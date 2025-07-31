Рассказываем, как избежать распространенных ошибок и рисков

Открытие бизнеса по франшизе – это легкий "старт" и вхождение на рынок при поддержке опытных наставников, поэтому часто такой путь выбирают новички, не имеющие опыта ведения предпринимательской деятельности. С одной стороны это неплохое решение, но с другой, даже франшиза популярной сети при определенных условиях может стать убыточной.

Анализ рынка

Эксперты советуют начинать именно с этого. Кто-то выбирает нишу, в которой конкуренция низкая или вообще отсутствует (в этом случае важно изучить, а будет ли услуга или товары востребованы). Кто-то предпочитает идти простым и понятным путем, приобретая франшизу популярной торговой сети или точки общественного питания. Здесь следует изучить механизмы работы конкурентов, их успешность, прибыльность (по возможности).

Выбор направления

Ориентиром при выборе направления могут служить и собственные предпочтения. Кофеману легче запустить сеть кофеен, а поклоннику восточной культуры будет интересно вести бизнес, связанный с этническими товарами или нетрадиционной кухней. Однако, эксперты не советуют руководствоваться исключительно личными предпочтениями – бизнес требует рационального и разумного подхода.

Грамотный подход к инвестициям

В идеале, входить на рынок стоит, имея собственные средства минимум в размере 50% от общей стоимости франшизы. Есть головные компании, которые помогают франчайзи с поиском инвесторов, предлагают список банков-партнеров, которые предоставляют заемные средства на выгодных условиях. Также стоит рассмотреть существующие в регионе меры поддержки начинающих предпринимателей.

Следование концепции

Открывая бизнес по франшизе, важно понимать, что работать придется в команде, при этом соблюдая множество сетевых стандартов, касающихся HR (ЭйчАр), технологических моментов, маркетинговых правил, оформления пространства и многого другого. Смысл такого способа ведения предпринимательства состоит в том, что важно доверять франчайзеру, ведь он предлагает партнерам уже опробованные и проверенные решения (иногда десятилетиями).

Подбор штата

Штат укомплектовывается на начальном этапе, сразу после того, как вы изучили каталог франшиз , выбрали подходящую и приняли решение о запуске конкретного направления. Нужно быть готовыми к тому, что сотрудников придется постоянно обучать. Многие франчайзеры предлагают обучающие программы для новых работников, кто-то предоставляет такую услугу бесплатно, кто-то – за деньги.

