Как в Барнауле идет благоустройство нового парка в сердце новостроек
Изюминка территории – большой открытый бассейн
24 августа 2025, 09:00, ИА Амител
В новом микрорайоне краевой столицы, между улицами 65 лет Победы, Сергея Семенова и 280-летия Барнаула, продолжаются работы по благоустройству многофункционального парка "Четыре сезона". На территории высаживают деревья, планируется установка скамеек, урн и уличного освещения. Главная особенность парка – строительство самого большого открытого бассейна в городе, площадь которого составляет 1650 кв. м. Ожидалось, что он откроется этим летом, но, судя по темпам строительства и погодным условиям, поплавать в нем жители смогут только в следующем году.
В парке также возводится двухэтажный спортивный комплекс площадью 1500 кв. м, в котором разместится фитнес-клуб. Отметим, что проект реализуется за счет собственных средств инвесторов.
Как выглядит этот зеленый оазис среди каменных джунглей – смотрите в нашем фотоочерке.
11:41:29 24-08-2025
Все лето наблюдаю. Благоустройство до середины июля шло "очень потихоньку". Сейчас в осень вроде работы оживились, т.к. "нагнали" работников. Будем дальше "посмотреть". Очень интересно, чем дело закончится.
12:41:21 24-08-2025
В том районе до массовой застройке где-то была такая нехилая роща, но её вырубили. А сейчас с помпой садят жалкие кустики
06:30:08 25-08-2025
А что толку? Селюки, а теперь новоиспеченые "хорожане" все загадят, испакостят, переломают!
09:31:40 25-08-2025
Бассейн)) Блин ну умора... Пустырь и БАСССЭЙН. Самый нужный объект инфраструктуры в комфортных новостроечках недалеко от центра))
09:35:25 25-08-2025
Это точно парк? Наблюдаю, только узенькие пешеходные тропинки. Куда лавочки и прочие скамейки ставить будут?
00:54:56 30-08-2025
Хотелось бы побольше тропинок и деревьев в парке. Посадите пожалуйста берёзы, яблони, пирамидальные тополя, сосны, ивы. А пока погулять в парке никак не получается, а только пройти через него по диагонали по узкой дорожке