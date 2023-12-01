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Как прошло заседание барнаульских депутатов в первый день зимы. Фоторепортаж

Основным вопросом повестки стало принятие бюджета на 2024 год

01 декабря 2023, 13:35, ИА Амител

Заседание БГД 1 декабря / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

1 декабря состоялось очередное заседание Барнаульского городской Думы. Главным ее вопросом стало принятие бюджета города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Как ранее писал amic.ru, впервые за долгое время главный финансовый документ пришелся по душе всем депутатам, не получив ни одного голоса против.

Подробнее, как принимали бюджет, читайте тут. А как прошло заседание, смотрите в нашем фоторепортаже.

Барнаулка Политика фоторепортажи

Комментарии 11

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Гость

14:21:04 01-12-2023

И только присутствие Петра Дмитриевича Фризена вселяло надежду, что они все-таки в тот день поработали.

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Гость

14:40:52 01-12-2023

Гость (14:21:04 01-12-2023) И только присутствие Петра Дмитриевича Фризена вселяло надеж... Он там по какой нужде?

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Гость

14:44:59 01-12-2023

Гость (14:40:52 01-12-2023) Он там по какой нужде?... Руководитель общественной палаты города

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Гость

14:40:41 01-12-2023

радостные, успешные, довольные... мы гордимся вами

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Гость

14:58:54 01-12-2023

Гость (14:40:41 01-12-2023) радостные, успешные, довольные... мы гордимся вами... губастенькие, мордатенькие, пузатенькие)

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стрелок

16:36:26 01-12-2023

Котики

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Гость

11:55:57 02-12-2023

Фии, какие они некрасивые.

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Гость

15:10:06 02-12-2023

Гость (11:55:57 02-12-2023) Фии, какие они некрасивые.... Мы ещё тебя не видали...

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гость

11:30:02 06-12-2023

В начале зарождения ССРСР депутаты действительно представляли и радели за народные чаяния , сейчас заседания это просто фарс, симулякр народовластия.

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Гость

12:02:50 06-12-2023

гость (11:30:02 06-12-2023) В начале зарождения ССРСР депутаты действительно представлял... хаха три раза

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Игорь

11:43:48 06-12-2023

Я был на заседании, там все толстые

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