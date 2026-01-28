Барнаул оказался в числе городов с самым проблемным общественным транспортом в России
В краевой столице уже предпринимаются шаги по улучшению ситуации
28 января 2026, 12:47, ИА Амител
В обновленном рейтинге качества работы городского общественного транспорта и транспортной инфраструктуры за 2025 год Барнаул оказался в числе городов, которым, по мнению экспертов, необходимо усилить системную работу в этой сфере. Об этом сообщает "Сибирский новостной" со ссылкой на эксперта Минтранса РФ Илью Зотова.
Отмечается, что жители города нередко обращают внимание на перегруженность автобусов и недостаточную вместимость подвижного состава. Amic.ru писал о том, что водитель маршрутки прищемил голову ребенку дверьми и нецензурно ругался на пассажиров. Также в администрации Барнаула городских перевозчиков отчитали за плохую работу в аномальные морозы 18 января. Тогда автобусы ходили с большими интервалами, срывались рейсы, а транспорт уходил с маршрутов раньше времени. Еще барнаульцы жаловались на нехватку транспорта по вечерам. На остановках у Лазурной пассажиры маршрутов № 47 и 10 долго стояли на морозе, а водители, по слухам, отказывались работать из-за проблем с оплатой.
Вместе с тем в Барнауле уже предпринимаются шаги по улучшению ситуации. В частности, стало известно, что на маршрутах № 6 и 54 планируется замена автобусов малого класса на машины среднего класса, что должно повысить комфорт пассажиров и снизить плотность в часы пик.
Автор рейтинга подчеркивает, что подобные оценки необходимы прежде всего для выработки решений. Эксперт Минтранса призывает города, оказавшиеся в нижней части списка, в том числе Барнаул, активнее изучать успешный опыт лидеров — Перми, Челябинска и Нижнего Новгорода, а также рассчитывать на более комплексную поддержку на федеральном уровне для модернизации транспортных систем.
Редакция amic.ru обратилась с запросом в администрацию Барнаула для получения официального комментария.
Ранее в январе власти Барнаула обсуждали возможное повышение стоимости проезда в общественном транспорте, однако в итоге дали понять перевозчикам, что такой шаг без улучшения качества услуг недопустим.
Как рассказал amic.ru один из перевозчиков на условиях анонимности, в администрации города четко обозначили позицию: простое повышение тарифа без реальных изменений для пассажиров рассматриваться не будет. По словам предпринимателей, экономически обоснованная стоимость проезда в краевой столице, по их оценке, должна составлять не менее 50 рублей, а оптимально — около 55 рублей.
При этом сами перевозчики признают, что даже такое повышение тарифа не гарантирует заметного улучшения качества услуг.
12:56:34 28-01-2026
Опять мы на первом месте?А где все эти хвалёные новые трамваи и автобусы?Стоят после поломок?Кучеряво живём.
13:45:52 28-01-2026
Акакий (12:56:34 28-01-2026) Опять мы на первом месте?А где все эти хвалёные новые трамва...
Похоже импортозамещение идёт по плану, стоимость новых транспортных средств кратно и положительно выросла, а вектор надёжности направил новые транспортные средства в бессрочный ремонт с последующим списанием в утиль, который мы уже заранее оплатили.
17:22:59 28-01-2026
Акакий (12:56:34 28-01-2026) Опять мы на первом месте?А где все эти хвалёные новые трамва...
Возможно, еще и самые большие пробки)))
А по качеству водопроводной сети не в лидерах?
12:57:18 28-01-2026
104 маршрут увеличьте количество рейсов, продлите до вокзала и людям удобно и перевозчикам + к рентабельности.
13:04:30 28-01-2026
Мы эти басни про "предпринимаются шаги по улучшению ситуации" уже который год слушаем, и впечатление такое - шагают куда-то в обратную сторону. Чую, тут без Бастрыкина в качестве навигатора никак не обойтись.
13:38:05 28-01-2026
Гость (13:04:30 28-01-2026) Мы эти басни про "предпринимаются шаги по улучшению ситуации... Согласен, городская власть уже давно расписалась в своей не компетенции в вопросах транспорта и городского трафика, опять молодой номинал руководит и пытается работу показать, даже пальцем грозит. Пора краю брать в свои руки, пока Бастрыкин не взял.
19:23:50 28-01-2026
Гость (13:38:05 28-01-2026) Согласен, городская власть уже давно расписалась в своей не ... Край всё устраивает. Край был в комиссии по утверждению мэра и возражений не высказал.
18:33:40 28-01-2026
Гость (13:04:30 28-01-2026) Мы эти басни про "предпринимаются шаги по улучшению ситуации... вполне возможно и принимаются - ведь если купить новый хавейл, то нагрузка на общественный транспорт чуть снизится.
13:09:23 28-01-2026
Ой, как все мягко-мяяягко и плавно-плааавно в заметке описано про НЕРЕШАЮЩИЕСЯ МНОГО ЛЕТ ПРОБЛЕМЫ ОТ!
19:54:41 28-01-2026
Гость (13:09:23 28-01-2026) Ой, как все мягко-мяяягко и плавно-плааавно в заметке описан... Вы надеетесь на то, что на Амике выйдет статья с заголовком "Многолетний беспредел с ОТ в Барнауле. Кто за это ответит?" Там для описания этой проблемы том можно написать с фотографиями, фактами, бездействием и пр. И кто же из местных журналистов на это пойдет? Вот именно. Проблема уже настолько застарела, что без корчевания не обойтись. Это работа Бастрыкина и его ведомства. С сиротами же проблему сдвинули с места.
13:23:35 28-01-2026
Сколько зачисток и посадок, а воз всё глубже вязнет в непролазной бюрократии и некомпетентности властей всех уровней.
13:45:44 28-01-2026
гость (13:23:35 28-01-2026) Сколько зачисток и посадок, а воз всё глубже вязнет в непрол... Очевидно проблема не в отдельных личностях, а в самой системе управления и принятия решений. А ее, увы, не посадишь.
13:55:03 28-01-2026
гость (13:23:35 28-01-2026) Сколько зачисток и посадок, а воз всё глубже вязнет в непрол... рыба то она с головы гниет...
14:01:58 28-01-2026
А где же новые муниципальные автобусы?
19:57:02 28-01-2026
Катя (14:01:58 28-01-2026) А где же новые муниципальные автобусы?... В резерве. А может наладка-обкатка-ремонт-наладка-обкатка-...
14:08:28 28-01-2026
Перевозчикам хоть тысячу за проезд плати, только сами обогатятся, а пассажиры так и будут давиться в г..возках.
14:14:18 28-01-2026
Зачем приобретают старые трамваи, срок эксплуатации которых уже исчерпан?
Сколько метров новых трамвайных путей введено в эксплуатацию за последние 30 лет?
14:31:15 28-01-2026
Гость (14:14:18 28-01-2026) Зачем приобретают старые трамваи, срок эксплуатации которых ... Так они старые лучше новых.Старые ходят,новые стоят.
15:18:14 28-01-2026
Гость (14:14:18 28-01-2026) Зачем приобретают старые трамваи, срок эксплуатации которых ... Да какие новые. Вы о чем? Сейчас даже ремонтировать не успевают то, что в СССР проложено было.
17:15:12 28-01-2026
Гость (14:14:18 28-01-2026) Зачем приобретают старые трамваи, срок эксплуатации которых ... Новые приобретаются,не пыли тут
14:19:34 28-01-2026
"жители города нередко обращают внимание на перегруженность автобусов и недостаточную вместимость подвижного состава." ---- Смешные как буратинки... У нас в городе основная часть ОТ это газельки. Откуда в машине на 15 человек появится лишняя вместимость? А сколько больших автобусов на маршрутах есть? Вчера в 17-00 кое как залез в 20-ку. Ехал от кондитерки до Георгиева. Там народ прессовался почти как в союзе... Причем еще одна 20-ка пролетела мимо остановки минут за 10, до той, в которую "повезло" попасть. Газели были просто битком...
14:44:36 28-01-2026
пиисят им рубликов сделать! Каково аа??? Да Даже если билет тыщу рублей стоить будет - все будет ровно то же самое - стоять будем после семи вечера и пешком идти а днем давиться и лезть друг на друга
денюжки испаряются и это уже не вопрос организации ОТ а полицейский вопрос о воровстве и кумовстве в бизнесе ОТ
14:45:46 28-01-2026
модернизировались модернизировались и домодернизировались
14:48:33 28-01-2026
просто расскажу: недавно ехала в 65, водила остановился под мостом на Калинина, тк у одной из пассажирок не сработала оплата по карте и сказал, что ему всё равно и мы будем тут стоять сколько угодно, при этом хамил другим пассажирам, которые опаздывали по своим делам и просили доехать до ближайшей остановки, чтобы выйти из этого дурдома. я решила позвонить его руководству, на что он сказал, что это его личный автобус, он сам себе руководитель, как зовут не скажет, номер автобуса тоже не скажет, типа выйди и прочитай. нашла какой- то телефон перевозчика "вас обслуживает ...", позвонила и мне сказали, что это не наш автобус и водителей таких у них нет. я попросила билет в обмен на деньги, на что водила ответил, что билетов у него нет и я могу жаловаться куда угодно и начал выгонять меня из автобуса на не нужной мне остановке. в общем, я опоздала на важную встречу из за него. кто вообще у нас занимается перевозками?! ау! администрация, прокуратура, где вы? или любой может купить автобус и ездить по выбранному маршруту?
оранжевый автобус К464ТР, маршрут 65
15:31:34 28-01-2026
Элен без ребят (14:48:33 28-01-2026) просто расскажу: недавно ехала в 65, водила остановился под ... Поле деятельности для прокуратуры,заявление туда подать надо.
22:05:00 28-01-2026
Повсекакий (15:31:34 28-01-2026) Поле деятельности для прокуратуры,заявление туда подать надо... Для прокуроров в нашем городе столько работы, что они просто боятся вникать в проблему ОТ, т.к. разгребать там придётся годами, а очередь в санатории просторной и гостеприимного колымского края из бизнесменов и чиновников выстроится как на остановках ОТ. Ждем, когда этот гнойник уже лопнет и тогда припомнят и обещания, и новый транспорт, и соблюдение графика, и оплаты за проезд через карман водителей и покрывательство.
16:30:02 28-01-2026
Элен без ребят (14:48:33 28-01-2026) просто расскажу: недавно ехала в 65, водила остановился под ... Водителей не оправдываю, но и пассажиры порой ведут себя не адекватно. Знаю одного маршрутчика и порой такое рассказывает начинаешь удивляться, как там люди работают по 12 часов в день одной рукой руля, другой собирая деньги. Наверное это одна из редкий профессий где за смену тебя пытаются обмануть бессчетное количество раз и еще нагрубить. Представьте себя на месте человека которого на работе постоянно обманывают, если бы вам вместо положенных заработанных денег заплатили меньше или не заплатили вообще. Вот одна из историй - вечер, остановка Галактика молодежи зашло человек 20, вышли на европе рассчитались 5. Давно пора, как в других городах сделать расчет при входе
18:36:37 28-01-2026
Элен без ребят (14:48:33 28-01-2026) просто расскажу: недавно ехала в 65, водила остановился под ... Элен, я бы Вас в свой автобус даже не пустил бы.
18:56:36 28-01-2026
Гость (18:36:37 28-01-2026) Элен, я бы Вас в свой автобус даже не пустил бы.... спасибо ❤️
стрессов мне и без вас хватает!
19:41:53 28-01-2026
Гость (18:36:37 28-01-2026) Элен, я бы Вас в свой автобус даже не пустил бы.... А ваши родители еще не продали все мандарины, чтобы купить вам автобус?
19:49:33 28-01-2026
Гость (19:41:53 28-01-2026) А ваши родители еще не продали все мандарины, чтобы купить в... Ваши родители ещё не накопили Вам на жигули? Вы сами работать не пробовали?
20:12:54 28-01-2026
Гость (19:49:33 28-01-2026) Ваши родители ещё не накопили Вам на жигули? Вы сами работат... Зачем мне жигули? У меня Mazda. Не новая, но свежая. А вы, потенциальный водитель собственного автобуса, загуглите анекдот про родителей, мандарины и автобус для сына студента.
20:21:04 28-01-2026
Гость (20:12:54 28-01-2026) Зачем мне жигули? У меня Mazda. Не новая, но свежая. А вы, п...
У Вас в слове Горение ошибок много. И погуглите рецепт вкусного борща
20:45:24 28-01-2026
Гость (20:21:04 28-01-2026) ... По существу ответить нечего? За сим прощаюсь.
Удачи вам! И чтоб ваша "Газель" не на первом рейсе богу душу отдала!
14:48:22 29-01-2026
Элен без ребят (14:48:33 28-01-2026) просто расскажу: недавно ехала в 65, водила остановился под ... Похоже, этот водила "работает" под прикрытием какого-то чиновника. Значит, правда, что у каждого владельца маршрута есть 1или 2 автобуса, которые работают на коррупциоенров во власти городской или краевой. Потому плевали они на людей, а коррупционеры на заседаниях им грозят наманикюренными пальчиками, жирными от плюшек.
15:09:35 28-01-2026
Раскрою вам "страшную" тайну. В начале двухтысячных я ставил машину на стоянку с неким Ерохиным, владельцем нескольких маршрутов. Автобусных-1,10 и ещё ряд. Маманя его имела отношение к распределению этих маршрутов. Больше половины стоянки были заставлены ег,его родственников машинами. Он и не скрывал какая огромная прибыль там была. Теперь живёт в Санкт Петербурге,ухахатывается. К вопросу о"убыточности" перевозок
20:09:20 28-01-2026
Гость (15:09:35 28-01-2026) Раскрою вам "страшную" тайну. В начале двухтысячных я ставил... Порядок будет тогда, когда такого рода Ерохи.. с маманями и папанями будут хихикать на колымских плесах семейными подрядами, а общественный транспорт будет муниципальным и контролироваться органами во все щели. А пока разброд и шатания. Про "уже предпринимаются шаги" даже не смешно. Или Амик стал юмористическим СМИ?
16:48:31 28-01-2026
Хаааа Санкт-Петербург, у администрации один перевозчик в германии живет. Зарабатывает здесь на дотациях за перевозку, а тратит в стране которая поддерживает Украину. Немец, немцу глаз не выклюет.
20:12:52 28-01-2026
А может выслать всех этих перевозчиков, например, в Бодайбо. И пусть там проезд хоть по 100 руб. сделают.
00:21:13 29-01-2026
Гость (20:12:52 28-01-2026) А может выслать всех этих перевозчиков, например, в Бодайбо.... А почему в Бодайбо ..? Там что плохо ?
17:27:38 29-01-2026
Гость (00:21:13 29-01-2026) А почему в Бодайбо ..? Там что плохо ?... Там им будет "тепло" и "уютно".