Как в 2025 году пройдет фестиваль Михаила Евдокимова "Земляки" и кто из артистов приедет?

05 августа 2025, 08:00, ИА Амител

Фестиваль "Земляки" в 2023 году / Фото: amic.ru

Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта "Земляки" в очередной раз проведут в Алтайском крае с 7 по 10 августа на родине знаменитого актера и "народного губернатора" Михаила Евдокимова – в поселке Верх-Обском Смоленского района. В этом году исполнится 20 лет, как в ДТП погиб известный артист и бывший губернатор региона. Рассказываем, как пройдет праздник и кто из артистов на него приедет.

Как пройдет фестиваль "Земляки"?

С 7 по 10 августа в Верх-Обском пройдут соревнования по футболу, волейболу и баскетболу, сдача норм ГТО, экскурсии по мемориальному музею, конкурс детского рисунка на асфальте, праздник детства, вечерние и молодежные программы, творческие площадки, большой праздник "С легким паром!". Также зрителей ждут мастер-классы по вязанию банных веников, тематические ярмарки и гала-концерт лауреатов фестиваля.

Как завершится фестиваль?

По традиции наиболее масштабные мероприятия пройдут в субботу, 9 августа, на стадионе села. Четвертый год проводится праздник "С легким паром!", в рамках которого запланированы мастер-классы по вязанию банных веников, тематические выставки-продажи, дружеские посиделки.

Завершится фестиваль большим концертом российских исполнителей, в котором примут участие вокальная группа ViVA (г. Москва), музыкальная рок-группа "Рви Меха – Оркестр!" (г. Новосибирск) и солист группы "Русский Характер" (г. Москва) Юрий Кононов. Начало концерта в 20:00. Вход свободный.

Фестиваль "Земляки" проводится в Алтайском крае с 1992 года. Его основал еще сам Михаил Евдокимов. И вначале это был культурно-спортивный праздник "Кубок Евдокимова". Однако за прошедшие годы он перерос во Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта.