Правительство утвердило график выходных и праздничных дней на 2026 год
25 сентября 2025, 07:15, ИА Амител
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2026 году. Согласно документу, выходные дни 3 и 4 января, выпадающие на субботу и воскресенье, будут перенесены на 9 января (пятницу) и 31 декабря (четверг) соответственно.
Основные периоды отдыха в 2026 году:
-
новогодние каникулы – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней);
-
февральские праздники – с 21 по 23 февраля (3 дня);
-
мартовские праздники – с 7 по 9 марта (3 дня);
-
майские праздники – с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по 3 дня);
-
июньские праздники – с 12 по 14 июня (3 дня);
-
ноябрьский праздник – 4 ноября;
-
предновогодний выходной – 31 декабря.
Перенос выходных дней осуществляется в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ при совпадении праздничных и выходных дней.
07:56:22 25-09-2025
Недавно статья на амик была и там экперд сказал, если взять пару дней отпуска в мае, то отпуск составит 17 дней! Пусть теперь расскажет как такое возможно
12:42:30 25-09-2025
А не поздно ли утвердило? Госучреждения уже провели закупки табель-календарей на 2026 год. Ну да, они же обсуждали повышение налогов, не до этого было.