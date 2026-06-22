Как выбрать силовой кабель?

В зависимости от целей отдавайте предпочтение необходимым параметрам, указанным в аббревиатурах маркировки

22 июня 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFH8oCpq

Кабель / Изображение создано с помощью нейросети pr-cy.ru / amic.ru

От качества кабельно-проводниковой продукции напрямую зависит стабильность подачи электроэнергии от источника к потребителю, а также надежность работы оборудования. При выборе силового кабеля важно не только найти подходящий по параметрам вариант, но и проверить наличие сертификатов, подтверждающих соответствие ГОСТам и другим стандартам качества и безопасности. Рассказываем, на что обратить внимание.

Особенности силового кабеля

Силовой кабель предназначен для передачи электроэнергии под нагрузкой. Изделие рассчитано на работу в условиях повышенного напряжения, в том числе в агрессивной внешней среде.

В конструкции обязательно присутствуют:

медная или алюминиевая токопроводящая жила;

изоляция;

оболочка.

Дополнительно в структуру могут входить специальный заполнитель для придания нужной формы, электромагнитный защитный экран и бронированный слой, предотвращающий механические повреждения.

В изделиях, эксплуатация которых предусмотрена в условиях низких температур, есть дополнительный изоляционный слой. Например, кабель КГ-ХЛ 4 50 — холодостойкий. Его можно применять при температуре от -60 до +50 градусов, при этом прокладку без предварительного нагрева — при температуре до -40 градусов. Такое изделие предназначено для соединения подвижных механизмов к электрическим сетям напряжением до 660 В частотой до 400 Гц.

Подобрать нужный кабель

Силовые кабели классифицируют по ряду основных параметров, включая:

материал жилы (медь или алюминий);

тип жилы (однопроволочная или многопроволочная);

количество жил, площадь сечения;

материал изоляции.

Практически всю информацию можно получить из маркировки изделия. Например, если нужно купить КГтп ХЛ кабель, то из аббревиатур понятно, что:

КГ — кабель гибкий;

ТП — изоляция и оболочка изготовлены из термоэластопласта;

ХЛ — хладостойкий.

Используют его для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам электроэнергии на номинальное переменное напряжение до 380/660 В частотой до 400 Гц.

Кабель ВВГнг A LS, назначение которого — передача и распределение электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1 кВ частотой 50 Гц, расшифровывают так:

В — изоляция из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ);

В — оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ);

Г — без защитных покровов;

нг (A) — не распространяющий горение при групповой прокладке по категории A;

LS — низкие показатели дымо- и газовыделения при горении и тлении.

Зная набор необходимых параметров, можно легко подобрать необходимое изделие.

ООО "НК-Кабель"

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