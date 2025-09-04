Глава Лиги безопасного интернета требует проверить выступление артиста на предмет "развратных действий"
Кадр из выступления Егора Крида / Фото: кадр из видео на канале "Мейнстрим Мьюзик" в VKВидео
В Сети активно обсуждают конфликт, который разразился между главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и рэпером Егором Кридом. Причиной стал концерт артиста в "Лужниках", который прошел 30 августа. Выступление, собравшее более 80 тысяч зрителей, содержало не только песни, но и "пикантный" момент, во время которого Крид поцеловал одну из танцовщиц.
Мизулину такие действия исполнителя возмутили: она убеждена, что Егор Крид пропагандирует "развратные действия". Теперь общественница требует, чтобы концерт проверили правоохранители. Впрочем, и у артиста нашлось, что ответить Екатерине.
О том, как возник конфликт между Екатериной Мизулиной и Егором Кридом и какие стороны заняли другие знаменитости, – в материале amic.ru.
Что стало причиной конфликта между Екатериной Мизулиной и Егором Кридом?
Конфликт разгорелся из-за большого сольного концерта, который Егор Крид дал на стадионе "Лужники" для 86 тысяч зрителей. В программе выступления был танцевальный номер, содержание которого многим показалось слишком уж откровенным. Девушка в совсем коротких шортах сначала танцевала на пилоне, а затем переместилась прямо на Егора. В конце выступления артист страстно поцеловался с танцовщицей – этот момент крупно транслировали на экранах "Лужников" во время концерта.
Момент с поцелуем моментально разошелся по соцсетям. Когда его увидела глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, то глубоко возмутилась. Она обвиняет Егора Крида в развратных действиях и попирании ценностей, которые активно пропагандируются в современной России.
Как Мизулина отреагировала на "развратные" танцы с поцелуем на концерте Егора Крида?
В своем Telegram-канале Мизулина сообщила, что за несколько дней к ней поступило "тысячи писем" от возмущенных родителей. По ее словам, многие из авторов этих сообщений 30 августа были на концерте Крида, куда привели своих детей. Общественница подчеркнула: при продаже билетов маркировка была 12+.
«Родители подростков шокированы тем, что их детям пришлось пережить от увиденного на сцене. Общество требует мер со стороны государства. Три с половиной года идет СВО. Каждый день гибнут люди. Наши ребята на фронте точно за это воюют? Так реализуется указ президента "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей"? Как такое возможно на одной из главных концертных площадок страны?» – написала Екатерина Мизулина.
Она заверила, что направит обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой тщательно проверить выступление Егора Крида на предмет "умышленного совершения развратных действий в отношении несовершеннолетних".
Как Егор Крид ответил на высказывания Екатерины Мизулиной?
Сначала Егор Крид отреагировал на слова Мизулиной коротко, но вызывающе.
«Аха-ха. Как же они все завидуют», – написал он в своих соцсетях.Позднее он ответил более развернуто. Артист подчеркнул, что поцелуй с девушкой – это не развратные действия, а очень даже органичная часть традиционных ценностей.
«Поцелуи есть, были и будут неотъемлемой частью нормальных, здоровых отношений между парнем и девушкой, в мультиках, в кино, в сказках – это нормально», – отметил Крид.А вот после этого рэпер уже "пошел в наступление". Он обвинил Екатерину Мизулину в лицемерии и обратил внимание на ее личную жизнь.
«Зато, я считаю, что разрушать семью в ГОД СЕМЬИ и потом бегать по школам пиарить эту историю, отвратительно наигранно *** (целоваться. – Прим. ред.) на глазах у восьмилетних ребят – это не просто совращение несовершеннолетних и обесценивание семейных ценностей - у этих детей навсегда разрушена психика из-за какой-то женщины», - обрушился на Мизулину певец. (Орфография и пунктуация сохранены.)Общественницу он иронично назвал "безгрешным ангелом", который "возомнил себя правосудием".
При этом Егор Крид подчеркнул: замечания поклонников по поводу своего выступления он учтет, а пикантный момент будет изменен.
«Мы его переделаем и доработаем, чтобы далее не давать никому возможность "докопаться" и изливать поток дерьма ради самопиара», – закончил Крид.
Чем закончился конфликт Екатерины Мизулиной и Егора Крида?
Конфликт все еще продолжается. Позднее Мизулина и Крид еще раз обменялись репликами. Так, общественница написала, что возмущенные родители находятся "в шоке" от увиденного и каждый из них готов пойти написать заявление в СК.
«И поверьте, они это сделают», – заверила Екатерина Мизулина. Она еще раз обратила внимание на маркировку. По мнению главы Лиги безопасного интернета, на подобные выступления обязательно нужно ставить маркировку 18+, чтобы дети не оказались среди зрителей. Также Мизулина обвинила тех, кто поддержал Крида. Она назвала их "покровителями онлайн-казино".
«Кстати, занимательно, что сегодня покровители онлайн-казино прямо обнажили себя, выступив в защиту скамера и этого мероприятия. Эти люди прямо показали обществу, что они против ценностей, за которые ратует наш президент. Стало очевидно, кто лично в нашей стране затягивает молодежь в лудоманию, кредиты и микрозаймы. Этому рано или поздно наступит конец, как бы они ни пытались демонстрировать всему обществу свою силу и возможности», – написала Мизулина. Егор Крид же лишь выразил благодарность знаменитостям, которые его поддержали.
Напомним, это не первый конфликт Мизулиной и Крида. В 2023 году общественница назвала его "главным скамером страны", обвинив в рекламе онлайн-казино. После ее жалоб канал исполнителя на платформе Twitch заблокировали.
Какие знаменитости поддержали Егора Крида?
В поддержку Крида выступил Филипп Киркоров, который тоже исполнил песню на его концерте. По его словам, выступление артиста – это спектакль, во время которого нужны "разные краски для воплощения того или иного смысла песни". Кому подобное не нравится, певец посоветовал не смотреть.
Кстати, в числе поддержавших рэпера оказалась и народная артистка РФ Лариса Долина.
Зампред Госдумы Вячеслав Даванков тоже поддержал Крида. Позицию Мизулиной он назвал "обычным пустым доносом Лиги безопасного интернета". Депутат подчеркнул, что выступление Егора Кридо было частным, а не за государственный счет.
«Когда бюджетные деньги сливаются на миллионные гонорары артистов или пропаганду непонятно чего – это может быть поводом призвать провести проверку. Как это было в случае с гонораром Шамана с выступлением на Дне города за 16 млн рублей. Не чтобы всерьез расследовать поведение, а чтобы понять, правильно ли тратить бюджет непонятно на что, когда денег в стране явно не хватает. Но если концерт коммерческий и люди сами заплатили за билет – претензии предъявлять максимально странно. Если что-то оскорбляет – на это можно не ходить или не смотреть», – написал политик в своем Telegram-канале.
Он убежден, что подобные "доносы" отнимают время у правоохранителей, которое они должны тратить на более важные дела.
Кто встал на сторону Екатерины Мизулиной?
Самым громким выступлением в поддержку позиции Мизулиной стали слова депутата Госдумы Виталия Милонова. Он назвал выступление Егора Крида "имитацией нетрезвой случки".
«Это какой-то кринж, а не искусство. Больно смотреть, как музыкальный концерт превращается в какую-то имитацию нетрезвой случки в туалете третьесортного ночного клуба. Не знаю, какими глазами смотрит на постановку уважаемый артист Крид, но ему бы стоило походить на академические курсы по вкусу, эстетике и этикету. У нас в городе, стоит сказать, можно найти соответствующие учебные программы для взрослых. Если обратится – могу помочь выбрать», – написал депутат.Также против Крида выступили певица Вика Цыганова и общественное движение "Сорок Сороков".
Ребенка надо завести этой писулиной. Нед демографией ей надо поработать. Тогда на глупости времени не будет. Пусть уже кто то уже ей поможет, раз "мальчик без трусов" не может.
ащще пофиг
двойные стандарты.. ей можно лизаться с белобрысым а другим нет
Мизулина сама целуется в общественных местах???? ОНА о чем???? или все равны, одни равнее???? Корона давит?!
карачун Шаману...
06:41:53 05-09-2025
Но "пчёлки" всё равно лидируют с отрывом и ни кому ни чего за это не было, как я понял.
Все он правильно сказал. Замуж ей надо и семью. На всякие доносы времени не будет. Блюстительница чужой нравственности, сама на еого похожа с этим шаманом. Вцепилась в пацана , не оторвется , бедный.