Как выбрать VPS-хостинг для сайта?

Рассказываем, какие преимущества имеет частный сервер и на что обратить внимание при его выборе

19 сентября 2023, 17:05, ИА Амител erid: LjN8KYyxj

Сервер / Фото: vecstock / freepik.com

Многие владельцы небольших или только начинающих работу сайтов выбирают виртуальные хостинги. Они бесплатные, их возможностей хватает для стабильного функционирования личных страничек в соцсетях, всевозможных блогов, небольших информационных порталов и т.д. Но когда объем трафика возрастает, обеспечить высокое качество работы ресурса и его хорошие позиции в поисковиках становится невозможным. Тогда многие переходят на виртуальный сервер – VPS*.

Что такое VPS? Какие у него преимущества?

VPS­ – виртуальный частный сервер, который обладает рядом преимуществ:

обеспечивает высокий уровень стабильности работы сайта;

защищен от хакерских атак;

имеет техническую поддержку 24/7;

имеет разные тарифы, которые можно подобрать под конкретные требования;

прост и понятен в управлении;

имеет невысокую стоимость.

Как понять, что пора переходить на VPS?

Если сайт регулярно недоступен извне, а страницы загружаются медленнее или хостер уведомляет, что ресурсов не хватает на текущий месяц.

На что обратить внимание при выборе?

Если вы решили перейти на VPS и уже определились с провайдером, важно еще выбрать:

Управляемый или неуправляемый. Во втором случае работа лежит на владельце сайта: самостоятельно устанавливать ПО, настраивать панель управления, обеспечивать защиту сервера и его полное обслуживание. Операционную систему. Конфигурацию. Оцените объемы доступной процессорной мощности, оперативной и дисковой памяти. Масштабируемость. Способность справляться с резким ростом нагрузки на сервер, обычно за счет резервных ресурсов. Надежность. Стоит изучить отзывы. Избыточность. Возможности резервирования ресурсов. Квоту на полосу пропускания. Большинство провайдеров VPS ограничивают этот показатель и могут взимать отдельную плату за его превышение. Поддержку заказчика. Месторасположение сервера. Возможность использования дополнительных ip*-адресов.

​Выбирать VPS стоит оценивая максимальное число значимых для вас параметров. От этого зависит стабильная и надежная работа ресурса, его место в поисковиках, а значит, и поток клиентов.

*VPS ("ВиПиЭс"); ip-адрес ("айпи-адрес").

ООО "Фикси"

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