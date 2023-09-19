Как выбрать VPS-хостинг для сайта?
Рассказываем, какие преимущества имеет частный сервер и на что обратить внимание при его выборе
19 сентября 2023, 17:05, ИА Амител erid: LjN8KYyxj
Многие владельцы небольших или только начинающих работу сайтов выбирают виртуальные хостинги. Они бесплатные, их возможностей хватает для стабильного функционирования личных страничек в соцсетях, всевозможных блогов, небольших информационных порталов и т.д. Но когда объем трафика возрастает, обеспечить высокое качество работы ресурса и его хорошие позиции в поисковиках становится невозможным. Тогда многие переходят на виртуальный сервер – VPS*.
Что такое VPS? Какие у него преимущества?
VPS – виртуальный частный сервер, который обладает рядом преимуществ:
- обеспечивает высокий уровень стабильности работы сайта;
- защищен от хакерских атак;
- имеет техническую поддержку 24/7;
- имеет разные тарифы, которые можно подобрать под конкретные требования;
- прост и понятен в управлении;
- имеет невысокую стоимость.
Как понять, что пора переходить на VPS?
Если сайт регулярно недоступен извне, а страницы загружаются медленнее или хостер уведомляет, что ресурсов не хватает на текущий месяц.
На что обратить внимание при выборе?
Если вы решили перейти на VPS и уже определились с провайдером, важно еще выбрать:
- Управляемый или неуправляемый. Во втором случае работа лежит на владельце сайта: самостоятельно устанавливать ПО, настраивать панель управления, обеспечивать защиту сервера и его полное обслуживание.
- Операционную систему.
- Конфигурацию. Оцените объемы доступной процессорной мощности, оперативной и дисковой памяти.
- Масштабируемость. Способность справляться с резким ростом нагрузки на сервер, обычно за счет резервных ресурсов.
- Надежность. Стоит изучить отзывы.
- Избыточность. Возможности резервирования ресурсов.
- Квоту на полосу пропускания. Большинство провайдеров VPS ограничивают этот показатель и могут взимать отдельную плату за его превышение.
- Поддержку заказчика.
- Месторасположение сервера.
- Возможность использования дополнительных ip*-адресов.
Выбирать VPS стоит оценивая максимальное число значимых для вас параметров. От этого зависит стабильная и надежная работа ресурса, его место в поисковиках, а значит, и поток клиентов.
*VPS ("ВиПиЭс"); ip-адрес ("айпи-адрес").
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