Правительство утвердило график выходных и праздничных дней на 2026 год

Перенос выходных дней осуществляется в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ

25 сентября 2025, 07:15, ИА Амител

Мужчина / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2026 году. Согласно документу, выходные дни 3 и 4 января, выпадающие на субботу и воскресенье, будут перенесены на 9 января (пятницу) и 31 декабря (четверг) соответственно.

Основные периоды отдыха в 2026 году:

новогодние каникулы – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней);

февральские праздники – с 21 по 23 февраля (3 дня);

мартовские праздники – с 7 по 9 марта (3 дня);

майские праздники – с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по 3 дня);

июньские праздники – с 12 по 14 июня (3 дня);

ноябрьский праздник – 4 ноября;

предновогодний выходной – 31 декабря.

Перенос выходных дней осуществляется в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ при совпадении праздничных и выходных дней.