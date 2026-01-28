Барнаул оказался в числе городов с самым проблемным общественным транспортом в России

В краевой столице уже предпринимаются шаги по улучшению ситуации

В обновленном рейтинге качества работы городского общественного транспорта и транспортной инфраструктуры за 2025 год Барнаул оказался в числе городов, которым, по мнению экспертов, необходимо усилить системную работу в этой сфере. Об этом сообщает "Сибирский новостной" со ссылкой на эксперта Минтранса РФ Илью Зотова.

Отмечается, что жители города нередко обращают внимание на перегруженность автобусов и недостаточную вместимость подвижного состава. Amic.ru писал о том, что водитель маршрутки прищемил голову ребенку дверьми и нецензурно ругался на пассажиров. Также в администрации Барнаула городских перевозчиков отчитали за плохую работу в аномальные морозы 18 января. Тогда автобусы ходили с большими интервалами, срывались рейсы, а транспорт уходил с маршрутов раньше времени. Еще барнаульцы жаловались на нехватку транспорта по вечерам. На остановках у Лазурной пассажиры маршрутов № 47 и 10 долго стояли на морозе, а водители, по слухам, отказывались работать из-за проблем с оплатой.

Вместе с тем в Барнауле уже предпринимаются шаги по улучшению ситуации. В частности, стало известно, что на маршрутах № 6 и 54 планируется замена автобусов малого класса на машины среднего класса, что должно повысить комфорт пассажиров и снизить плотность в часы пик.

Автор рейтинга подчеркивает, что подобные оценки необходимы прежде всего для выработки решений. Эксперт Минтранса призывает города, оказавшиеся в нижней части списка, в том числе Барнаул, активнее изучать успешный опыт лидеров — Перми, Челябинска и Нижнего Новгорода, а также рассчитывать на более комплексную поддержку на федеральном уровне для модернизации транспортных систем.

Ранее в январе власти Барнаула обсуждали возможное повышение стоимости проезда в общественном транспорте, однако в итоге дали понять перевозчикам, что такой шаг без улучшения качества услуг недопустим.

Как рассказал amic.ru один из перевозчиков на условиях анонимности, в администрации города четко обозначили позицию: простое повышение тарифа без реальных изменений для пассажиров рассматриваться не будет. По словам предпринимателей, экономически обоснованная стоимость проезда в краевой столице, по их оценке, должна составлять не менее 50 рублей, а оптимально — около 55 рублей.

При этом сами перевозчики признают, что даже такое повышение тарифа не гарантирует заметного улучшения качества услуг.