Переход в нефтегазовую сферу часто рассматривают как шанс выйти на более стабильный и технологичный рынок труда. Однако перед стартом важно понять, какие программы подходят для быстрого освоения профессии и что стоит учесть перед обучением, особенно если вы рассматриваете онлайн-вариант. Рассказываем, как работают курсы нефтегазового дела и чем они отличаются от более длительных программ.

Какие форматы переподготовки существуют?

На рынке представлено несколько типов программ, и каждый вариант подходит для разных задач и уровня подготовки:

программы профессиональной переподготовки с выдачей диплома установленного образца;

краткие практикоориентированные курсы для быстрого входа в тему;

углубленные программы по отдельным направлениям: бурение, геология, разработка месторождений, промышленная безопасность.

Перед выбором стоит трезво оценить собственный стартовый уровень и цели: нужна полноценная смена профессии или же расширение компетенций в смежной сфере.

Чем отличаются программы переподготовки?

Переподготовка – это вариант для тех, кто хочет получить официально подтвержденную квалификацию. Такие программы обычно рассчитаны на несколько месяцев и включают:

изучение основ нефтегазового производства;

практические модули по оборудованию и технологиям;

работу с нормативной документацией;

итоговую аттестацию.

Краткие курсы дают представление о специфике отрасли, но не всегда позволяют претендовать на должности, требующие профильного образования. Их выбирают, если нужно быстро понять, подходит ли направление и нужно ли двигаться дальше.

На что обратить внимание при выборе программы?

При выборе важно не ограничиваться только расписанием занятий. Есть ряд критериев, которые влияют на качество обучения и дальнейшие перспективы:

содержание программы – насколько подробно разбираются технические процессы;

наличие практических модулей и кейсов;

формат обучения – очный, дистанционный или смешанный;

возможность совмещать занятия с работой;

требования к базовому образованию.

Стоит заранее уточнить, по какой специализации выдают диплом и какие компетенции формируются на выходе.

