Как прошло заседание барнаульских депутатов в первый день зимы. Фоторепортаж
Основным вопросом повестки стало принятие бюджета на 2024 год
01 декабря 2023, 13:35, ИА Амител
Заседание БГД 1 декабря / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
1 декабря состоялось очередное заседание Барнаульского городской Думы. Главным ее вопросом стало принятие бюджета города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Как ранее писал amic.ru, впервые за долгое время главный финансовый документ пришелся по душе всем депутатам, не получив ни одного голоса против.
Подробнее, как принимали бюджет, читайте тут. А как прошло заседание, смотрите в нашем фоторепортаже.
14:21:04 01-12-2023
И только присутствие Петра Дмитриевича Фризена вселяло надежду, что они все-таки в тот день поработали.
14:40:52 01-12-2023
Гость (14:21:04 01-12-2023) И только присутствие Петра Дмитриевича Фризена вселяло надеж... Он там по какой нужде?
14:44:59 01-12-2023
Гость (14:40:52 01-12-2023) Он там по какой нужде?... Руководитель общественной палаты города
14:40:41 01-12-2023
радостные, успешные, довольные... мы гордимся вами
14:58:54 01-12-2023
Гость (14:40:41 01-12-2023) радостные, успешные, довольные... мы гордимся вами... губастенькие, мордатенькие, пузатенькие)
16:36:26 01-12-2023
Котики
11:55:57 02-12-2023
Фии, какие они некрасивые.
15:10:06 02-12-2023
Гость (11:55:57 02-12-2023) Фии, какие они некрасивые.... Мы ещё тебя не видали...
11:30:02 06-12-2023
В начале зарождения ССРСР депутаты действительно представляли и радели за народные чаяния , сейчас заседания это просто фарс, симулякр народовластия.
12:02:50 06-12-2023
гость (11:30:02 06-12-2023) В начале зарождения ССРСР депутаты действительно представлял... хаха три раза
11:43:48 06-12-2023
Я был на заседании, там все толстые