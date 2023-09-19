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Как выбрать VPS-хостинг для сайта?

Рассказываем, какие преимущества имеет частный сервер и на что обратить внимание при его выборе

19 сентября 2023, 17:05, ИА Амител erid: LjN8KYyxj

Сервер / Фото: vecstock / freepik.com
Сервер / Фото: vecstock / freepik.com

Многие владельцы небольших или только начинающих работу сайтов выбирают виртуальные хостинги. Они бесплатные, их возможностей хватает для стабильного функционирования личных страничек в соцсетях, всевозможных блогов, небольших информационных порталов и т.д. Но когда объем трафика возрастает, обеспечить высокое качество работы ресурса и его хорошие позиции в поисковиках становится невозможным. Тогда многие переходят на виртуальный сервер – VPS*.

Что такое VPS? Какие у него преимущества?

VPS­ – виртуальный частный сервер, который обладает рядом преимуществ:

  • обеспечивает высокий уровень стабильности работы сайта;
  • защищен от хакерских атак;
  • имеет техническую поддержку 24/7;
  • имеет разные тарифы, которые можно подобрать под конкретные требования;
  • прост и понятен в управлении;
  • имеет невысокую стоимость.

Как понять, что пора переходить на VPS?

Если сайт регулярно недоступен извне, а страницы загружаются медленнее или хостер уведомляет, что ресурсов не хватает на текущий месяц.

На что обратить внимание при выборе?

Если вы решили перейти на VPS и уже определились с провайдером, важно еще выбрать:

  1. Управляемый или неуправляемый. Во втором случае работа лежит на владельце сайта: самостоятельно устанавливать ПО, настраивать панель управления, обеспечивать защиту сервера и его полное обслуживание.
  2. Операционную систему.
  3. Конфигурацию. Оцените объемы доступной процессорной мощности, оперативной и дисковой памяти.
  4. Масштабируемость. Способность справляться с резким ростом нагрузки на сервер, обычно за счет резервных ресурсов.
  5. Надежность. Стоит изучить отзывы.
  6. Избыточность. Возможности резервирования ресурсов.
  7. Квоту на полосу пропускания. Большинство провайдеров VPS ограничивают этот показатель и могут взимать отдельную плату за его превышение.
  8. Поддержку заказчика.
  9. Месторасположение сервера.
  10. Возможность использования дополнительных ip*-адресов.

Выбирать VPS стоит оценивая максимальное число значимых для вас параметров. От этого зависит стабильная и надежная работа ресурса, его место в поисковиках, а значит, и поток клиентов.

*VPS ("ВиПиЭс"); ip-адрес ("айпи-адрес").

ООО "Фикси"

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