Как прошло заседание барнаульских депутатов в первый день зимы. Фоторепортаж

Основным вопросом повестки стало принятие бюджета на 2024 год

01 декабря 2023, 13:35, ИА Амител

Заседание БГД 1 декабря / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

1 декабря состоялось очередное заседание Барнаульского городской Думы. Главным ее вопросом стало принятие бюджета города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Как ранее писал amic.ru, впервые за долгое время главный финансовый документ пришелся по душе всем депутатам, не получив ни одного голоса против.

Подробнее, как принимали бюджет, читайте тут. А как прошло заседание, смотрите в нашем фоторепортаже.