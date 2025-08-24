Как в Барнауле идет благоустройство нового парка в сердце новостроек

Изюминка территории – большой открытый бассейн

Парк "Четыре сезона" в Барнауле, август 2025 года / Фото: amic.ru

В новом микрорайоне краевой столицы, между улицами 65 лет Победы, Сергея Семенова и 280-летия Барнаула, продолжаются работы по благоустройству многофункционального парка "Четыре сезона". На территории высаживают деревья, планируется установка скамеек, урн и уличного освещения. Главная особенность парка – строительство самого большого открытого бассейна в городе, площадь которого составляет 1650 кв. м. Ожидалось, что он откроется этим летом, но, судя по темпам строительства и погодным условиям, поплавать в нем жители смогут только в следующем году.

В парке также возводится двухэтажный спортивный комплекс площадью 1500 кв. м, в котором разместится фитнес-клуб. Отметим, что проект реализуется за счет собственных средств инвесторов.

Как выглядит этот зеленый оазис среди каменных джунглей – смотрите в нашем фотоочерке.