано или поздно наступит конец, как бы они ни пытались демонстрировать всему обществу свою силу и возможности», – написала Мизулина. Егор Крид же лишь выразил благодарность знаменитостям, которые его поддержали. Напомним, это не первый конфликт Мизулиной и Крида. В 2023 году общественница назвала его "главным скамером страны", обвинив в рекламе онлайн-казино. После ее жалоб канал исполнителя на платформе Twitch заблокировали.

5 Какие знаменитости поддержали Егора Крида? В поддержку Крида выступил Филипп Киркоров, который тоже исполнил песню на его концерте. По его словам, выступление артиста – это спектакль, во время которого нужны "разные краски для воплощения того или иного смысла песни". Кому подобное не нравится, певец посоветовал не смотреть. Кстати, в числе поддержавших рэпера оказалась и народная артистка РФ Лариса Долина. Зампред Госдумы Вячеслав Даванков тоже поддержал Крида. Позицию Мизулиной он назвал "обычным пустым доносом Лиги безопасного интернета". Депутат подчеркнул, что выступление Егора Кридо было частным, а не за государственный счет. «Когда бюджетные деньги сливаются на миллионные гонорары артистов или пропаганду непонятно чего – это может быть поводом призвать провести проверку. Как это было в случае с гонораром Шамана с выступлением на Дне города за 16 млн рублей. Не чтобы всерьез расследовать поведение, а чтобы понять, правильно ли тратить бюджет непонятно на что, когда денег в стране явно не хватает. Но если концерт коммерческий и люди сами заплатили за билет – претензии предъявлять максимально странно. Если что-то оскорбляет – на это можно не ходить или не смотреть», – написал политик в своем Telegram-канале Он убежден, что подобные "доносы" отнимают время у правоохранителей, которое они должны тратить на более важные дела.