Какие дороги уже отремонтировали в Алтайском крае по нацпроекту в 2023 году

Объекты готовы на 81%

28 сентября 2023, 17:10, ИА Амител





Ремонт дорог на Алтае по БКД

Работы по ремонту дорог в Алтайском крае в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2023 году завершены на 81%, сообщает пресс-служба Министерства транспорта региона.

Какие дороги отремонтировали в Барнауле?

В краевой столице работы завершили на семи объектах: на проспекте Космонавтов от Солнечной Поляны до Гоньбинского тракта, по улицам 1905 года от Советской до Профинтерна, Островского от Юрина до Гущина, Гущина от Попова до Кавалерийской, Водозаборной от здания № 3/41 до Змеиногорского тракта, Радужной от Мамонтова до границы с городом Барнаулом и в 9-м Заводском проезде.

Ремонт и строительство дорог в Барнауле в 2023-м обойдется более чем в 916 миллионов рублей. Также идет реализация еще одного крупного проекта – строительство транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. В эксплуатацию ее должны ввести в 2024 году. Работы проходят не в рамках БКД.

А какие дороги сделали в других муниципалитетах края?

На сегодняшний день на региональной и межмуниципальной сети дорог стопроцентную готовность имеют 80 объектов общей протяженностью 237 километров. Наиболее протяженные участки были выполнены на трассах Алтай – Кузбасс, Мартыново – Тогул – Залесово, Беловский – Южаково – Многоозерный – Боровлянка, Благовещенка – Нижняя Суетка, Бийск – Белокуриха, Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби и другие.

Значительные работы выполнены в Новоалтайске. Там уже автомобилистов радует три новых участка: улица Южсиба от Деповской до Шукшина, Коммунистической от Октябренка до АТП, Военстроя от Переездной до Военстроя, 74.

В Бийске отремонтировали участки на улице Вячеслава Шишкова и по переулку Коммунарскому.

"Все работы выполняются согласно графику, отставаний от плана на сегодняшний день нет, большинство объектов уже находятся на завершающей стадии. К концу этого года доля дорожной сети регионального и межмуниципального значения должна достигнуть 48,05%", – приводит ведомство слова временно исполняющего обязанности министра транспорта Алтайского края Антона Воронова.

Сколько всего потратили денег на дороги в регионе в 2023 году?

Дорожный фонд края в 2023 году составит 15,3 млрд рублей. С учетом дополнительных направлений расходования (инфраструктурные кредиты, приобретение техники) всего на дорожное хозяйство будет направлено 19,7 млрд рублей. Это позволит увеличить долю дорог, соответствующих нормативному состоянию, до 48,05%.

По протяженности автомобильных дорог Алтайский край занимает одно из первых мест в России. Общая длина всех магистралей в регионе превышает 55 тысяч км.