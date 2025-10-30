Как "Научный десант АлтГУ" знакомит школьников Барнаула с высшим образованием?

Для будущих выпускников это возможность понять, какая профессия им интересна

30 октября 2025, 13:00, ИА Амител

Занятия в рамках "Научного десанта АлтГУ" / Фото: "Медиахаб"

В Барнауле стартовал новый профориентационный проект – "Научный десант АлтГУ". Его цель – помочь школьникам в выборе будущей профессии. Проект рассчитан на учебный год и охватит школы города и ближайших районов. Расскажем, в чем его суть и какие учебные заведения уже посетили студенты Алтайского государственного университета.

Что такое "Научный десант АлтГУ"?

Проект "Научный десант АлтГУ" – это инициатива, направленная на популяризацию высшего образования и помощь учащихся в выборе будущей профессии. Мероприятие проводят в формате интерактивных мастер-классов и презентаций, где представители институтов АлтГУ рассказывают о направлениях подготовки, научной и внеучебной деятельности, а также возможностях поступления.

«"Научный Десант" – это не просто мероприятие, это возможность для молодежи открыть для себя мир науки и образования, получить новые знания и навыки, а также сделать первый шаг к своей будущей карьере. Мы видим огромный интерес со стороны школ к таким мероприятиям. Это говорит о том, что молодежь стремится к знаниям и готова активно участвовать в своем будущем», – рассказала начальник управления по рекрутингу абитуриентов АлтГУ Вероника Клочко.Кроме того, цель проекта – рассказать школьникам об институтах АлтГУ: какие там есть программы обучения и как поступить. Участники смогут узнать о возможностях высшего образования и попробовать себя в практических заданиях. Это поможет им определиться с будущей профессией.

Как работает десант?

"Научный десант" – выездное профориентационное событие, которое проводят в течение одного дня на базе средней общеобразовательной школы, выступающей в роли опорной инфраструктурной площадки, сюда также приглашают и учащихся соседних школ. За счет этого количество участников достигает 200–250 человек.

Такой формат позволяет максимально приблизить условия обучения к реальным, а также вовлечь десяти- и одиннадцатиклассников в активное взаимодействие с представителями вузов.

В программе каждой "высадки":

знакомство с вузом – участники узнают о структуре АлтГУ, его образовательных программах, научных исследованиях и внеучебной деятельности;

практическая деятельность – школьники могут попробовать себя в реальных условиях, выполняя задания, которые делают студенты;

консультации экспертов – представители вуза готовы ответить на вопросы и дать рекомендации по выбору будущей профессии.

Программа включает одновременную работу нескольких тематических интерактивных площадок: химические опыты, квесты с компасом, криминалистические мастер-классы, VR-демонстрации, игры на знание культур, работу с микроскопами и многое другое. Школьники выполняют задания, соревнуются в викторинах, тестированиях, создают контент.

Участие в проекте помогает им лучше понять свои интересы и возможности, что способствует осознанному выбору направления подготовки.

Где уже побывал "Научный десант"?

Представители институтов АлтГУ посетили уже несколько школ. Накануне очередной "десант" побывал в лицее № 130, где ученики не только этого учебного заведения, но и соседних школ (№ 103 и 40) смогли больше узнать о самых разных профессиях.

«Формат "Научного десанта" показался мне очень эффективным. Программа была насыщенной: множество интерактивов помогли не только интересно провести время, но и узнать много полезного», – поделилась одна из учениц, Софья.

А в барнаульской школе № 118 "Научный десант" собрал более 200 старшеклассников (включая учащихся школ № 50, 99 и 98). Преподаватели и студенты АлтГУ превратили школьные классы в лаборатории, творческие мастерские и дискуссионные клубы. Десять интерактивных площадок открыли для ребят двери в мир науки. Например, на площадке колледжа АлтГУ "Мастера туризма" ребята с энтузиазмом изучали устройство бивака и проявляли креативность в интерактивных заданиях. А Институт биологии и биотехнологии познакомил молодых барнаульцев с экзотическими животными.