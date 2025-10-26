К концу трехдневных выходных по региону ударят морозы до -2 градусов

26 октября 2025, 16:25, ИА Амител

Граница между осенью и зимой / Фото: amic.ru

В начале ноября 2025 года жители Алтайского края, как и все россияне, будут отдыхать три дня подряд по случаю большого государственного праздника – Дня народного единства. Выходными станут дни с 2 по 4 ноября включительно. Однако погода, судя по прогнозу, не порадует солнцем и ясным небом: вероятно, праздники придется провести дома. Об этом свидетельствуют данные популярных сервисов Gismeteo и "Яндекс.Погода".

Gismeteo

Согласно прогнозу Gismeteo, дождливое начало выходным задаст предпраздничный день – 1 ноября. Ожидается дождь и +7 градусов тепла. День за днем температура воздуха будет понижаться: 2 ноября столбики термометров покажут +6 градусов, 3-го числа – не выше +3, а 4-го – всего лишь +1. Самым дождливым днем будет понедельник, 3 ноября. Кроме того, 2 и 4 ноября выпадет снег.

"Яндекс.Погода"

По данным "Яндекс.Погоды", предпраздничный день будет теплее: 1 ноября ожидается +9 градусов и дождь. Здесь синоптики также обещают жителям края постепенное похолодание. 2 ноября столбики термометров опустятся до +8 градусов, не обойдется и без дождя, а 3-го и 4-го ноября – дождь со снегом, +6 и +2 градуса соответственно.

И в одном, и в другом прогнозе погоды синоптики называют самым холодным днем 4 ноября – минимальная температура воздуха составит -2 градуса.

