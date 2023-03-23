Как заказать цветы по всему миру с FloraExpress

Это удобный интернет-магазин с огромным ассортиментом букетов на любой вкус и кошелёк

23 марта 2023, 17:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSXrE2vipG

Букет цветов / Фото: jannoon028 / Freepik

Сейчас очень многие услуги и товары удобно покупать онлайн. Например, доставку цветов, ведь больше не нужно тратить долгие часы на поиски букета к торжественной дате, легко и быстро можно сделать приятный сюрприз близкому человеку. В цветочном интернет-магазине FloraExpress огромный ассортимент букетов на любой вкус и кошелёк. А оформить заказ можно буквально за пару минут, не вставая с дивана.

Популярные букеты

В электронном каталоге интернет-магазина клиент может выбрать букет по определённым параметрам:

виду цветов;

предпочтительной цветовой гамме;

количеству цветов в букете;

диапазону цен.

Заказчик может просмотреть варианты букетов на все случаи жизни: свадьба, день рождения, 8 Марта, День влюблённых, День знаний, День учителя, последний звонок.

При оформлении заказа можно выбрать и вариант упаковки букета. Традиционное оформление подразумевает использование оберточной бумаги разных текстур и оттенков. Весьма популярны букеты в корзинках, сумочках, коробках. Интересно смотрятся цветы в прозрачной колбе, игрушки и сердца из цветов. По желанию заказчика в букет можно вложить оригинальную открытку, игрушку, сладкий сюрприз.

Особой популярностью сейчас пользуются розы, пионы, тюльпаны, хризантемы, гортензии. Всегда актуальны сезонные цветы: сирень, ландыши, ромашки, васильки, подсолнухи.

Преимущества оформления доставки

Оформление доставки цветов на сайте интернет-магазина – оптимальный вариант, когда нужно получить оригинальный свежий букет, но нет времени на его поиски. Такое решение имеет массу преимуществ:

заказывать цветы на сайте удобно и быстро;

разнообразие букетов в интернет-магазине намного превосходит ассортимент традиционных цветочных магазинов;

сделать заказ можно из любой точки планеты, просто имея доступ в интернет. Это удобно, когда нужно сделать подарок близкому человеку и нет возможности поздравить его лично;

курьер сможет доставить букет точно в указанное заказчиком время. Цветы всегда свежие и полностью соответствуют описанию на сайте.

В преддверии праздников можно избежать необходимости толкаться в очередях, просто заказав цветы с доставкой на дом. Всё больше людей прибегают к услугам доставки букетов, так как это удобно и выгодно. Особенно с сервисом доставки букетов по всему миру FloraExpress.

ООО "Флора Экспресс"

ИНН: 7017205538

КПП: 701701001

ОГРН: 1087017004535

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ИП Фешотт Алексей Юрьевич

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