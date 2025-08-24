НОВОСТИОбщество

Как в Барнауле идет благоустройство нового парка в сердце новостроек

Изюминка территории – большой открытый бассейн

24 августа 2025, 09:00, ИА Амител

Парк "Четыре сезона" в Барнауле, август 2025 года / Фото: amic.ru

В новом микрорайоне краевой столицы, между улицами 65 лет Победы, Сергея Семенова и 280-летия Барнаула, продолжаются работы по благоустройству многофункционального парка "Четыре сезона". На территории высаживают деревья, планируется установка скамеек, урн и уличного освещения. Главная особенность парка – строительство самого большого открытого бассейна в городе, площадь которого составляет 1650 кв. м. Ожидалось, что он откроется этим летом, но, судя по темпам строительства и погодным условиям, поплавать в нем жители смогут только в следующем году.

В парке также возводится двухэтажный спортивный комплекс площадью 1500 кв. м, в котором разместится фитнес-клуб. Отметим, что проект реализуется за счет собственных средств инвесторов.

Как выглядит этот зеленый оазис среди каменных джунглей – смотрите в нашем фотоочерке.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

11:41:29 24-08-2025

Все лето наблюдаю. Благоустройство до середины июля шло "очень потихоньку". Сейчас в осень вроде работы оживились, т.к. "нагнали" работников. Будем дальше "посмотреть". Очень интересно, чем дело закончится.

  -8
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:41:21 24-08-2025

В том районе до массовой застройке где-то была такая нехилая роща, но её вырубили. А сейчас с помпой садят жалкие кустики

  -1
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:30:08 25-08-2025

А что толку? Селюки, а теперь новоиспеченые "хорожане" все загадят, испакостят, переломают!

  -9
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:31:40 25-08-2025

Бассейн)) Блин ну умора... Пустырь и БАСССЭЙН. Самый нужный объект инфраструктуры в комфортных новостроечках недалеко от центра))

  -9
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:35:25 25-08-2025

Это точно парк? Наблюдаю, только узенькие пешеходные тропинки. Куда лавочки и прочие скамейки ставить будут?

  -7
Ответить
Avatar Picture
Татьяна

00:54:56 30-08-2025

Хотелось бы побольше тропинок и деревьев в парке. Посадите пожалуйста берёзы, яблони, пирамидальные тополя, сосны, ивы. А пока погулять в парке никак не получается, а только пройти через него по диагонали по узкой дорожке

  0
Ответить
