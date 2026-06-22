Как выбрать силовой кабель?
В зависимости от целей отдавайте предпочтение необходимым параметрам, указанным в аббревиатурах маркировки
22 июня 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFH8oCpq
От качества кабельно-проводниковой продукции напрямую зависит стабильность подачи электроэнергии от источника к потребителю, а также надежность работы оборудования. При выборе силового кабеля важно не только найти подходящий по параметрам вариант, но и проверить наличие сертификатов, подтверждающих соответствие ГОСТам и другим стандартам качества и безопасности. Рассказываем, на что обратить внимание.
Особенности силового кабеля
Силовой кабель предназначен для передачи электроэнергии под нагрузкой. Изделие рассчитано на работу в условиях повышенного напряжения, в том числе в агрессивной внешней среде.
В конструкции обязательно присутствуют:
- медная или алюминиевая токопроводящая жила;
- изоляция;
- оболочка.
Дополнительно в структуру могут входить специальный заполнитель для придания нужной формы, электромагнитный защитный экран и бронированный слой, предотвращающий механические повреждения.
В изделиях, эксплуатация которых предусмотрена в условиях низких температур, есть дополнительный изоляционный слой. Например, кабель КГ-ХЛ 4 50 — холодостойкий. Его можно применять при температуре от -60 до +50 градусов, при этом прокладку без предварительного нагрева — при температуре до -40 градусов. Такое изделие предназначено для соединения подвижных механизмов к электрическим сетям напряжением до 660 В частотой до 400 Гц.
Подобрать нужный кабель
Силовые кабели классифицируют по ряду основных параметров, включая:
- материал жилы (медь или алюминий);
- тип жилы (однопроволочная или многопроволочная);
- количество жил, площадь сечения;
- материал изоляции.
Практически всю информацию можно получить из маркировки изделия. Например, если нужно купить КГтп ХЛ кабель, то из аббревиатур понятно, что:
- КГ — кабель гибкий;
- ТП — изоляция и оболочка изготовлены из термоэластопласта;
- ХЛ — хладостойкий.
Используют его для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам электроэнергии на номинальное переменное напряжение до 380/660 В частотой до 400 Гц.
Кабель ВВГнг A LS, назначение которого — передача и распределение электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1 кВ частотой 50 Гц, расшифровывают так:
- В — изоляция из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ);
- В — оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ);
- Г — без защитных покровов;
- нг (A) — не распространяющий горение при групповой прокладке по категории A;
- LS — низкие показатели дымо- и газовыделения при горении и тлении.
Зная набор необходимых параметров, можно легко подобрать необходимое изделие.
ООО "НК-Кабель"Реклама
19:23:05 22-06-2026
Напишите, как посчитать строительную конструкцию по правилам строительной механики и сопротивления материалов!!!
07:42:33 23-06-2026
Гость (19:23:05 22-06-2026) Напишите, как посчитать строительную конструкцию по правилам... Двоечники минусят?
05:34:47 23-06-2026
это каждый суслик-агроном? оставьте эти вещи специалистам.